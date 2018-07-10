Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич и защитник Деян Ловрен дали пресс-конференцию перед полуфинальным матчем чемпионата мира против Англии.

– Вы единственный игрок в своей команде, который выступает в АПЛ. Вы знаете, что в Англии болельщики вне себя от радости благодаря выходу Англии в полуфинал. Вы готовы испортить им настроение?

– Деян Ловрен (ДЛ): Если честно, меня не особо интересует то, что происходит в Англии. Я читаю о том, что происходит в Хорватии. Но я могу представить, что там люди рады и они хотят, чтобы их сборная обыграла нас. Мы тоже хотим выиграть, так что завтра будет матч с хорошей интригой, он вызовет большой интерес.

– Вы знаете Харри Кейна и Джордана Хендерсона. Вы уже подсказывали товарищам по команде, как играют англичане?

– ДЛ: Да, конечно, я играю с Джорданом в одной команде и знаю других футболистов, которые играю за Англию. Но я думаю, что всей нашей сборной и без того прекрасно знакомы сильные качества соперника. Мы знаем их по выступлениям за клубы. Я могу только лишь похвалить сборную Англии за их результат и игру на этом турнире.

– Можете ли вы объяснить, как Хорватия дошла до полуфинала?

– Златко Далич (ЗД): В нашей команде собраны очень хорошие игроки. На крупных турнирах мы долгое время ничего не добивались, результаты были ниже наших ожиданий и возможностей.

Не надо удивляться тому, что в этот раз мы дошли до полуфинала. У нас отличное поколение, которое раньше недооценивали. Критика, которой раньше мы удостаивались, была заслуженной, но на этом ЧМ наши игроки проявили самые лучшие качества. Они останутся в истории футбола как очень сильное поколение и запомнятся как и команда, бравшая бронзу в 1998 году.

– ДЛ: Мы небольшая страна. Тем не менее, спортсменов у нас достаточно много. В последние несколько дней об этом все пишут. Для нас это большой успех, и нам не стоит останавливаться на достигнутом. Златко оказал нам большое доверие, пригласив нас в сборную, он верит в нас и это мотивирует.

– Луке Модричу уже 32 года, но даже в таком возрасте показывает великолепное движение на поле. Как ему это удается?

– ЗД: Это качество он проявляет в течение многих лет. Он вездесущ. Иногда удивляешься, что он может бегать в таком режиме по 120 минут. Это воля, характер, желание помочь команде. Лука добивается всех поставленных целей, и в сборной он играет блестяще. Это его последний ЧМ, я очень рад, что он есть у нас. Но помимо него, в команде все игроки готовы выступить на максимуме. Мы работаем друг на друга как качественная слаженная команда.

– Насколько хорошо вы изучили сборную Англии? Можете ли вы передать атмосферу в команде?

– ЗД: Мы анализировали соперника. Просматривали все игры, было два тактических занятия, где мы показали игрокам все нюансы. Изначально мы думали, что у них будет другая система игры. Сейчас я понимаю, что нам надо обратить внимание на стандарты. Я бы не сказал, что сейчас мы очень волнуемся. Мы хотим сыграть в красивый футбол и добиться результата. Не важно, кто выйдет на поле против нас.

– ДЛ: У нас позитивный настрой. Последние несколько дней мы получали удовольствие когда узнавали, как болельщики радуются у нас дома. Мы стараемся изо всех сил во имя нашей страны, наших соотечественников. Мы верим в себя и уверены, что можем играть еще лучше.

– В плей-офф вы сыграли два матча по 120 минут и серии пенальти. Хватит ли команде сил?

– ДЛ: Когда играешь по 90 минут – это одно, а игры по 120 минут и серии пенальти – совершенно другое, тут вы правы. Впрочем, у нас было достаточно времени на восстановление. Мы профессионалы. Я отлично себя чувствую и полностью готов к матчу. Могу сказать то же о своих товарищах по команде. Мы знаем, что нам нужно в этом матче. В такие моменты просто забываешь об усталости. Это случается один раз в жизни.

– Вам помогает система анализа, которую ввела ФИФА?

– ЗД: Это положительное нововведение. Хорошо, что эта система существует, она помогает нам подтвердить то, что мы видим со скамейки запасных. Но на самом деле у нас нет достаточного количества времени, чтобы использовать результаты этого анализа по ходу матча. Футбол – динамичная игра, здесь нет тайм-аутов. По ходу игры вряд ли что-то можно изменить. Но, в конечном счете, мы используем эту технологию после матчей.

– Насколько хорошо готов Шиме Врсалько? Будет ли играть Даниэль Субашич?

– ЗД: Мы хотим, чтобы игроки были готовы на 100%, У Врсалько есть небольшая травма. Мы будем принимать решение перед игрой. У нас было пять трудных матчей, мы потратили много энергии. Впрочем, сейчас наша команда приехала играть в футбол и полностью отдаться в матче. Мы не хотим говорить, что мы устали, у нас все нормально.

– В одном из матчей вы не удачно сыграли против Харри Кейна, и ваш «Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» 1:4. Как вы собираетесь сдерживать его завтра?

– ДЛ: Этот вопрос не имеет отношения к завтрашней игре. Да, мы проиграли Тоттенхэму 1:4, но я играл против него хорошо в других матчах. Он один из лучших нападающих в мире, играет стабильно и постоянно угрожает воротам соперников. Но он не один. Другие игроки в составе нашего соперника выступают в лучших командах Англии. Мы должны играть как настоящая команда и проблем не будет.

– Как так получилось, что страна с населением четыре миллиона выходит в полуфинал чемпионата мира по футболу? Что произойдет в Хорватии, если вы выиграете?

– ЗД: У нас такая страна, где ничего нельзя исключать. У нас в Хорватии четыре миллиона игроков, тренеров, каждый знает, как нужно играть в футболе. Я не знаю, представляете ли вы как наши соотечественники празднуют. Если посмотреть на нашу инфраструктуру, вы поймете, почему мы так играем в футбол. Страна двигает нас вперед. В Хорватии футбол делает людей счастливыми. Я не могу представить, что случится, если мы выиграем.

– ДЛ: Наш успех – это и работа и талант. Спасибо богу за это. Были и плохие времена, нам никогда не было просто. Надо всегда трудиться. Мы рады, что вышли в полуфинал и можем радовать своих болельщиков. Мы выложимся и отдадим все, чтобы завоевать медали.

– У Хорватии с давних времен есть поддержка в России. Благодаря вашей команде наша сборная вышла на Евро-2008. Как думаете, может ли ситуация с Домагоем Видой отразиться на отношении российских болельщиков к вашей команде, или они продолжат вас поддерживать?

– ЗД: Я благодарен за все, что мы пережили за последний месяц в России. На каждом шагу нас встречают как своих. За нас болеют на каждом стадионе. Конечно, завтра мы ждем поддержки, это большая мотивация для нас. Футбол объединяет людей во всем мире. Мы благодарны за то, что было в России, и не важно как все закончится. Мы всегда будем тепло вспоминать это время.

– ДЛ: Я недавно говорил, что это самый лучший турнир. Организация просто блестящая. Могу только поблагодарить и поздравить с этим Россию. Я надеюсь, что нас будут поддерживать. У нас похожи языки, я знаю, что и хорватов завтра будет много.