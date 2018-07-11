Под наследием домашнего чемпионата мира подразумевают стадионы, инфраструктуру, приток мальчишек в секции… Но никто не говорит о главном – о любви к футболу.

А ведь без нее все остальное будет бессмысленно. И, уверяю, довольно быстро сойдет на нет.

Заметьте, речь не о любви к победам российской сборной. После них страна и правда ликовала по-настоящему. Однако за эти дни мне сотни раз приходилось натыкаться на высказывания разных известных персон, начинавших с одного и того же: мол, я за футболом не слежу и ничего в нем не понимаю, но…

Дальше обычно следовали дифирамбы в адрес команды Черчесова. Мужики, бойцы, подарили праздник и все такое. Или, наоборот: чему вы радуетесь, когда в стране творится бог знает что? Или вариант №3: чего это все вдруг с ума посходили – это же только игра? 22 бугая один мяч перекатывают.

На самом деле эти скепсисы и восторги, при всех кажущихся различиях, можно смело отправлять в общее мусорное ведро. Потому что корень зла там везде един: те самые «не понимаю» и «не слежу». Именно в них все дело.

КОГДА ОНИ ИГРАЮТ, БИРЖИ МИРА МОЛЧАТ

Тут многие спросят на голубом глазу: а что такого? Кому арбуз, кому свиной хрящик, а кому футбол. Это же не образование, не семья, а просто хобби, не более.

Хобби? Ну-ну… Тогда почему им так истово увлечен весь мир любой степени цивилизованности? Почему, когда наступает время большого футбола, то и в весьма богатой Исландии, и в высокогорном Перу десятки тысяч людей достают из загашника последние деньги и мчатся на другой край земли? А те десятки миллионов, у которых загашника нет, прилипают к телеэкранам. Не только мужчины – все до единого. Вне зависимости от возраста, пола и – да-да! – результатов на табло.

Как-то видел статистику: насколько падает число сделок на национальных биржах, когда играет сборная соответствующей страны. Лидировала там, конечно, Бразилия (кстати, далеко не последняя экономика в мире), у нее далеко за 90%. Но и другие, самые благополучные государства отставали отнюдь не в десятки раз.

На нашей планете просто так принято: откладывать все в сторону, когда идет футбол. На два часа жизнь останавливается. Свадьба? Еще успеем. Похороны? А можно тоже на денек перенести? Хотя бы ради покойника, пусть нормально игру с небес посмотрит. Хороший ведь был человек…

По всему миру Криштитану Роналду, Пол Маккартни и Брэд Питт – знаменитости одного калибра. Что по заработкам, что по популярности, что по числу мечтающих стать их преемниками. А теперь представьте, как у нас – не сейчас, а перед ЧМ – посмотрели бы на публично прокричавшего «не знаю-не понимаю» о Пугачевой с Галкиным, а не о Черчесове с Дзюбой? При том, что у последних в международном масштабе теперь достижений точно не меньше.

ФИЗКУЛЬТУРА КАК ИСКУССТВО

Этот перекос появился не вчера. Он из застойно-советских времен, из сердца 70-х. Трудно сказать, в чем там было дело – может, в плохой игре российских клубов и сборной, может в изменении атмосферы на стадионах (оголтелые фанаты в СССР появились именно тогда), а может в чем еще. Мне трудно судить, я тогда пешком под стол хаживал.

Но отлично помню: и в 80-е годы, и позже разговоры о спорте в продвинутых компаниях (особенно гуманитарных) считались чем-то странным. Эрудированному человеку быть осведомленным в этой области не пристало, скорее наоборот: настоящему интеллигенту футболом интересоваться не положено.

Разумеется, это уродство. Спорт – такая же часть культуры, как любая другая. На русском языке она называется культурой физической. И этот термин подразумевает не столько бег трусцой и прочие оздоровительные занятия, сколько именно высший спорт, спорт как искусство. Многие пиликают на скрипке и бренчат на гитаре «для общего развития», однако музыка – это прежде всего Моцарт, Леннон и им подобные. Все остальное – потом.

И не вздумайте морочить мне голову «псевдонизменностью» футбола! Во-первых, как правильно заметил в свое время Жванецкий, творческий успех не делится на высоко-симфонический и низко-эстрадный. Успех есть успех. А во-вторых, если вы не чувствуете подлинной, божественной красоты в «финте Зидана», слаломе Марадоны или геометрии победной атаки бельгийцев на ворота сборной Японии, то это не означает, что вы «мимо футбола». Это означает другое: вы – недостаточно восприимчивый, образованный и культурный человек.

Это не я так думаю. Бог с ним, со мной. Так думает весь мир. Или, точнее говоря, знает.

ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ «ВОЙНУ И МИР»

Конечно, все мы не без греха. Скажем, многие ли из вас, если честно, целиком прочитали «Войну и мир»? Я вот, например, как в школе не осилил, так и до сих пор не сумел. Хотя честно пытался, и литературу, что для журналиста естественно, очень люблю – вон за спиной полки с тысячью томов за свои деньги, от Пастернака до Борхеса. Однако мне почему-то не приходит в голову орать в микрофоны на всю страну: «Я не дочитал Толстого!». Да, не дочитал. Как и не слушаю Вивальди, не хожу на балет, не люблю многие фильмы Тарковского и так далее. Но коли у нас в стране это не шибко прилично – так, может, лучше промолчать, а?

Я и помалкиваю – вместе с тысячами таких же. Зато про футбол, про спорт – можно! Лепи любого «горбатого».

Так вот, уважаемые господа и дамы. Возможно, вы удивитесь, но не знать, что такое «вне игры» и как оно определяется, – неприлично тоже. Что для исландской девушки-подростка, что для итальянской старушки преклонных лет. Они в курсе с детства. А у нас профессиональная теннисистка (серьезная, из 50 лучших в мире) после матча 1/8 Россия – Хорватия на полном серьезе возмущается: почему замененным игрокам нельзя бить послематчевые пенальти.

Проблема не в том, что она не знает. Проблема в том, что ей не стыдно. Она любит, когда наши выигрывают, а футбол как таковой она не любит, нет. Потому и «плавает» в правилах вместе с большинством окружающих.

РОССИЯ – НЕФУТБОЛЬНАЯ? СКОРЕЕ, НЕСПОРТИВНАЯ

И у нас это не только по футболу – по спорту вообще. Помнится, в 2015-м меня поразили разлагольствования одного знаменитого юриста (то есть, человека, привыкшего взвешивать слова) в интервью вполне либеральному СМИ по поводу неудачи сборной еще при Фабио Капелло. Смысл был такой: я не специалист, но разве иностранные тренеры приносили нам какие-то успехи?

Ау! А как же Хиддинк? Да только что отгремела сочинская Олимпиада, где чуть не половина золота была добыта с зарубежными тренерами и натурализованными спортсменами. Не в курсе? Так зачем же тогда нести в эфир столь уверенную чепуху?

А все затем же: ему – не стыдно. Его не поймают на вранье миллионы людей, которые тоже не сильно в курсе про Сочи и давно забыли про Хиддинка. Вот и все.

Россия – не нефутбольная страна. Россия – неспортивная страна. У нас не любят искусство большого спорта так, как его принято любить в остальном, нормальном мире. Это печально, но это факт. Давно мной осмысленный и запротоколированный. Точка.

Да, перемены возможны. И лучшего повода, чем футбол и успех нашей сборной на домашнем ЧМ, по идее, нельзя вообразить, но… Что-то я сомневаюсь, что через пару лет у нас все домохозяйки будут знать правило «вне игры» и запоем смотреть матчи Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария». Они Галкина будут смотреть.

А без этого – ничего не будет.