– Матч был сложным. Были моменты в штрафной площади, которые мы не использовали. Мы начали второй тайм в хорошем темпе. Мне даже показалось, что дальше все пойдет под нашим контролем. Но французы выровняли игру. Увы, гол с углового решил все. Мы контролировали практически всю игру, но надо отдать должное французам за то, что они блестяще оборонялись, а нам не дали найти магические ключи к чужим воротам.

Надо было играть нам немного шире, но не считаю, что мы плохо организовали игру. Были хорошие единоборства, игра в отборе, контроль мяча (примерно 64% на 36%), но нам не удалось первыми забить мяч.

– В чей-то конкретно адрес у Вас есть претензии?

– Сегодня была работа не индивидуалов. Сегодня была игра команд.

– Пять мячей пропустила на этом турнире Бельгия, три из них – со стандартов. Как это прокомментируете?

– Это чемпионат мира. Мы хорошо организованы, но хорошо умеют подавать штрафные и угловые наши соперники.

– Как Вам игра Мбаппе? Он станет лучшим игроком мира? Или одним из лучших?

– У него блестящая техника, отличная база. Команда иногда уходит глубоко, чтобы именно ему открывать свободу. Но с этим мы справлялись.

– Сегодня не было той свежести, что была раньше.

– Сегодня мы пострадали больше из-за того, что у французов были более отдохнувшие игроки. Но если ты хочешь стать чемпионом мира, то надо справляться со всеми вызовами – и переезды, и усталость, и отсутствие дисквалифицированных, и эмоции. Мы уступили, с этим надо смириться.

– Многие не готовы играть на победу в игре за 3-е место.

– Да, эмоционально тяжело. Но не каждый может стать третьим в чемпионате мира. Почему сейчас не постараться взять «бронзу»?

– Что дальше? Как будет жить и меняться сборная?

– Нам надо смотреть на юное поколение. Будем становиться сильнее. У нас море талантливых ребят.