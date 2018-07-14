Известный французский поэт Анри де Борнье как-то сказал: «У каждого человека две родины — его собственная и Франция». Для Дадо Пршо эта фраза стала пророческой. Он, серб по происхождению, родившийся в хорватском городе Задар, в 19 лет перезапустил во Франции свою футбольную карьеру и после ее завершения остался там жить. Но обо всем по порядку.

Будучи школьником, Дадо попал в систему «Хайдука» и мечтал пробиться в основную команду, чтобы долго и счастливо за нее выступать. Но, когда парню стукнуло 19, медицинское обследование выявило у него проблемы с сердцебиением, что и побудило боссов клуба расторгнуть с ним контракт. Столкнувшись с трудностями, Пршо не бросил свою мечту и не ушел в монахи, а устроился в команду поскромнее — «Пазинка» из города Пазин. К тому моменту уже был запущен кровавый процесс распада Югославии и хорватский чемпионат был сформирован, а «Пазинка» играла в высшем дивизионе. В ее составе наш герой забил 2 гола в 26 матчах. Для нападающего с ростом 190 см, согласитесь, статистика невыдающаяся.

Тут-то семья Пршо и приняла судьбоносное решение — переехать во Францию, подальше от войны. Дадо знал, что там в низших лигах есть много команд, которым он мог быть интересен. Так, в 1993 году он предложил свои услуги одному из старейших клубов, образованному еще в конце XIX века, — «Руану», обитавшему в то время (собственно, как и сейчас) на задворках французского футбола. Но снова — мимо: забив за 2 сезона 1 гол, он докатился до того, что со статусом футболиста-профессионала ему пришлось на время расстаться.

В любительском клубе «Сан-Рафаэль» Дадо просто наслаждался игрой. Денег любимое занятие почти не приносило, а семью нужно было как-то кормить. Так Дадо устроился в автомастерскую, где днями напролет ремонтировал машины. А мечта сделать большую карьеру в футболе и когда-нибудь сыграть за сборную Хорватии постепенно умирала. И ожила в самый неожиданный момент.

В 1996 году его заметил Жан Тигана. И пригласил в «Монако». Но с условием, что пару сезонов парень проведет в «Аяччо». Это было очень кстати — игровая практика в такой ситуации была необходима. На Корсике Пршо наколотил 21 мяч в 53 встречах, благодаря чему получил шанс заиграть в составе монегасков. В первом же сезоне после своего возвращения он помог «Монако» выиграть чемпионский титул и остался в клубе даже после увольнения Тигана.

Пршо никогда не был голеадором, он всегда играл полезно, — скидывал мячи, стягивал на себя защитников, отрабатывал в разрушении — но забивал в среднем не больше 10 мячей в году. Но в сезоне 2003/04 его прорвало. В Лиге чемпионов вместе с «Монако» он дошел до финала и с 7 мячами стал вторым бомбардиром турнира — больше забил только Морьентес. С ним они составляли дуэт в нападении, лучший по результативности в том сезоне в ЛЧ.

Самый памятный матч с участием Дадо, после которого о нем узнал весь мир, состоялся 15 ноября 2003 года, когда в свой 29-й день рождения он оформил покер и повторил достижение Марко ван Бастена и Симоне Индзаги. «Монако» в тот вечер унизил постаревший «Депортиво» 8:3. Реакция со стороны хорватской федерации последовала незамедлительно — к старту Евро-2004 Пршо подходил игроком основы сборной. Пусть это не помогло Хорватии выйти из "группы смерти", в которую угодили также англичане, французы и швейцарцы, но Пршо был собой доволен. Он исполнил свою детскую мечту: попал в сборную, съездил с ней на крупный турнир (впереди его ждал чемпионат мира), забил гол французам и был признан лучшим игроком встречи, затмив своим присутствием Зидана, Анри и Пиреса. К слову, поединок французов и хорватов на том турнире — последний официальный матч этих команд перед завтрашним финалом. И завершился он вничью 2:2. Хорваты бы выиграли, если бы не рука Трезеге, которой он подыграл себе перед тем, как отправить мяч в пустые ворота Бутины. Но до введения видеоповторов оставалось ждать 14 лет.

Где сейчас герой той встречи, человек, трижды признававшийся игроком года в Хорватии (в 2003, 2004, 2005 гг.) и имеющий французское гражданство, доподлинно неизвестно. После «Монако» в его карьере был «Рейнджерс». С ним он взял золото чемпионата Шотландии и наколотил в его составе больше 30 мячей, несмотря на проблемы с коленями. По причине травм Пршо завершил карьеру в 32 года. Что было после — сказать сложно. Он выпустил автобиографию и сейчас, если верить википедии, живет на Лазурном Берегу в городке Вильфранш-сюр-Мер и тренирует детскую команду.

Завтра его сердце будет разрываться на части.