Обозреватель «Совспорта» прощается с великолепным чемпионатом мира по футболу, который прошел в России. Вот наша азбука об этом турнире.

А – Акинфеев

Голкипер, который спас сборную России в серии пенальти с Испанией, и чью «ногу Бога» изобразили на сторублевой купюре. Причем до того, как этот подвиг произошел. Яшин, Дасаев, Акинфеев – три наших лучших вратаря всех времен.

Б – Бразилия

Многие ждали, что эта команда отмоется от позора ЧМ-2014 и завоюет шестое золото чемпионата мира в истории. Такой шанс был: бразильцы заняли первое место в группе, на классе победили Мексику – но в четвертьфинале их хлопнула Бельгия.

В – Вида

Хорватский защитник Домагой Вида стал героем главного скандала ЧМ, когда после победы над Россией в 1/4 финала прокричал в камеру: «Слава Украине». Потом Вида будет дико извиняться, и мы его простим – но осадок останется.

Г – Германия

А эти ребята сотворили главную сенсацию мундиаля. На корейцев ставили 1 к 120, что они смогут обыграть немцев в группе. Но Южной Корее это удалось! Ну а сборная Германии, действующий чемпион мира, не пропала в плей-офф.

Д – Дзюба

Бравый парень с постера сборной афиши, прикладывающий руку к голове, будто отдает честь воина. Дзюба мог и не попасть на этот турнир. Но его взяли, форвард забил три гола и стал всеобщим любимцем публики, даже пробив миллион в инстаграме.

Е – Египет

Казалось, это наш самый грозный соперник на мундиале. Но египтяне устроили себе базу в Грозном, их лидера Мохаммеда Салаха сделали почетным гражданином Чечни, куча церемоний и мероприятий. В общем, о футболе эта сборная думала меньше всего.

Ё – Ён Ким Нам

Вы не знаете, кто это? Мы тоже не знали. Ответ – председатель президиума верховного народного собрания КНДР. На этот чемпионат мира приехало много официальных лиц и высоких гостей. Да, не хватало англичан. Но мы не расстроились.

Ж – Жирков

Важнейший игрок сборной России, не только контролирующий бровку, но и создающий кучу полезных действий в атаке. На каждой тренировке сообщалось, как здоровье Юрия Жиркова. И когда оно было нормальным, все вздыхали с облегчением.

З – Забивака

Крутой талисман чемпионата мира. Волк по прозвищу Забивака был выбран в октябре 2016 года в передаче «Вечерний Ургант». И уже трудно представить, что в голосовании победил бы тигр или кот, занявшие второе-третье места.

И – Игнашевич

Символ сборной России, как в хоккее – Павел Дацюк. Ветеран уже объявил о завершении карьеры в национальной команде. Но главный тренер Станислав Черчесов смог его вернуть, и Игнашевич стал нашим лидером в защите, одним из лучших на поле.

Й – Йерро

Все-таки зря испанцы за день до старта чемпионата мира отправили в отставку Хулена Лопетеги. Его заменил Фернандо Йерро, который раньше был капитаном сборной Испании и мадридского «Реала». Но сплотить команду он не смог.

К – Кейн

Лучший бомбардир чемпионата мира, забивший шесть мячей (причем три из них – с пенальти). Вот еще бы троих таких Гарри Кейнов, и молодая сборная Англии могла бы замахнуться на медаль. А так осталась ни с чем.

Л – «Лужники»

Главный стадион России и чемпионата мира, собирающий 78 011 зрителей. Причем на каждом матче в «Лужниках» был аншлаг. Знаете, на что похожа эта арена? На легендарную «Маракану» в Рио-де-Жанейро (76 935), где прошел финал ЧМ-2014.

М – Месси

Главный неудачник чемпионата мира. Четыре года назад Месси вместе со сборной Аргентины дошел до финала. А теперь Лео взял на себя функции тренера, убрав в тень неудачника Хорхе Сампаоли – и ожидаемо провалился, вылетев в 1/8 финала.

Н – Никольская

Главная улица чемпионата мира – центр Москвы, рядом с Красной площадью. Каждый день, сутки напролет, там проходили карнавалы, тусовались болельщики, танцы, страсть, алкоголь, мимолетные романы… В общем, движуха по полной программе.

О – Овечкин

Лучший хоккеист сезона, ставший обладателем «Харламов Трофи», является послом футбольного чемпионата мира. И в день матча России с хорватами Овечкин выставил свежезавоеванный Кубок Стэнли в фан-зоне на Воробьевых горах.

П – посещаемость

Общая посещаемость российского чемпионата мира приблизилась к трем миллионам человек. В среднем на одном матче побывало 46 000 зрителей, это больше 98 процентов от общей вместимости. Круто, роскошно!

Р – Роналду

Криштиану уже стал чемпионом Европы в 2016 году. Но на чемпионате мира его сборная Португалии вылетела уже в 1/8 финала от Уругвая, который грамотно поставил автобус в штрафной, а в атаке уповал на дуэт Суареса и Кавани.

С – Смолов

Главный неудачник сборной России. Игра на чемпионате мира у Феди вообще не пошла. А венцом всех бед стал незабитый пенальти в ворота хорватов, когда Смолов решил исполнить удар в стиле чехословака Паненки – навесом, слабо, по центру.

Т – Татарстан

Казань замечательно отработала чемпионат мира и стала грозой фаворитов. Здесь зачехлили свое оружие немцы, проиграв Корее. Сложила голову Аргентина с Месси, завершила турнир Бразилия с Неймаром. А какие граффити там рисовали – видели?

У – Уругвай

Разгромили сборную России в матче, в котором нам нужно было… поражение. Уругвайцы высадили португальцев, после чего вышли в микст-зону с магнитолой на плече, в ритме танца, а у каждого в руке – калебас с мате. Колоритные ребята.

Ф – Франция

Команда-машина, которую построил тренер Дидье Дешам. Практически без слабых мест. В атаке выделяется молодой Мбаппе, но вообще ставка делается не на личности, а на высочайшую работоспособность и дисциплину.

Х – Хорватия

Стоит в алфавите рядом с Францией, и они сыграли в финале. Хорватия впервые пробилась так высоко. Аза живучесть в плей-офф удостоилась шутки: «В хорватском языке есть четыре времени – прошедшее, настоящее, будущее и дополнительное».

Ц – цитата

«Еще несколько лет назад я думал, это будет лучший чемпионат мира. Теперь я могу сказать это с убежденностью. Да, ЧМ-2018 был лучшим в истории», - и сказал так не абы кто, а президент ФИФА Джанни Инфантино. Высочайшая похвала!

Ч – Черчесов

До турнира его не пинал только ленивый. А после того, как сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ, уже Станислав Черчесов (новые прозвища – Супер-Стас и Космос-Стас) может пинать кого угодно. Но не будет, он ведь интеллигент.

Ш – штрафной

Почти половина голов на этом мундиале была забита со стандартных положений, в том числе штрафных и пенальти. Помогло этому введение электроники в футбол. Теперь нарушение можно подтвердить после видеопросмотра.

Щ – щедрость

Не дадут соврать те, кто работал на других чемпионатах мира – российский получился самым щедрым. Особенно запомнились бесплатные поезда для болельщиков и журналистов. Нужно просто иметь билет на футбол или аккредитацию.

Ъ – Исландия

Одна маленькая, но гордая страна с населением, которое разом можно разместить в четырех «Лужниках», впервые пробилась на чемпионат мира, а ее болельщики устроили впечатляющий флэш-моб в парке «Зарядье». В тот день Москву захватили викинги.

Ы – пьяный Марадона

Одна из ярких картинок чемпионата мира –улетевший в астрал легендарный Марадона, который мог сказать только: «Ы-ы-ы-ы-ы-ы…» Не будем выяснять характер тех сильнодействующих веществ, но Диего накрыло знатно.

Ь – Неймар

Если твердость духа – это исландцы, то мягкость и слабохарактерность – лидер бразильцев Неймар, который стал символом симулянтов и падал как подкошенный, даже когда ему на нос садилась бабочка. «Эй, судья, удаляй это животное! Что смотришь?!»

Э – Эден Азар

Лидер сборной Бельгии, забивший три гола – больше только у Ромелу Лукаку, соорудившего четыре мяча. Конечно, с французами эта сборная не была похожа на себя. Но в итоге бельгийцы впервые в истории завоевали медаль ЧМ – бронзу.

Ю – «Ювентус»

Этот итальянский клуб бомбил трансферными новостями во время чемпионата мира, даже перетащив Криштиану Роналду из мадридского «Реала». Теперь ждем, правда ли «Ювентус» купит еще и лидера сборной России Александра Головина из ЦСКА?

Я – Япония

Завершаем наш алфавит японцами и потому, что они достойно бились с Бельгией в 1/8 финала, даже вели 2:0 к середине второго тайма. И потому, что следующий крупный турнир мирового масштаба пройдет в Токио в 2020 году – летняя Олимпиада. Ждем!