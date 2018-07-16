Капитан сборной Хорватии Лука Модрич и его партнеры — о поражении своей команды в финале ЧМ-2018 от Франции (2:4).

– После того, как вы получили приз лучшему игроку ЧМ, чувствуете себя лучше?

– Нет конечно, ведь мы проиграли. Горжусь наградой, но все, к чему я стремился, это победа Хорватии. К сожалению, этого не произошло.

– Можно ли сказать, что вам сегодня не повезло?

– Да, я действительно так считает, и у каждого в нашей команде схожие чувства. Мы действовали хорошо и сегодня мы были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают. Второй гол стар ключевым в этом матче.

Мы были удивлены, что судья воспользовался помощью VAR, и вообще были удивлены его работой. В ситуации с первым голом он зафиксировал фол, где его не было, а нам забили. Но мы показывали свой лучший футбол, а такие моменты убивают. Ты не можешь постоянно делать камбэки. Мы сражались до самого конца и должны гордиться, что сделали и как сыграли сегодня. Но этого было недостаточно для победы.

– Сможет ли Хорватия повторить успех на Евро и следующем ЧМ?

– Посмотрим. У нас большая команда, мы должны продолжать развиваться, потому что мы провели потрясающий турнир во всех смыслах. Надеюсь, мы продолжим движение по этому пути. Именно так мы должны бороться.

Иногда нужна доля везения, чтобы побеждать. Посмотрим, что произойдёт с нами в будущем. Сейчас нам сложно, потому что мы проиграли, но в конечном счёте мы должны насладиться этим успехом. Потому что это лучший результат не только в истории хорватского футбола, но и всего нашего спорта в целом.

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– Мы очень расстроены результатом. Франция – рабочая команда, которая выкладывается в каждом матче без остатка. Мы играли сегодня хорошо, но нам не хватило удачи. Мы отдали все силы для того, чтобы выиграть этот чемпионат мира.

– Ваших болельщиков было много. Это вам помогало?

– Мне хотелось поблагодарить наших фанатов. Их поддержка ощущалась на протяжении всего этого турнира. При такой поддержке играть всегда здорово. Надеюсь, мы своих болельщиков не разочаровали.

– Были ли у вас шансы отыграться во втором тайме?

– Да, после перерыва мы действовали здорово. Мы создавали моменты у ворот Уго Льориса, но, к сожалению, нам чего-то не хватало в завершении. Это футбол, так бывает, нам нужно продолжать работать, чтобы постараться повторить этот результат.

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– Мы старались, провели хороший турнир, сегодня сделали все возможное и показали максимум.

– Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти связывался с вами по время турнира?

– Он поблагодарил за хорошую игру, пожелал удачи перед финалом. Я его поблагодарил за тёплые слова. Но сейчас все мысли о сборной и отдыхе. Потом возвращаюсь в «Интер», команда уже готовится к сезону.

– Результат просто невероятный. Запомните этот турнир?

– Он лучший за 20 лет. Мы счастливы. Болельщики от нас многого ожидали, тепло нас поддерживали. К сожалению, нам не удалось показать лучшего результата, но мы сделали, что могли.

– Разочарованы или горды результатом?

– Горды конечно.

– Чего не хватило для победы?

– Франция выиграла, это жизнь. Первые два гола мы подарили, хотя начали мы лучше. Во втором тайме выровнялись по игре. Мы пытались отыграться, но не смогли.