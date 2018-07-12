ХАРРИ МАГУАЙР: АНГЛИЯ РАЗДАВЛЕНА ПОРАЖЕНИЕМ ОТ ХОРВАТИИ

– Ужасно разочаровывающий результат. У нас была великолепная возможность выйти в финал, мы были так близки к своей цели, сыграли 120 минут, отдали все силы и сейчас просто раздавлены.

– Турнир стал полным разочарованием?

– Нет. Мы гордимся тем, что выступаем здесь. Для нас это был непростой чемпионат мира, очень жесткий. Все матчи были напряженными, но мы чувствовали поддержку страны, которая сплотилась за нашими спинами. То, как они нас поддерживали, великолепно. Благодаря им мы сплотились: футболисты, персонал, болельщики. Мы были здесь все вместе. Это было незабываемо.

Я горд быть частью этой команды, у нас были хорошие матчи, мы показали хорошую игру. Выступать на этом турнире для нас было честью.

– На трибунах вас поддерживало много болельщиков. Что можете о них сказать?

– Их поддержка была невероятной. На протяжении всей встречи чувствовали, как они за нас болеют, но не только в этом матче, а на протяжении всего ЧМ. Мы чувствовали их эмоции, бились за них в каждой игре, они помогали нам идти вперед.

– Можно сказать, что от финала вас отделил один тайм?

– Мы показывали хороший футбол, полностью контролировали игру до перерыва. Конечно второй тайм стал для нас полным разочарованием. У нас практически не было моментов для того, чтобы забить второй гол. Хорватия оказывала серьезное давление, они действовали очень здорово. Соперник раз за разом подавал в нашу штрафную, постоянно держал нас в напряжении. Мы понимали, что они будут делать, но они оказались свежее.

ДЖОРДАН ХЕНДЕРСОН: СБОРНАЯ АНГЛИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО ОПУСТОШЕНА

– Мы подходили к этому матчу в неплохом состоянии, у нас была хорошая игра в четвертьфинале (против Швеции – 2:0). Как я чувствую себя сейчас? В целом нормально, но эмоционально мы опустошены. Мы понимаем, что упустили шанс попасть в финал чемпионата мира. Это большое разочарование.

– Можно ли сказать, что вы оставили все в этой встрече?

– Да, эмоционально и физически мы выложились полностью. Это была жесткая игра. Когда мы вернемся домой, я надеюсь, что мы посмотрим назад и сможем гордиться проделанной работой. Потому что каждый из парней показал максимум.

– Это лучшее лето в вашей карьере?

– Да, конечно, так и есть. Это великолепное приключение. Играть на ЧМ – мечта любого футболиста. Все, через что мы прошли на этом турнире, незабываемо. Все гордятся проделанным здесь путем. Мы понимаем, что от финала нас отделила одна успешная игра. Надеюсь, этот опыт поможет нам в дальнейшем, потому что у нас молодой состав, и наше будущее сейчас выглядит многообещающим.

– Можно ли сказать, что на результате сказался опыт игроков хорватской сборной, которые играют в топ–клубах?

– Игра была очень напряженной. Первый тайм мы провели гораздо лучше соперника, создали несколько хороших моментов, чтобы сделать счет 2:0. Но после перерыва ситуация изменилась, мы оказались под давлением хорватов, они постоянно грузили в нашу штрафную и забили гол из сложной ситуации. Но вы выстояли, имели шансы, чтобы забить еще, но нам этого не удалось. Все решил гол в овертайме. Это стандартная ситуация для больших матчей.

– Это поражение сделает вас голодными на следующем турнире?

– Определенно да. Мы выдержим этот удар, тем более здесь у нам были и позитивные моменты. Я не сомневаюсь, что у нашей команды светлое будущее. У нас талантливые футболисты, отличный тренерский штаб, сейчас мы получили хороший опыт. Все это нам поможет.

– Сборная Англии выигрывает крупные турниры в разных возрастах. Могут ли эти игроки дорасти и выиграть взрослый ЧМ?

– Я на это надеюсь. У нас много талантливых ребят, которые проходят через все возрастные группы. Я очень надеюсь, что они смогут дойти до взрослого уровня и одержать победы на самых больших турнирах. Даже если взять наш нынешний состав, то у нас очень много молодых игроков, и этот чемпионат мира дал им бесценный опыт.

КАЙЛ УОКЕР: ТЕПЕРЬ НУЖНО ОБЫГРАТЬ БЕЛЬГИЮ В МАТЧЕ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО

– Мы сегодня не смогли в выйти в финал, но нет. Мы доказали своей стране, что модем добиваться больших успехов.

– В первой тайме вы контролировали игру. Что произошло после перерыва?

– Мы старались играть в свой футбол. Хорватия пошла ва–банк, мы держались до конца, но возможно парни немного устали. Надо отдать сопернику должное, они показали характер, отдали все силы ради победы. Но у нас по–прежнему остаётся один важный матч. Надеюсь, нам удастся завершить этот турнир победой.

– Насколько важен был сегодня опыт? Кто сыграл ключевую роль в матче?

– Лука Модрич. Вне всяких сомнений это фантастический игрок, он контролирует игру своей команды больше, чем мы могли представить. Он делал это снова и снова. У меня нет слов, чтобы это описать.

Мы просто делали свою работу, показывали максимум на протяжении турнира. Мы показали характер, в первой игре нас спас гол Харри Кейна, затем мы прошли через серию пенальти, которая раньше у нас не получалась. Перед этим отыграли весь матч против Колумбии, поэтому это была очень важная игра для нас.

Теперь нам нужно восстановиться и отдать все силы в следующем матче.

– У этой команды есть будущее?

– Да, определённо. Работать вместе с этими парнями каждый день было огромным удовольствием, я был рад представить страну этим летом на чемпионате мира вместе с этим людьми. Мне хотелось бы отдать им должное и нашим семьям, которые нас поддерживали. Мы спросили нацию, нужно продолжить начатое.

ВЕДРАН ЧОРЛУКА: ДАЙ БОГ ВЫЙТИ В ФИНАЛЕ ЧМ НА ПЯТЬ МИНУТ

– Перед чемпионатом мира, можно сказать, в нас никто не верил. А мы в финале. Это сумасшествие.

– Вы – первый футболист из РФПЛ, кто будет играть в финале ЧМ.

– Ой не знаю. Может буду опять сидеть на скамейке. Выйти на пять минут? Дай бог!

– А может выйдете в основе?

– Не загадываем. Тренер всегда что–то может поменять. Сейчас могу только сказать, что все ребята молодцы.

– Три матча подряд Хорватия играет по 120 минут и сохраняет темп.

– У нас была хорошая подготовка. Я не знаю, что сейчас творится в Хорватии, но настроение народа точно передаётся нам, заряжает нас. Сейчас мы полны энергии даже больше, чем раньше. Если надо быть в финале и сыграть 120 минут – без проблем.

ДОМАГОЙ ВИДА: Я НЕ ХОТЕЛ ОБИДЕТЬ СЕРБИЮ

– Вас сегодня освистывали. Как вы отнеслись к реакции трибун?

– Это было не главное. Я не обращал на это внимание. Главное, что наши болельщики поддерживали нашу команду.

– Поздравляя друзей из Киева, вы сказали: «Белград, гори!». В киевском «Динамо» вы провели пять лет, у вас там наверняка много друзей. Многие балканцы подумали, что вы разжигаете межнациональный конфликт. У России и Украины и без того немало проблем, почему нельзя было по–другому поздравить друзей?

– Я не хотел обидеть Сербию.