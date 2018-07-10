На втором видео футболист сборной Хорватии в компании с Ивицей Оличем пьет пиво и опять кричит «Слава Украине!»

Если попытаться определить самого ненавистного на данный момент человека в России, то одним из первых в списке будет защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида. И дело даже не в его голе в ворота сборной России в дополнительное время и забитом пенальти в послематчевой серии, которая вывела Хорватов в полуфинал ЧМ-2018, а Россию выбила из турнира.

Слава Украине!

Дело в видео, которое попало в сеть сразу после матча. На видео Домагой Вида и член тренерского штаба хорватской команды Огнен Вукоевич кричат:

– Слава Украине! Эта победа для Украины и «Динамо»! Вперед Хорватия!

Если вдруг кто-то на протяжении четырех лет находился в танке, объясним: «Слава Украине!» – первая часть лозунга украинских националистов, который использовался в начале прошлого века и во время Второй мировой войны. Понятно, что в России на нее реагирую агрессивно.

Фраза вновь стала популярна после Оранжевой революции в 2004 году, повсеместное распространение получила, благодаря Евромайдану. Теперь она зачастую используется просто как приветствие. Украинцы, естественно, знают ее историю, о которой Вида вполне мог и не догадываться.

Домагой Вида и Огнен Вукоевич долгое время играли в киевском «Динамо» и даже ходили на Майдан в самый разгар памятных событий, происходивших в столице незалежной в 2013-14 годах. Там они эту фразу и подхватили.

Первое видео наделало много шуму. ФИФА уже успела вынести Виде предупреждение, а Федерация футбола Хорватии отослала из команды и лишила аккредитации Огнена Вукоевича, который в бытность футболистом полгода провел в московском «Спартаке». Вида вынужден был принести извинения и попытался объяснить, что в его фразе не было никакой политики – просто поздравления с победой. Вот только почему он не использовал ту же фразу после победы, скажем, над сборной Аргентины? Вопрос остается открытым.

Вот, кстати, как Федерация футбола Украины объяснеяет нашумевший лозунг в письме для ФИФА:

Лозунг «Слава Украине» является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривания своих команд во время матчей. В то же время этот лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например «Слава Хорватии» или «Слава Франции».

Гори, «Белград»!

Второе видео появилось через день после триумфального выхода хорватов в финал, но было записано в то же время, что и первое. Автор видео – тот же самый Вида. Также на видео присутствует бывший бомбардир московского ЦСКА Ивица Олич, работающий в сборной Хорватии тренером.

Домагой Вида, игрок сборной Хорватии, записал ещё одно видео.Пропагандонам готовят методички...Завтра будет весело... pic.twitter.com/LuaPevyg0A — Ivan Неумный (@ivan15851695) July 9, 2018

В основном Домагой, периодически отхлебывая пиво из бутылки, кричит на непонятном языке, но проскакивают и знакомые русскому уху выражения. Одно из них уже упоминалось – «Слава Украине!» Второе еще больше ошеломляет – «Белград, гори!»

Если делать поспешные выводы, можно подумать, что хорват опять несет какую-то политическую околесицу и обращается к столице современной Сербии, с которой у хорватов, как мы знаем, отношения, мягко говоря, натянутые.

Мы решили не спешить и попросили сербскую девушку, проживающую в Белграде, прояснить, что же на самом деле означает видео Виды. Вот, что она ответила:

«Он говорит с кем-то по Вайберу, видимо. Говорит буквально следующее: «Давай, кафана (сербский ресторан), я плачу, когда приеду! Слава Украине! Всем привет, «Белград», гори!» Потом они с Оличем поют сербскую песню, посвящённую кафане, а потом он говорит: «Йован, брат, поцелуй всех!»

Мы связались с нашими киевскими друзьями, которые подтвердили: Ресторан «Белград» действительно есть в Киеве. Футболисты бывают там очень часто. Одним из его владельцев является (или был до недавнего времени) игравший за «Динамо» серб Горан Гавранчич.

Самое интересное, что непонятный язык, на котором говорит на своем видео Домагой Вида оказывается вовсе не хорватским, а сербским. В свое время в киевском «Динамо» сербы с хорватами вполне мило сосуществовали и даже дружили.

Вот так видео, которое сначала может показаться политической провокацией скандального футболиста, оказывается безобидной болтовней двух старых друзей по вайберу, которую кто-то зачем-то записал и выложил в интернет.