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Хавбек оказался самым шумным в микст-зоне после громкого триумфа. Он пел, танцевал, всячески обращал на себя внимание. В общем, зажигал, как умеет. Можно сказать, Поль немного сошел с ума, но это было ему к лицу. Он заслужил.

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«Сбылась детская мечта, мы – чемпионы мира». Франция – о триумфе на ЧМ-2018

– Мы выиграли кубок мира, мечта стала реальностью. Все мои партнеры по команде – невероятные красавчики. Мы очень счастливы! Все наши мечты исполнились.

– Вы в курсе, что завоевали вторую звезду для сборной Франции?
– Да, вторая звезда скоро будет у нас на груди. На майке в следующем матче. Так что будьте готовы к этому! Ладно, я шучу. Я просто невероятно счастлив, поэтому иногда я могу казаться сумасшедшим.

– Вы босс в этой команде?
– Нет, я не босс. Я никто! У нас есть свой босс – наш тренер. Только с помощью него и господа мы добились победы.

– Как отпраздновали эту победу?
– Я поговорил со своими родными, с братьями. Сейчас вспоминаю, как мы не отрываясь смотрели ЧМ-1998 с моим отцом. Все мои детские мечты сегодня исполнились.

– Посвящаете эту победу отцу?
– Безусловно. Его не стало совсем недавно, эта победа для него. Пусть он покоится с миром. Думаю, он бы мной гордился. К сожалению, его сейчас со мной нет, но я могу только молиться за него.

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Лука Модрич: Мы были лучше Франции. Но не всегда побеждают лучшие

– Какие эмоции вы испытываете после победы?
– Это какое-то сумасшествие. Я не могу поверить в это, что мы это сделали. Еще раз скажу: я никто, все сделали мои партнеры. Они потрясающие ребята. Я благодарю всех за эти эмоции: партнеров, семью, болельщиков.

– Два года назад у вас была возможность выиграть домашнее Евро.
– Да, она была. Но я не знаю, смогу ли я выбирать, что важнее: ЧМ или Евро, – шутя ответил Погба.

НГОЛО КАНТЕ: ИСПОЛЬЗОВАЛИ ОПЫТ ЕВРО И ПОБЕДИЛИ НА ЧМ

А вот его партнер по линии полузащиты Нголо Канте отвечал на вопросы журналистов коротко и застенчиво.

– Мы заслужили стать чемпионами. Мы очень много работали, два года назад играли в финале Евро, и сегодня использовали этот опыт.

– Вы молодая команда и можете стать еще сильнее.
– Да, полностью с вами согласен. 

– В «Челси» сменился тренер.
– Дайте мне насладиться победой с командой. О «Челси» я подумаю чуть позже.

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