Гарри Кейн: Надеюсь, меня никто не обойдет

– Мы провели отличный матч, особенно нам удался второй тайм. Мы полноценно смогли вернуться в игру – правда, слишком активно пошли в атаку, и соперник нас за это наказал вторым мячом. Давно такого не было, чтобы и мы, и нами могли гордиться. Но вот это чувство пришло. При этом мы уверены, что можем прогрессировать еще.

– Судя по всему, именно вы выиграете «Золотую бутсу». Это потрясающее личное достижение.

– О, да, надеюсь, никто меня не обойдет. Чемпионат мира получился крутым и для меня, и для всей команды. Я могу повторить о себе то же, что сказал о команде в целом: есть ощущение, что я провел хороший турнир, но можно и еще лучше. Конечно же, очень немного в мире людей, которые выигрывали «Золотую бутсу».

– Вы многого ждете от финального матча?

– Мы в этот момент будем уже наверняка дома, улетаем в воскресенье днем. Думаю, сыграют 0:0, кто-нибудь победит по пенальти, и поедем дальше

Киран Триппьер: Пришло время просто отдохнуть

– Конечно же, мы разочарованы, вся команда. Потому что мы упустили хорошие возможности. Мы чувствовали отличную поддержку, мы видели ее на экранах и в соцсетях – это было невероятно приятно. Мы кое-чего добились, преодолели несколько препятствий: выиграли серию пенальти, чего сборной Англии никогда не удавалось сделать, потом победили в еще одной игре на вылет. В целом мы гордимся собой.

– Вы сказали в целом о команде. А если говорить лично о вас?

– Главный тренер исполнил мою мечту, когда включил меня в состав на чемпионат мира. А дальше я просто старался делать максимум того, что могу, чтобы принести команде пользу, чтобы помочь своей стране.

– Ваши друзья, ваша семья – кто-то ведь приезжал в Россию. Какие у них остались впечатления?

– Да, моя семья была здесь, они улетели домой после нашей игры против Швеции. Конечно, сейчас наверняка они, как и мы, немного разочарованы. Но в целом мы все понимаем: сборная Англии движется к светлому будущему.

– Вам совсем скоро нужно вернуться в «Тоттенхэм». Предсезонка стартует буквально через пару недель, сейчас важно восстановиться: и физически, и психологически.

– Да, пришло время просто отдохнуть – это сейчас лучшее восстановление. Потому что новый сезон действительно уже очень близко, буквально за углом.

Джон Стоунз: Надо отдать должное Саутгейту

– Я реально горжусь всеми ребятами, которые были в составе. Сейчас сложно делать анализ. Надеюсь, мы заставили собой гордиться наших болельщиков, хоть и не добились такого успеха, какого хотели.

– Лично вы играли хорошо.

– Да, я наслаждался своей игрой, этими вызовами в виде больших матчей. Хотелось испытать себя, выложить все силы. Сейчас я могу сказать, что отдал на поле все.

– Два года назад вы были на Евро, а сейчас провели все семь матчей на чемпионате мира.

– Тогда был сложный турнир. Я знаю, каково это: вообще не выходить на поле. То же самое чувствовали и нынешние ребята. Я пережил такую ситуацию. Нужно приложить большие усилия, чтобы сыграть семь матчей, дойти до полуфинала, бить рекорды и играть против топ-команд. Я очень этим горжусь.

– Сколько времени хотели бы получить на отдых? Новый сезон стартует уже через четыре недели.

– Я точно буду в строю перед первым матчем сезона с «Челси». Наверное, я получу паузу в пару-тройку недель, чтобы подойти в лучшей форме.

– Раньше говорилось, что из–за клубных противостояний в команде был распад. Сейчас кажется, что все не так. Необычно возвращаться из сборной, когда так сблизились с ребятами?

– Это очень легко. С ребятами мы будем встречаться весь сезон. У нас была отличная команда. Я с нетерпением жду общения с партнерами в будущем. Надо отдать должное Гарету Саутгейту и остальному персоналу. Они все сделали безупречно. Это эталон для Англии. Мы задали планку и будем пытаться поднять ее еще выше. Мы можем взять много позитива из этого опыта.