ТЫ СЛИШКОМ СТАР ДЛЯ ЭТОГО…

Криштиану сменил клуб на 33-м году жизни в третий раз. И мы должны приклониться перед очередным вызовом, который Роналду придумал на ровном месте на закате карьеры. Возможно, это самое сложное футбольное решение в его жизни, ибо менять сахарные условия в Мадриде на неизвестность в Турине – большой риск. Но за это мы Роналду и любим. Он всегда доказывал свое превосходство, всегда становился лидером. Всегда становился лучшим. Но его время уходит, а здесь еще и команда, которая вечно останавливается в шаге от европейского триумфа.

Он – состав «Ювентуса» или сам Роналду, не важно – стар для этого. В смысле, что в «Реале» у Роналду были партнеры моложе и поинтереснее. Да и сам португалец со временем изменился, он перестал носиться по флангу, увлеченно обыгрывая на краю штрафной по паре-тройке соперников. Чутка потеряв в скорости, Криштиану окончательно, ну почти, превратился в центрального нападающего, магнита для всех передач, киллера штрафной площади и ее ближайших подступов. В этой роли ему необходимы молодые и быстрые партнеры, коих в «Юве» в таком достатке и разнообразии просто нет. «Реал» все эти годы менялся, но оставался абсолютно лучшим в Европе, «Ювентус» - казался одинаковым и оттого изрядно надоевшим.

«Юве» необходимо вселенское обновление, пора избавляться от престарелых лидеров и лавочников, необходима свежая кровь. На одном Паоло Дибале и Родриго Бентанкуре (в меньшей степени) далеко не уедешь. Ушел Джанлуиджи Буффон – окей, не продлили контракт со Штефаном Лихштайнером – тоже хорошо. А дальше? Кто будет помогать Роналду побеждать в Лиге чемпионов? На адаптацию молодым Жоау Конселу (40,4 млн), Марко Пьяце и Маттиа Кальдаре (оба – из аренды) нужно время. У Криштиану его немного.

МЕСТЕЧКОВЫЕ ТРОФЕИ – ЭТО ПОТОЛОК

Пока команды вроде «Реала» и «Барселоны» затевают очередное перестроение, которым занимается кстати и «Ювентус», ряд коллективов типа «Ман Сити» выходят на долгожданный пик. Придется бороться за победу в ЛЧ с ними и прежними конкурентами. У «Ювентуса» есть опыт, но пока не будет чемпионского ресурса. На примере «Реала» в прошлом сезоне мы увидели, что выжатый как лимон состав способен качественно выкладываться только в одном турнире. Чемпионат Испании мадридцы проиграли еще до Нового года, отдав всех себя в Лиге чемпионов.

И что, «Ювентус» сделает так же? По ходу сезона-2017/18 над Массимилиано Аллегри несколько раз сгущались тучи, его команда в последний момент обошла «Наполи» в борьбе за скудетто. Возвращение «Юве» на первую строчку серии А совпало с вылетом из ЛЧ. Совпадение? Не думаю. Туринцам было сложно играть на два фронта, соревнуясь с европейскими топами в Лиге чемпионов и «Наполи» внутри страны.

И почему же этого не должно произойти снова? Как мы видим, клуб уже потратил на усиление 200 миллионов евро, да и проблем с fair play не будет. Но у Роналду скромные шансы на победу в ЛЧ, все упирается в кадры. Он – чемпион по сути и по факту, а его новые партнеры – либо молодые и перспективные, либо вечно вторые, как Эмре Джан.

Но зато у Роналду есть отличная возможность победить в чемпионате Италии и местных кубках. Для него это новые трофеи, и желание ими обладать по-человечески объяснимо. Но для «Ювентуса» - это местечковый триумф, к которому все привыкли. А выводить команду на новый уровень – речь о победе в ЛЧ – с только что подъехавшими новичками у Криштиану, повторюсь, нет времени. В одиночку планку не задрать. Это потолок.

ПОЛНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ

Футбольный цикл Роналду не совпал с циклом «Ювентуса». Команда, находящаяся на излете возможностей и уже пострадавшая от прямолинейности избранной философии, купила одного из хедлайнеров и трендсеттеров мирового футбола. Зачем? Строить игру через Криштиану поздно, а встраивать его некуда.

Трансфер португальца в «Ювентус» - типичный, в чем-то клюквенный пример несопоставимости Ожидания и Реальности. Футболист спецом наткнулся на новое испытание, это безусловно заслуживает уважения. Только он прогадал с местом и временем, ибо сам Роналду развивается в своих желаниях и стремлениях куда быстрее и успешнее своего нового клуба.