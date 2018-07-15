- Может ли команда, в которой есть Н’Голо Канте, проиграть финал чемпионата мира?

- Вы это говорите мне, потому что Канте играл в моем «Лестере» (в этом клубе Линекер начинал карьеру – прим. ред.), - сказал бывший нападающий сборной Англии в интервью газете L'Equipe. - Хотя вы правы. Я считаю Н’Голо лучшим футболистом этого ЧМ. Но его футбол не броский, да и сам он не стремиться как-то выделиться. Этот футболист всегда играет на команду. Он стоит двух футболистов, с ним сборная Франции имеет как бы численное преимущество. Вездесущий. Прекрасный распасовщих. Всегда нацелен на обострение. Ей богу, иметь в команде такого игрока – настоящее счастье. Благодаря ему Франция и дошла до финала.

- Хотя Канте перешел из «Лестера» в «Челси» (летом 2016-го – прим. ред.), вы до сих пор его большой поклонник…

- Конечно! Лучшего опорника я не видел в жизни. Потрясающее чтение игры. Везде успевает, какой отбор мяча! Настоящий цепной пес. Вы с мячом и вдруг его у вас уже нет, а вы и не заметили, каким образом Н’Голо у вас его отобрал. До сих пор не могу понять, почему Дидье Дешам не поставил его на финал Евро-2016 (против Португалии – прим. ред.). Очень уважаю Дешама, но, считаю, в тот день он допустил самую большую ошибку в тренерской карьере. Если бы Н’Голо был в составе вы бы не проиграли тот матч.

- Канте – залог успеха в финале против Хорватии?

- Канте не только ключевой игрок сборной, рядом с ним партнеры показывают футбол другого качества. Еще не известно, как бы играл Погба, если бы рядом не было Канте. А была бы настолько надежной пара центральных Умтити – Варан, если бы перед ними не было бы чистильщика Н’Голо? Они за ним, как за каменной стеной.

- А какие прогнозы вообще у англичан на этот финал?

- Все считают Францию фаворитом, но то, что совершила Хорватия достойно только уважения. Три матча с дополнительными таймами, выиграли две серии пенальти! Конечно, адреналин поможет им отбегать и финал, но Франция сохранила, конечно, больше сил. А с хорватами надо, конечно, быть начеку. Англичане против Хорватии могли уже все решить в начале матча, но не получилось. И во втором тайме был уже другой футбол, тренер сделал нужные замены, перестановки, изменил рисунок игры и хорваты начали диктовать условия. Только Хендерсон пытался что-то сделать, но его силы не безграничны. Алли и Лингард начали проваливаться. Хорваты использовали наши ошибки, и Модрич подтвердил, что он тоже, наряду с Канте и Мбаппе – один из лучших футболистов турнира.

- В какой футбол будет играть Хорватия?

- Это двужильная команда. В ней играют настоящие таланты. Ракитич и Перишич – очень опасны. Мы их немножко недооценили, но… Франция – другая команда, с фантастическими игроками во всех линиях. Я уже говорил о паре опорных Канте – Погба. Очень надежно играет и пара центральных защитников Варан – Умтити. Гризманн, хотя ему очень достается от соперников, по прежнему опасен. И, конечно, впереди феноменальный Мбаппе. В будущем игрок №1 в мире. Такой молодой, а как действовал в полуфинале! Скорость, техника, обводка, умение взорваться в нужный момент. Не по годам зрелый игрок. Один из самых перспективных молодых, что я видел в жизни.

- А как же Оуэн и Руни – они ведь тоже очень рано заиграли на высоком уровне в Англии…

- Оба очень рано раскрылись и показывали классный футбол. Тот же Оуэн в матче против Аргентины в одной восьмой финала ЧМ-98 (забил красивейший гол – прим. ред.). Но все-таки это была одна восьмая. Мбаппе же сыграл блестяще в полуфинале. У него есть все для того, чтобы стать Криштиану Роналду №2. Хотя… он мне больше напоминает бразильца Роналдо. Такая же мощь, реактивность, скорость, все делает так же непринужденно.

- Какие уроки должны извлечь французы из поражения англичан в полуфинале?

- Ни в коем случае не давать Модричу и Ракитичу разбежаться. Перекрывать им пространство. Но для этого у вас есть Канте, Погба и Матюиди. Таких игроков в нашей сборной не оказалось. В этом плане вы сильнее. Но и в атаке тоже. Вы быстрее переходите из обороны в атаку. Но, думаю, в тактическом плане надо сыграть иначе, чем против Бельгии – как только забили, стали играть глубже и осторожнее. Но это и понятно – как еще иначе против этой троицы – Лукаку, Азар, де Брюйне! Но хорваты не так быстры и Модрич не так опасен в контратаках. Если вам удастся открыть счет, наверное, не будете играть на удержание. Сыграете, как в одной восьмой против Аргентины (4:3 – прим. ред.). Если есть в Хорватии слабое место – это, конечно, оборона. Ведь как они проваливались в первом тайме против Англии, надо было забивать. А вот когда англичане отошли назад, тут то и возникли у них проблемы. Хотя не хочу давать какие-то советы Дидье Дешаму – ему решать.

- На этом чемпионате мира побеждают те, кто играет вторым номером. Может быть, не надо так уж бежать вперед против Хорватии?

- Не согласен, что игра в контратаку самая эффективная тактика на этом турнире. Команды, теряя мяч, сразу же пытаются его отобрать на чужой половине. Конечно, есть исключения – в матче против Испании русские играли очень глубоко, испанцы владели мячом, но атаки толком не было. Франция со своими реактивными игроками отлично играет в контратаку. Но очень опасно делать ставку только на эту тактику.

- Как оцениваете игру Оливье Жиру? Никак не может забить…

- Да, ему наверняка обидно, не в своей тарелке. Но такие безголевые серии часто случаются с нападающими. Я знаю это чувство безнадеги. Но если не можешь забить, надо приносить пользу в других действиях. Всего себя отдавать ради команды. Что и делает Жиру. Благодаря ему Мбаппе и Гризманн получают больше пространства. Но кто знает, может быть Жиру как раз и забьет победный гол в финале.

- Кто по-вашему сейчас больше всего достоин "Золотого мяча"?

- Трудный вопрос. До сих пор не понимаю, по каким критериям выбирают этого игрока. Но могу точно сказать, впервые за десять лет его не получит ни Месси, ни Роналдо. Кто же? Думаю, в год чемпионата мира, логично было бы его присудить какому-то игроку команды победительницы. Почему бы не Канте? Или Модричу? Или Мбаппе, если сделает дубль в финале. С некоторой натяжкой его можно назвать вторым Пеле.