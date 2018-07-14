Тибо Куртуа: Хотим добиться успехов на Евро-2020 и ЧМ-2022

– Мы счастливы, хотя приехали сюда за золотом, чтобы выиграть чемпионат мира. Мы старались показать максимум, но у нас не получилось выиграть в полуфинале.

– Это самая главная победа Бельгии в истории?

– Да, потому что это команда победителей. Мы хотим добиться успехов и на чемпионате Европы, и через четыре года на чемпионате мира. Возможно, там мы выступим лучше. Этот турнир подарил много сюрпризов – неудачи Испании, Германии, например.

– Как вы собираетесь сохранить это поколение до следующего чемпионата мира?

– Думаю, мы найдем новых игроков. Тот же Юри Тилеманс два года назад не играл в сборной, а теперь он здесь.

Эден Азар: Наше будущее будет ярким

– Команда провела отличный турнир. Речь не только об игроках на поле, но и о персонале. Мы финишировали третьими, потому что заслужили это. Мы должны были играть завтра финал, но проиграли свой полуфинал. И все же я горд тем, что мы сделали. Думаю, наше будущее будет ярким.

Через два года на чемпионате Европы команда станет лучше. Нам нужно сохранить менталитет победителя, без которого невозможно выигрывать трофеи.

Аксель Витсель: Выиграть медаль было важно

– Несмотря ни на что мы настроены позитивно. Мы проделали большой путь, сегодня писалась история. Третье место для нас тоже победы. Вернемся в Бельгию в хорошем настроении. Мы отнеслись к игре серьезно и не считали, что победа уже у нас в кармане. Все в команде очень старались выиграть эту медаль и выложились. Мы очень хотели войти в историю бельгийского футбола.

– Чего команде не хватило, чтобы дойти до финала?

– Полуфинал с Францией уже в прошлом, все забыто. Если мы ничего не может изменить, то зачем обсуждать это?

– Рады, что сыграли в Петербурге?

– Я счастлив вернуться в Санкт-Петербург, потому что провел столько счастливых лет в «Зените». Это мои первые два матча на новом стадионе – честно скажу, я бы предпочел не возвращаться второй раз, но это жизнь, это футбол.

– Как вам стадион?

– О, это лучший стадион на российском чемпионате мира!

– Бывшие партнеры по «Зениту» писали вам?

– Сегодня я встречался с Кержаковым – был рад видеть его. Мы немного поболтали, и я отдал ему свою футболку.

Кевин де Брюйне: Турнир получился замечательным

– Мы профессионалы, если выходишь на матч, хочешь побеждать. Мы старались и выкладывались в этом матче. Весь турнир получился замечательным. Все 7 игр прошли очень хорошо, мы проиграли только один матч. Франция – очень сильная команда, нам было тяжело в игре с ними. Но в целом мы очень довольны нашим выступлением, многим людям понравился футбол, в который мы играли.

– Насколько тяжелый матч получился с Англией?

– Мы заслужили эту победу, забили два мяча, а могли четыре-пять.

Томас Менье: Победа над Бразилией - самая большая для нас

– Матч получился сложным, но мы очень гордимся своей командой. Поездка в Россию прошла отлично. Мы рады, что обыграли Бразилию, это, наверное, самая большая наша победа. Мы чувствуем поддержку болельщиков и всех, кто желает нам добра. В нашей победе есть их вклад. После забитого мяча я был счастлив, но продожал сохранять спокойствие. Мы рады тому, что заняли третье место.