ОЛИВЬЕ ЖИРУ: СБЫЛАСЬ ДЕТСКАЯ МЕЧТА, Я СТАЛ ЧЕМПИОНОМ МИРА

– Когда я был ребенком, все, о чем я мечтал, это победить на чемпионате мира. И сегодня я это сделал. Я благодарю свою семью, друзей и всех людей, которые меня поддерживали. Эта победа всего французского народа.

– Вы называли «Уэмбли» лучшим стадионом для вас. А что для вас «Лужники»?

– Они разные. «Уэмбли» для меня неповторим, на нем я выиграл несколько кубков и суперкубков Англии. Последний раз я выиграл там кубок Англии с «Челси». Надеюсь, он так и будет оставаться для меня счастливым.

Стадионы на чемпионате мира совсем другие. Мы так горды, я даже не знаю, что еще сказать. Это абсолютно невероятное воспоминание на всю жизнь.

– Есть ли у этой сборной будущее?

– У нас в составе всего пять человек, чей возраст превышает 30 лет. У нас потрясающее поколение, много талантливых игроков, поэтому у нас светлое будущее.

– Испания выиграла три больших турнира подряд. Можете ли вы повторить то же самое?

– Я не знаю. Не хотел бы заглядывать в будущее, но я уверен, если мы сохраним эти настрой и качество игры, мы будем конкурентоспособны, нас будет тяжело победить. А сейчас дайте мне насладиться победой на ЧМ.

– «Челси» возглавил Маурицио Сарри. Чего ждете от работы с ним?

– Каждый футболист, который был на ЧМ, получит три недели выходных. Только после этого вернемся к работе в клубах. Я еще не знаю Сарри, но я никогда не забуду вклад Антонио Конте в команду, я его очень уважаю. Сарри – это новая страница в истории «Челси», мы хотим быть эффективной командой, которая борется за самые высокие места. Я в предвкушении нового сезона, побыстрее хочется вернуться в клуб.

– Тибо Куртуа говорил, что ему жаль прощаться с Конте.

– Я был полностью сконцентрирован на ЧМ, и к сожалению у меня не было времени подумать о таких вещах. Могу лишь сказать, что Антонио – великолепный тренер, но при это я уверен, что мы сработаемся с Сарри и будем претендовать на трофеи.

КИЛИАН МБАППЕ: ДЛЯ ФРАНЦИИ ЭТО НОВАЯ ИСТОРИЯ ФУТБОЛА

– Для Франции это новая история футбола. Мы готовы ее писать.

– Что вы почувствовали, когда забили гол?

– Я всегда для этого работал, чтобы выступать на таком уровне. Сегодня я старался создавать опасные моменты. Выиграть ЧМ в таком возрасте – отличное достижение. Надеюсь, это начало большого пути. Выигрывают на таких соревнованиях не только те, кто хорошо играют, а те, кто верят в победу. Иметь хорошую подготовку важно, но еще важнее верить. Мы верили с самого начала в то, что сможем выиграть.

– Что дальше? Какие планы?

– Сначала буду отмечать со всеми. Потом у каждого из нас будет свой путь. Возможно, кто-то завершит карьеру, но у меня все только начинается.

– Чувствовали ли сегодня давление?

– Я всегда был морально готов показывать хорошую игру. В команде я чувствовал поддержку, поэтому ощущал себя расковано на поле.

СТИВЕН НЗОНЗИ: МЫ ИГРАЛИ ПРОТИВ СИЛЬНОЙ КОМАНДЫ

– 4:2 – комфортное преимущество?

– Не знаю, ничего комфортного. Мы играли против хорошей команды, против сильной команды, которая в первом тайме действовала лучше. А второй тайм получился и для нас и для них нелёгким. У нас были сложности с доставкой мяча к их воротам, особенно через таких хороших защитников.

Мы были осторожны, когда забили свои мячи, потому что знали, что хорваты уже отыгрывались и не раз.

– Килиан Мбаппе получил приз лучшему молодому игроку турнира. Вы видели кого-то талантливее?

– Он просто замечательный, Килиан играет шикарно. А если вспомнить его дату рождения, удивляешься ещё больше.

– Два года назад на Евро-2016 в финале вы проиграли Португалии (0:1).

– О, это было давно, а мы смотрим только в будущее. Тогда мы не стали чемпионами, а сейчас смогли. Мы наслаждались футболом и каждым действием в каждом матче. Это в том числе касается и сегодняшней игры.