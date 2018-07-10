Чемпионат мира-2018 практически завершен, а до старта российского первенства осталось менее 20 дней. Уже 28 июля состоится первый тур РФПЛ, а еще раньше «Локомотив» и ЦСКА сразятся между собой за Суперкубок страны. Ведущие российские клубы готовятся к чемпионату России и матчам еврокубков на учебно-тренировочных сборах (преимущественно в Австрии) и решают свои кадровые вопросы. Летнее трансферное окно в РФПЛ будет действовать до 1 сентября.

«ЛОКОМОТИВ»

Главный тренер: Юрий Семин



Фото: ФК «Локомотив»

Триумфаторы минувшего сезона завершили первый тренировочный сбор в Австрии, где провели две товарищеские встречи, завершившиеся вничью – 1:1 с местной «Аустрией Клагенфурт» из второго дивизиона и 0:0 с хорватским «Осиеком», – после чего вернулись в Москву.

Основные новости вокруг железнодорожников связаны с трансферами. Так, 5 июля клуб принял решение не продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Тарасовым, но пролонгировал соглашения с Александром Коломейцевым, Антоном Коченковым, Виталием Денисовым и Тарасом Михаликом. Все трудовые договора рассчитаны на один сезон. Уже нашел себе новую команду Неманья Пейчинович, уехавший в Китай, а вратарь Мирослав Лобанцев отправился за игровой практикой в волгоградский «Ротор». С аналогичной целью в калининградскую «Балтику» на правах аренды уехал и Алан Касаев.

В середине июня защитник Соломон Кверквелия сообщил о том, что его агент договаривается с «Лестером», однако позднее председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков подчеркнул, что клуб ни с кем переговоров не ведет.

Железнодорожники, в свою очередь, уже подписали долгосрочный контракт с 21-летним Рифатом Жемалетдиновым, активировав за €1,5 млн соответствующую опцию в трудовом соглашении нападающего с «Рубином», и планируют сделать еще ряд качественных приобретений.

Так, ряд СМИ сообщал об интересе «Локомотива» к полузащитнику «Порту» Хуану Кинтеро (на него также претендуют «Реал» и «Краснодар»), нападающему «Лацио» Филипе Кайседо (он уже играл в «Локо» в 2011-2013 годах), защитнику «Барселоны» Алейшу Видалю (им интересуется «Рома»), полузащитнику «ПСЖ» Гжегожу Крыховяку (здесь конкурентом железнодорожников выступает «Спартак») и полузащитнику «Бенфики» Андреасу Самарису (указывается даже, что предложенная сумма в €7 млн устраивает португальцев).

Также трансферном списке чемпионов России защитник Брайн Идову, оставшийся без клуба после банкротства «Амкара». Впрочем, его появление в команде далеко не гарантированно, поскольку на его позиции у Семина уже есть Виталий Денисов, Мацей Рыбусь и Михаил Лысов. Последний наряду с полузащитником «Спартака» Сергеем Яременко даже был номинирован на премию Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту Европы по итогам сезона.

Для железнодорожников сезон откроется уже менее чем через три недели – 27 июля им предстоит сойтись с ЦСКА в матче за Суперкубок России. А уже через три дня «Локомотив» сыграет в Уфе в рамках первого тура чемпионата страны. Во втором туре «Локо» примет на своем поле «Спартак».

ЦСКА

Главный тренер: Виктор Гончаренко



Фото: ПФК ЦСКА

Армейцы провели в Австрии один учебно-тренировочный сбор, сыграв там вничью с местной Адмирой Ваккер» (1:1). В составе делегации не оказалось братьев Березуцких, у которых в конце июня завершились контракты с клубом. Руководство москвичей продолжает попытки уговорить защитников, но до сих пор ни о каком окончательном решении объявлено не было. А вот их многолетний партнер по обороне Сергей Игнашевич после вылета сборной России с чемпионата мира уже объявил о завершении профессиональной карьеры.

Вернувшись в Австрию и на второй сбор, красно-синие провели еще одну контрольную встречу, в которой были разгромлены датским «Копенгагеном» (1:4).

Продолжается эпопея с отъездом из ЦСКА полузащитника Александра Головина. После удачного выступления на чемпионате мира сорвалась практически оформленная уже сделка с туринским «Ювентусом», предлагавшим за игрока около €20 млн. Теперь фаворитом в борьбе за 22-летнего футболиста считается «Челси», однако синие предложили на него не намного больше итальянцев (€23 млн), тогда как в стане москвичей его оценивают как минимум в €30 млн. Утверждается, что Головин уже дал согласие на этот переход. Также за его игрой следят скауты «Барселоны», выбирающие между ним и Миралемом Пьяничем из «Юве».

Также классное выступление за сборную России на чемпионате мира повысило интерес к защитнику Марио Фернандесу (им интересуются «Валенсия» и «Интер») и вратарю Игорю Акинфееву («Наполи»), но пока предметных предложений не было.

Вопреки ожиданиям, армейцы очень активно ведут себя на трансферном рынке и в качестве покупателей. Так, ЦСКА уже подписал контракт с защитником сборной Исландии Хордуром Магнуссоном из английского «Бристоль Сити», приобрел у словенского «Рудара» 19-летнего полузащитника Яки Бийола и взял в аренду у «Байи» мощного бразильского защитника Бекао.

Кроме того, армейцы намерены вернуть нападающего Ахмеда Мусу, проведшего весенний отрезок сезона в стане красно-синих на правах аренды. Сам нигерийский форвард не скрывает, что хотел бы вернуться в Москву. При этом конкурентом ЦСКА будет неназванный клуб из Саудовской Аравии, который выложить за нападающего сборной Нигерии около €45 млн. Также армейцы нацелены взять в аренду полузащитника «Спортинга» Вендела и подписать трехлетний контракт с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом.

Об уходе из ЦСКА объявил тренер по физической подготовке Паулино Гранеро, продолжающий трудиться в сборной России. Он работал в армейском клубе с 2010 года.

«СПАРТАК»

Главный тренер: Массимо Каррера



Фото: ФК «Спартак»

Спартаковцы рано начали подготовку к новому сезону и провели уже пять товарищеских матчей – больше, чем любой другой клуб РФПЛ, – одержав победу в каждом из них с общей разницей мячей 11-1. Справедливости ради, отметим, что в соперниках у красно-белых были российские клубы низших лиг – «Чертаново», «Сочи», «Строгино» «Ротор» и курский «Авангард». В контрольных матчах в Москве отлично проявляет себя нападающий Зе Луиш, отметившийся голом в каждой из этих встреч.

Ряд футболистов «Спартака» представляет интерес для зарубежных клубов. Полузащитник Квинси Промес попал в сферу интересов китайского «Тяньцзинь Цюацзянь», предложившего игроку €6,5 млн в год а клубу – €25 млн. Но спартаковцы от сделки отказались. Находясь на отдыхе на Ибице, голландец попал в неприятную ситуацию. Как утверждают местные СМИ, он был задержан за избиение своей супруги. В ходе конфликта пострадали и посторонние люди, пытавшиеся вмешаться в конфликт. Голландец якобы признался в совершенном деянии и был выпущен из-под стражи, однако сам он на своей странице в соцсетях впоследствии дал понять, что это был «фейкньюс».

Также серьезный интерес зарубежом проявляют к защитнику сборной России Илье Кутепову, качественно проведшему чемпионат мира. На него претендуют «Фиорентина», «Лион», «Вест Хэм», «РБ Лейпциг», «Сассуоло» и дортмундская «Боруссия». Отступные в его контракте со «Спартаком» составляют €12 млн.

А бразильский «Крузейро» готов расстаться с €10 млн за приобретение Педро Роши, который приехал в Москву прошлым летом, но не смог пробиться в основу. Эту же сумму красно-белые и потратили год назад на его трансфер, так что сделку можно считать вполне вероятной.

Что касается приобретений, спартаковцы уже подписали контракты с двумя новичками. Ими стали французский центральный защитник Самуэль Жиго («Гент» – €8 млн) и крайний полузащитник Александр Ташаев («Динамо» – €1,5 млн). Последний, по информации прессы, сам оплатил разрыв контракта с клубом, после чего оформил свой переход в «Спартак». Динамовцы через суд пытались добиться запрета на сделку, но не смогли доказать причинение вреда заявителю. Контракт Ташаева с красно-белыми рассчитан на четыре года.

Интересно, что в обоих случаях трансферам способствовали футболисты, уже играющие за москвичей. Софьян Ханни признался, что советовал французу переехать в столицу России, а Роман Зобнин помог переманить бывшего партнера по «Динамо». Жиго будет выступать под вторым номером, Ташаев выбрал 88-й.

Помимо этого, москвичи проявляют интерес сразу к нескольким футболистам: защитникам Джанмарко Феррари («Сассуоло») и Фабиану Шеру («Депортиво») и полузащитникам Гжегожу Крыховяку («ПСЖ»), Ромуло («Верона»), Роману Нойштедтеру («Фенербахче») и Гарри Родригесу («Галатасарай»).

Хорошие новости пришли из лазарета клуба. Александр Селихов впервые после травмы провел тренировку на поле, а защитник Георгий Джикия уже участвует в занятиях в общей группе, хотя и с ограничениями. Джано Ананидзе продолжает восстановление по индивидуальной программе.

Выступавшие на чемпионате мира за сборную России Кутепов, Зобнин и Александр Самедов присоединятся к партнерам после короткого отпуска – 23 июля пройдут медосмотр, а уже на следующий день приступят к тренировкам на базе в Тарасовке.

Также москвичи представили новую форму, в которой будут выступать в сезоне-2018/19.

«КРАСНОДАР»

Главный тренер: Мурад Мусаев



Фото: ФК «Краснодар»

Краснодарцы вышли из отпуска 18 июня и провели первый сбор на своей учебно-тренировочной базе «Четук». В его завершении «быки» провели одну контрольную встречу, которой разгромили майкопскую «Дружбу» со счетом 7:0. Второй сбор стартовал 6 июля и продлится до 21 числа. В первом матче на сборе краснодарцы были разбиты египетским «Аль-Ахли» (1:5). Также запланированы встречи со «Штурмом» (Австрия), «Оренбургом» и «Бешикташем» (Турция).

Летом клуб покинула группа футболистов – Олег Шатов, выступавший на правах аренды, вернулся в «Зенит», румынский нападающий Андрей Иван был отдан на время венскому «Рапиду», а полузащитник Вячеслав Подберезкин подписал полноценное соглашение с «Рубином». Кроме того, по завершении контрактов Краснодар покинули защитник сборной Швеции Андреас Гранквист и полузащитники Жоаозиньо и Рикардо Лаборде.

При этом из аренд вернулись еще есть футболистов, в том числе Михайло Ристич («Спарта»), Илья Жигулев («Тосно»), Ари («Локомотив») и Николай Комличенко («Млада Болеслав»). Еще трое футболистов пополнили «Краснодар»: Урош Спаич («Андерлехт», €6 млн), Дмитрий Стоцкий («Уфа», €2 млн), Анатолий Катрич («Динамо», бесплатно) и Герман Онугха («Волгарь»).

Последний имеет нигерийское происхождение и российский паспорт. Причем первый профессиональный контракт 22-летний гигантский нападающий (192 см) подписал лишь год назад. Ожидается, что он будет заявлен за «Краснодар-2», который в следующем сезоне дебютирует в ФНЛ.

По слухам, клуб заинтересован в услугах 29-летнего защитника «Суонси» Федерико Фернандеса, ищущего новое место трудоустройства после вылета из АПЛ.

«ЗЕНИТ»

Главный тренер: Сергей Семак



Фото: ФК «Зенит»

После провального сезона в питерском «Зените» произошли глобальные перестановки. Сначала в тренерском штабе, который покинул итальянский специалист Роберто Манчини. Вместо него на тренерский мостик вступил Сергей Семак, выступавший за клуб с берегов Невы в 2010-2013 годах. Его ассистентом стал Александр Низелик, с которым они трудились вместе на предыдущее месте работы в «Уфе», а также Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук. Также из Уфы в Петербург переехала тренер по физической подготовке Мария Бурова, которую нападающий Александр Кокорин уже успел прозвать «майором».

А в начале июля пост советника председателя правления покинул Максим Митрофанов, проработавший в клубе с 2007 года и ставший причастным ко всем главным победам сине-бело-голубых в XXI веке. Одновременно было объявлено о назначении Максима Погорелова на должность руководителя аппарата президента «Зенита».

В данный момент питерцы проводят учебно-тренировочный сбор в астрийском Зальцбурге. После возвращения из аренды в первой команде значатся 26 футболистов, включая ветерана Александра Анюкова, которого Семак вернул из дубля. И это при том, что отсутствуют футболисты, выступавшие на чемпионате мира. С их появлением у Сергея Богдановича под рукой будет более трех составов. Очевидно, что в ближайшее время он присмотрится к имеющимся игрокам и уже после этого будет решать их судьбу.

Высочайшая конкуренция особенно мотивирует вернувшихся из аренды игроков. В воскресном товарищеском матче они уничтожили «Динамо» со счетом 5:0. Особенно постарались Роберт Мак (гол плюс две результативные передачи) и Лука Джорджевич (дубль). Два мяча питерцы забили со стандартных положений, которые в прошлом сезоне были сильнейшим оружием «Уфы».

Нападающий Александр Кокорин, пропустивший чемпионат мира из-за травмы крестообразных связок, практически восстановился и приступил к тренировкам. Имеющий аналогичное повреждение аргентинский защитник Эмануэль Маммана рассчитывает вернуться на поле в сентябре.

По информации турецких изданий, «Зенит» интересуется полузащитником «Фенербахче» Романом Нойштедтером, чья стоимость оценивается в €4 млн. Конкурентом за право приобрести футболиста также назывался московский «Спартак». Кроме того, питерцы нацелились на защитника «Ромы» Жуана Жезуса, получающего в Риме €2,2 млн в год.

Два аргентинских центральных полузащитника, появившиеся в Питере летом 2017 года, могут переехать в серию а – «Милан» заинтересован в услугах Леандро Паредеса, а «Аталанта» настроена переманить к себе Матиаса Краневиттера. Последний должен заменить Бриана Кристанте, отправившегося на повышение в «Рому».

Сильная игра нападающего Артема Дзюбы также привлекла к нему внимание со стороны потенциальных покупателей. По информации отечественных СМИ, один из китайских клубов предложил форварду зарплату в €6 млн в год, но он отказался от щедрого предложения. Есть к нему интерес и в Англии. В частности, «Кардифф Сити» внимательно следил за игрой россиянина на чемпионате мира и остался доволен увиденным.

С нового сезона у болельщиков «Зенита» появится возможность оформления абонемента на сезон в режиме онлайн. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном портале по продаже билетов на матчи клуба, выбрать срок (первый круг или весь сезон) и место на трибуне и оплатить покупку. Вместимость самой арены за счет временных конструкций, установленных к чемпионату мира, увеличится на 8 тысяч (до 64 тыс), поскольку после мундиаля, по планам руководства «Зенита», эти конструкции будут сохранены.

«УФА»

Главный тренер: Сергей Томаров



Фото: ФК «Уфа»

Первым делом руководство уфимцев озаботилось поисками нового главного тренера после отъезда Сергея Семака в «Зенит». Им стал Сергей Томаров, работающий в структуре клуба уже семь лет. В прошлом, самом успешном в истории клуба, сезоне он занимал должность старшего тренера. Тренерский штаб уфимцев пополнил Дмитрий Кириченко, работавший с 2014-го по 2017 год в «Ростове».

15 июня команда собралась на медосмотр в Москве, после чего отправилась в Уфу, где и начала подготовку к новому сезону, ведь уже 26 июля ей предстоит дебютировать в еврокубках. Кто станет первым соперником в Лиге Европы – «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) или «Домжале» (Словения), станет известно после ответной встречи в этой паре 19 июля. Стадион клуба уже получил лицензию для выступления во втором по значимости клубном евротурнире.

Второй сбор «Уфа» провела в австрийском Леоганге, где сыграла четыре матча – победа, ничья и два поражения при разнице мячей 5-8. Заключительную часть подготовки клуб проведет в австрийском Майрхофене с 9 по 20 июля. Здесь команду ожидают четыре контрольных матча – 12, 13, 17 и 20 июля.