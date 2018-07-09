«Мы смотрели на свои ошибки и исправляли их»

– Вчера вы ходили по магазинам. Что вы купили?

– У нас было время отвлечься, погулять. А вот что я купил, я бы предпочел не рассказывать.

– У вас вообще получается расслабиться?

– В отеле нетрудно это сделать, мы живем в отличных условиях. Когда возвращаемся домой, можем как следует отдохнуть. Или провести время вместе с ребятами.

– Вы играли на Евро два года назад, когда сборная Англии проиграла Исландии. Что случилось с командой и почему вы теперь близки к первому финалу с 1966-го?

– Изменений после того поражения от Исландии немало. Мы очень не хотели и не хотим, чтобы такое снова повторялось. Два года – долгое время, можно над многим поработать. Мы смотрели на свои ошибки, разбирали их, чтобы больше не повторять. Сейчас мы видим, что за нами вся страна, мы видим счастье всей страны после наших побед.

– Вы ощущаете, что как бы ни сложились два оставшихся матча, вы вернетесь домой героями?

– Не думаю, что мы уже чего-то достигли. Я думаю, и мы все думаем, что это пока не успех, мы голодны и хотим еще большего. После игры со Швецией мы просто переключились на следующий матч, на полуфинал. Нет никаких разговоров больше, кроме как о матче с Хорватией. Ничего для нас не изменилось, мы должны просто продолжать работать в том же духе. Сложно в это поверить, но как только заканчивается один матч, мы моментально переключаемся.

«Посмотрите, как Стерлинг работает на поле!»

– Киран Трипьер, ваш партнер по «Тоттенхэму», заслужил много положительных отзывов. Возможно, он лучший игрок всего чемпионата мира на своей позиции.

– Он проводит отличный чемпионат мира – я счастлив за него! Может быть, в «Тоттенхэме» он не был заметен так, как должен был, как заслуживал этого. Его сравнивают с Бекхэмом, например – это фантастическое сравнение. Киран точно заслужил все то, о чем сейчас говорят.

– А вот Рахим Стерлинг пока чаще в тени. Он сможет в решающих матчах сделать для команды больше?

– Посмотрите на то, как он работает на поле. Нам очень помогает то, как он умеет владеть мячом. Он тоже проводит отличный турнир, и я уверен, что он продолжит в том же духе до самого конца.

– Лидеры сборной Хорватии – это Лука Модрич и Иван Ракитич. Вам в центре поля скорее всего предстоит противостоять именно им.

– Они оба играют на потрясающе высоком клубном уровне. Против Ракитича я никогда не играл, а с Модричем мы дважды играли друг против друга, но и со времен его выступления в английской премьер-лиге мы все в курсе: это шикарный футболист.

– Вы дважды встречались в Лиге чемпионов с «Реалом». Сможете использовать это как преимущество?

– Но «Реал» же потом выиграл Лигу чемпионов, а не мы! Да, мы смогли их обыграть («Тоттенхэм» на выезде сыграли вничью 1:1, а дома победил 3:1 – Прим.ред), но это было осенью, очень давно – не думаю, что как-то можно это использовать сейчас.

– На чемпионате мира игроки «Тоттенхэма» вообще выступают удачно, до полуфинала дошли не только англичане: еще, например, Уго Льорис и Мусса Дембеле.

– Для клуба классно, что на турнире десяток игроков, и многие прошли далеко. Это поможет нам быть успешнее в следующем же сезоне. Но в деталях пока сложно это обсуждать, потому что мы думаем только о результате сборной Англии, а о «Тоттенхэме» подумаем потом.