Ромелу Лукаку в очном противостоянии проиграл Гарри Кейну спор за «Золотую бутсу». Но грустить форвард «МЮ» не будет: Бельгия победила Англию (2:0), став бронзовым призером ЧМ-2018.

ДО МАТЧА

Накануне игры оба тренера признались, что хотят завоевать бронзовые медали. И заверили, что выпустят на поле сильнейших футболистов. Правда, сделали поправку на физическое состояние игроков – оно могло стать помехой на попадание в состав той или иной звезды.

Журналистов интересовала тема соперничества Гарри Кейна и Ромелу Лукаку. Британец забил шесть мячей, а бельгиец четыре. В очном споре бомбардиры должны были определить обладателя «Золотой бутсы». Других претендентов не оставалось. Да, у французов Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна была в запасе финальная игра, но до того они забили только по три мяча!

Наставник Бельгии Роберто Мартинес признался, что бомбардирская тема его совершенно не волнует: «Мы не обращаем внимания на индивидуальные награды. Ромелу в том числе. В матче с Японией у него был отличный шанс забить, но он выкатил мяч под удар партнеру! Нас интересует третье место. Оно будет лучше любого персонального приза».

В то же время Мартинес выразил восхищение Лукаку: «Я работал с Ромелу, когда ему было еще 19 лет. Это невероятный нападающий, который может все. У него есть мощь, скорость, он хорош в верховой борьбе. И главное, что нападающий забивает много голов. Я получаю наслаждение от работы с таким футболистом». Вместе тренер и спортсмен трудились в «Эвертоне» на протяжении двух лет. В сезоне-2014/15 Лукаку забил 10 голов в АПЛ, а в следующей кампании – 18.

В свою очередь тренер Англии Гарет Саутгейт высказался в несколько ином ключе: «Вообще я не думаю об индивидуальных наградах. Но мы гордимся, что у нас есть Гарри Кейн. Он много забивает и весь турнир питает мысли о командном успехе. Если нападающий получит «Золотую бутсу», будет справедливо».

Интересно, что по голам с игры Лукаку перед игрой был впереди Кейна – четыре против трех. С пенальти форвард «Тоттенхэма» дважды поразил ворота несчастной Панамы. В той игре он сделал хет-трик. Другой гол получился еще легче – мяч попал в пятку форварду и отрикошетил в ворота. «Один из самых удачливых моментов в моей карьере», - признался Кейн после финального свистка.

Обоих форвардов объединяла одна деталь – они потухли в плей-офф, на двоих забив один гол – Кейн поразил ворота Колумбии в 1/8.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

До перерыва Лукаку подтвердил слова Мартинеса, показав себя командным игроком. Именно он начал голевую атаку Бельгии, точку в которой поставил Тома Менье: нападающий выиграл подбор за мяч в центре поля и снабдил игровым снарядом забежавшего по левому краю Несара Шадли, после прострела которого был открыт счет в матче.

На 11-й минуте Лукаку мог отметиться голевой передачей, но Де Брюйне, которого форвард «МЮ» нашел передачей, в штрафной площади накрыли защитники.

Как и в предыдущих матчах, Бельгия проводила быстрые атаки. За них стоит хвалить Роберто Мартинеса. Он не перегружает действиями в обороне главных звезд – Эдена Азара, Ромелу Лукаку и Кевина Де Брюйне. При защите у своих ворот в матче с Англией перечисленные игроки опускались на свою половину, чтобы выиграть подбор и убежать в контратаку. Получалось неоднократно. Как и во встрече с Бразилией.

Лукаку отскакивал назад, чтобы создать зоны партнерам. Кейн тоже совершал много перемещений. Но его товарищи воспользоваться черновой работой звездного форварда не смогли. Во многом из-за классных действий защитников. Компани и Ко играли надежно. Плюс из помощников Кейна активность впереди проявлял лишь Рахим Стерлинг. Но качества не давал, наиграв на замену в перерыве.

За тайм Кейн и Лукаку нанесли лишь по одному удару. Во многом из-за того, что являются больше, чем форвардами. Ни один не стоит в штрафной и не ждет своего шанса. Оба предпочитают творить.

Все начинания Англии у своих ворот пресекал Компани. Лишь один раз игрок «Манчестер Сити» не уследил за оппонентом. Конечно, же при угловом. А опекал он Магуайра – самого опасного англичанина. На стандартах «Три Льва» чувствуют себя гораздо увереннее, чем во время игры.

ВТОРОЙ ТАЙМ

В начале второго тайма Лукаку мог выйти один на один с Пикфордом, но не сумел обработать мяч после проникающего паса Де Брейне. Вскоре нападающий был заменен.

Лукаку мог достать Кейна в споре бомбардиром. Благодаря Де Брейне. В первом тайме также был момент, когда игрок «Манчестер Сити» делал форварду проникающий пас, но он тоже не обработал мяч. Кевин сделал все, чтобы Лукаку сравнялся с Кейном. Нападающий может пенять только на самого себя.

Старания Де Брейне в итоге отобразились на табло: он вывел один на один Эдена Азара. Он хладнокровно отправил мяч в сетку. На 82-й минуте победитель матч был предопределен.

Кейну можно посочувствовать. Партнеры ему и близок не создавали таких шансов, какие дарил Лукаку Де Брейне. Но стоит ли сочувствовать человеку, наигравшему на «Золотую бутсу»? Оно того не стоит.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Гол Менье. Англичане неуверенно себя чувствуют, когда проигрывают. Бельгийцы доказали это уже дважды. Первый раз в групповом этапе.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

БЕЛЬГИЯ

Куртуа 6,0 Алдервейрелд 6,5 Компани 7,0 Вертонген 6,5 Менье 7,0 Тилеманс 6,5 (Дембеле) 6,0 Витсель 6,0 Шадли 7,0 (Вермален) 6,0 Де Брейне 7,5 Азар 7,0 Лукаку 6,0 (Мертенс) 6,0

АНГЛИЯ

Пикфорд 6,0 Джонс 5,0 Стоунз 6,0 Магуайр 6,0 Триппьер 5,0 Дайер 5,5 Роуз 5,0 (Лингард) 5,5 Лофтус-Чик 5,0 (Алли) б/о Делф 6,5 Кейн 6,0 Стерлинг 5,5 (Рашфорд) 5,5

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Де Брейне – 7,5. Трижды выводил партнеров один на один с вратарем! Все контратаки Бельгии шли через него. Был ключевой фигурой и в позиционном нападении.

Менье – 7,0. Открыл счет в матче. Играя на позиции латераля, успевал угрожать чужим воротам в контратаках. Закрыл фланг при обороне.

Компани – 7,0. Утроил выходной Тибо Куртуа.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Мартинес – 6,5. Бельгия сыграла в свой футбол. Тренер вновь не перегружал атакующую тройку действиями в обороне. Удачно справился с травмой Шадли: выпустил на поле защитника Вермалена, передвинув на фланг из тройки защитников Вертонгена.

Саутгейт – 5,0. Не угадал с составом. Замены игру не усилили.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Менье =

После прострела Шадли поразил ворота, ворвавшись в штрафную с фланга.

Азар !

После проникающего паса Де Брейне оказался перед вратарем и послал мяч в сетку.