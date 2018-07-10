Мик Джаггер: Хочу финал Франция – Англия
Культовая фигура рок-музыки – эксклюзивно «Советскому спорту».
Легендарный британский рок-музыкант, вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер был, наверняка, самым неожиданным гостем на полуфинальном матче Франция – Бельгия в Санкт-Петербурге. И еще большей неожиданностью стало то, что «Советскому спорту» его удалось выловить сразу же на выходе из вип-ложи.
– Вы здесь по чьему приглашению?
– Ни по чьему. Я сам себя пригласил. Захотел увидеть футбол – прилетел.
– Сыновья тоже болельщики?
– Да, Джеймс и Лукас со мной.
– И каковы впечатления?
– Весело.
– Какие-то будут еще оценки?
– Да, веселая игра.
– Теперь хотите финал Франция – Англия?
– Не то чтобы хочу – я, может быть, теперь в Москву полечу. И буду болеть за Англию. Но это утром решу.
– Еще один «роллинг», Ронни Вуд – он ведь тоже собирался с Вами?
– Билет не нашел.
– Как стадион? Как атмосфера здесь?
– Я приехал до игры. Меня сразу окружили фанаты, фотографировались. Мне все понравилось.