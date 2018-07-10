Легендарный британский рок-музыкант, вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер был, наверняка, самым неожиданным гостем на полуфинальном матче Франция – Бельгия в Санкт-Петербурге. И еще большей неожиданностью стало то, что «Советскому спорту» его удалось выловить сразу же на выходе из вип-ложи.

– Вы здесь по чьему приглашению?

– Ни по чьему. Я сам себя пригласил. Захотел увидеть футбол – прилетел.

– Сыновья тоже болельщики?

– Да, Джеймс и Лукас со мной.

– И каковы впечатления?

– Весело.

– Какие-то будут еще оценки?

– Да, веселая игра.

– Теперь хотите финал Франция – Англия?

– Не то чтобы хочу – я, может быть, теперь в Москву полечу. И буду болеть за Англию. Но это утром решу.

– Еще один «роллинг», Ронни Вуд – он ведь тоже собирался с Вами?

– Билет не нашел.

– Как стадион? Как атмосфера здесь?

– Я приехал до игры. Меня сразу окружили фанаты, фотографировались. Мне все понравилось.