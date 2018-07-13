Самый простой ответ понятен – потому что гладиолус. Но если отбросить шутки в сторону – в Хорватии живет 4,2 млн человек. В Москве – 12,5. Что нам мешает?

Прежде всего, хочу расставить акценты в определениях. Чтобы не быть потом обвиненным в принижении заслуг российской сборной, и не читать «ну мы же не проиграли».

Могли ли мы пройти Хорватию? Безусловно. Как и любую борную мира. Тем более, в серии пенальти.

Закономерно ли Хорватия прошла Россию в 1/4 финала? Безусловно. И на это не 5 причин, а, к сожалению, намного больше. Другой вопрос, что закономерность в спорте не решает ничего. Греция-2004 была заслуженным, но совершенно не закономерным чемпионом. Мы тоже могли бы. Но…

Звезды

Давайте признаемся честно – у нас их нет. Есть звездочки, не более. Акинфеев? Звезда только в масштабах России. Хосеп Гвардиола три раза не мог понять, что ему говорит переводчик, рассказывая о словах Леонида Слуцкого «завтра друг против друга сыграют два лучших вратаря мира». Директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке был еще более скептичен – сказал, что Акинфеев не смог бы быть основным в бундеслиге нигде, да и во второй лиге это вряд ли получилось бы.

Суть нашего разговора – не в спорах. Для меня Акинфеев – номер 1 в России. В топ-3, вместе с Яшиным и Дасаевым – за всю историю нашего футбола. Но в Европе он не входит даже в топ-10 (как, кстати, и хорват Субашич, проводящий турнир жизни). Был бы топ – был бы реальный к нему интерес. Почему в «Атлетико» играет словенец Облак? Почему в «Айнтрахте» Кубок Германии у «Баварии» выигрывает финн Градецки? Потому что они лучше и востребованнее на самом высоком уровне.

У нас в сборной два легионера – Габулов и Черышев. «Брюгге» и «Вильяреал». У Хорватии – игроки «Барселоны», «Реала», «Атлетико», «Ливерпуля», «Интера», «Ювентуса», «Милана», «Монако». Довольно о грустном.

Спортивная естественность

Югославия после распада пережила примерно то же, что и СССР. Только масштабы страны позволили проще пережить развал социалистической системы подготовки спортсменов. У нас сейчас, по сути, подросло первое поколение игроков, не заставших советскую систему. Головин, Зобнин, Кутепов – это продукт уже новых школ. У Хорватии тоже был некоторый провал, поколение 1980-1986 годов рождения почти выпало из жизни.

Им помогли и открытые настежь границы. Любой хорват, занимающийся спортом – стремится уехать из страны. В НБА, премьер-лигу, серию А, бундеслигу – куда угодно. Им проще, потому что они с детства знают языки. И имеют право свободно перемещаться по Европе. Ничего этого у российских игроков нет.

Нет, кстати, и стремления уехать. Здесь «теплая ванна» и хорошо платят. Надеюсь, Головин все-таки уедет. Иначе скоро потеряем и его. Развиваться в чемпионате России игрок может только до определенного предела. Потом – или путь туда, или стрелять шальными, как ружье со стены из пьесы. Как вышло с Дзюбой.

У хорватов тоже есть такие «довольные теплом». Ведран Чорлука играл за «Тоттенхэм» и «Байер», однако давно осел в России и больше никуда не стремится. Но это все же единичный случай. Скандально известный Домагой Вида, отработав свой контракт в киевском «Динамо» устремился в «Бешикташ», хотя киевляне «повторяли» его зарплату. Сейчас, возможно, уедет в премьер-лигу.

Про наших тут – и говорить совестно. Интерес есть к 2,5 игрокам, из которых одного зовут Марио Фернандес. И пока не заработает система соблюдения спортивных принципов – результаты будут разовыми.

Кто выиграл Олимпиаду в хоккейном турнире? Посмотрите, сколько там людей, побывавших в Америке и Канаде? Даже не в НХЛ, а просто в той системе? Обогатило это их? Научило чему-то? Уверен – да.

Война

Возможно, этот пункт должен быть на первом месте, но мне, пацифисту по убеждению, нереально было так поступить.

И тем не менее – об этом не говорит, а буквально кричит все, – от биографий хорватских игроков, до воспоминаний их отцов и матерей (в том случае, если они живы). Страна прошла через войну. Настоящую, а не гибридную. Это сказалось. Не только на реалиях жизни (от которой многие бежали), но и на характере людей. И это касается совсем не только хорватов. Те же слова можно было написать про боснийцев в 2014-м, про треть нынешней сборной Швейцарии. И про сербов.

На «Финале четырех» баскетбольной Евролиги не раз довелось услышать шутку: Богдан Богданович – лучший сербский снайпер со времен Гаврило Принципа. Шутили сербы, естественно. На мой вкус – шутка так себе. Но я не возьмусь указывать им, как им шутить. А так же хорватам, албанцам, косоварам, и прочим участникам балканских «разборок».

Факт в одном – они знают, что такое смерть, страх, лишения, война. Кто-то потерял родителей, кто-то дома, кто-то счастливо успел исчезнуть. Но мимо – это не прошло. Да они сами об этом говорят.

Мяч

Вчера поздравил хорватского коллегу, написав: «Ну вы даете!». Ответ прилетел через минуту. «Эй, мы учимся играть в мяч, раньше чем ходить! В любой!».

Это чистая правда. Неслучайно вовсе болельщики сборной Хорватии напяливали на себя ватерпольные шапки. Они там – красавцы. И в баскетболе тоже. Побеждают не постоянно, и мы их даже обыгрываем иногда, но высокий уровень они держат всегда. Вам напомнить, кто чемпион Европы по баскетболу? Словения. Она же – бывшая Югославия.

А что есть у нас? Хоккей? Пожалуй. Баскетбол? Даже не смешно сравнивать нашу индустрию подготовки игроков с их системой. У нас есть теннис – да. Но не системно вовсе, а как набор значительного количества частных историй. Ну так на Балканах такое тоже есть. Хотите сказать, Новак Джокович – серб? Ну а я вам напомню, как Горан Иванишевич стал единственным игроком в истории, выигравшим Уимблдон, попав туда по wild-card. Он – хорват.

Спорт – один из самых эффективных социальных лифтов в любой балканской стране. Число легионеров, играющих по всему миру, исчисляется не единицами, как у нас (ну не считать же Динияра Билялетдинова, выступающего в Литве за «Тракай»), а едва ли не тысячами. Мяч им нужен раньше куска хлеба. И больше, чем деньги – местные клубы никогда не заплатят столько, чтобы хватило хотя бы на 1/3 автопарка Александра Кокорина.

Везение и понты

Есть ли оно у нынешней сборной Хорватии? Совершенно бесспорно. Она вообще могла не попасть на ЧМ-2018. Не решись Давор Шукер сменить тренера за 56 часов до матча с Украиной.

Но дело не в этом. Не в везении, как факте. А в отношении к нему. Хорваты не стесняются сказать, что им повезло. Если уж так вышло. А вот у нас обязательно начинается надувание щек, и попытка доказать всему миру, что Испанию мы прошли «по делу». Повезло же? Да нет, мы были лучше. Хорошо, лучше, но хотя бы с снятием тренера сборной Испании нам повезло? Нет, это не наше дело…

Понятие везения и фарта будет существовать столько же, сколько существует спорт. Процент его влияния на конечный результат высчитать невозможно – но оно есть всегда. К этому стоит относиться спокойно, и хотя бы иногда признавать, что тебе повезло. Но у нас это не принято – если признаешь, значит девальвируешь свою работу на результат. Вроде как. Я никогда не мог этого понять, занимаясь автогонками, и никогда уже не пойму.

Тренеры

О Златко Даличе, наверное, написано уже столько, что больше добавлять нет никакого смысла. Я просто хочу напомнить, что не им единым жив хорватский футбол. Есть Славен Билич, есть Роберт Просинечки, есть достаточно большой лист востребованных хотя бы где-то тренеров. Где наш? Бышовец? Карпин? Слуцкий? Вот и весь список. Просто узнайте, кто такой Бранко Зебец, заложивший фундамент успеха «Баварии» начала 70-х – и вам все станет понятно.

Индустрия! Она хоть и пошатнулась после распада искусственного государства СФРЮ – но не умерла. Самый успешный баскетбольный тренер Европы Желько Обрадович – серб (у нее успешных тренеров в мировом масштабе, наверное, даже больше – чего стоят только Радомир Антич, Вуядин Бошков и Бора Милутинович). Самый успешный теперь в истории балканского футбола Златко Далич – хорват.

Уверен абсолютно, его успех был бы невозможен без приглашения в сборную Ивицы Олича. Это случилось уже после окончания отборочного цикла, Далич сам решил, что ему не хватает авторитета для управления звездами, и позвал того, кто с этими звездами выходил на одно поле. Олич очень активен в работе, все указания игрокам, выходящим на поле дает именно он. Нельзя сказать, чтобы у нас никогда такого не случалось, но никакой индустрии воспитания тренеров у нас нет. Как нет и их востребованности в мире, за исключением бывшего СССР, и стран вроде Китая или Кореи.

Сейчас вот начали говорить о том, что Черчесова приглашают в бундеслигу. Насколько я понимаю, это может быть только один клуб – «Вольфсбург». Если это правда – надо ехать. Надо пробовать, искать, выходить на новый уровень. И не только Черчесову.

И тогда, быть может, лет через 20 мы окажемся в одинаковых условиях с хорватами. И война для этого будет не обязательна – поколение «детей войны» в Хорватии тогда уже само будет тренировать.