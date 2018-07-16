Ни один чемпионат мира не обходится без громких скандалов. Когда в одной стране собираются 32 лучшие сборные планеты и более миллиона футбольных фанатов, без громких заголовков не обойтись. Мы решили вспомнить десятку самых скандальных историй.

Увольнение Лопетеги

Банально, но начать предлагаем с самого начала. Вернее даже, первый скандал разгорелся еще до старта чемпионата мира, когда мадридский «Реал» объявил, что по окончании турнира главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги покинет свой пост и возглавит королевский клуб. В испанской футбольной федерации посчитали такой ход мадридистов нарушением этики и отправили в отставку тренера, чтобы он как можно скорее смог приступить к своим обязанностям в клубе и не забивал себе голову проблемами сборной. Вместо Лопетеги команду возглавил Фернандо Йерро, который до этого работал в административном штабе сборной.

Средний палец Робби Уильямса

Не обошлось без скандала и открытии чемпионата мира на стадионе «Лужники». Церемония проходила перед матчем сборной России и Саудовской Аравии. Главной звездой мероприятия стал британский певец Робби Уильямс. Все шло гладко, пока Робби не показал в камеру неприличный жест – средний палец. Непонятно, кого он таким образом посылал подальше, Россию, всех болельщиков, Англию?..

Друг России Робби Уильямс показывает нам сердечко pic.twitter.com/Nu9CjSE4Xk — JE SUIS KOROBKOV (@LimitaVIP) June 14, 2018

Изгнание Калинича

Первый скандал в сборной Хорватии произошел еще на групповом этапе, в первом матче против сборной Нигерии. За несколько минут до финального свистка тренер отправил разминаться нападающего «Милана» Николу Калинича, намереваясь выпустить того на поле и слегка потянуть драгоценное время. Форвард играть отказался, ссылаясь на боли в спине. Не поверив ему ни на йоту, тренер принял решение – отчислить футболиста из команды прямо по ходу ЧМ-2018.

Buceta Rosa

Многих шокировало неприличное поведение российских девушек, который при виде толп иностранцев, особенно гостей из Южной Америки, теряли голову. Бразильцы быстро поняли, что к чему и даже принялись издеваться над россиянками, на своем языке выкрикивая оскорбительные вещи в адрес распутниц. Одно из видео с оскорблениями стало настолько популярно в интернете, что докатилось и до Бразилии. На родине нерадивых фанатов осудили и выгнали весьма высоких должностных постов в компаниях, где они работали.

Нацисты в городе-герое

Еще одно нашумевшее видео было снято в Волгограде обычными посетителями паба. Жители города-героя Великой отечественной войны были шокированы поведением английских болельщиков. Бритиши, напившись, принялись распевать нацистские песни, выкрикивать антисемитские лозунги и зиговать.

Экстаз Марадоны

На чемпионате мира по футболу в России Марадона был священной коровой, причем официально. ФИФА платила ему по 10 тысяч долларов за каждый матч сборной Аргентины, который он посещал. Самой скандальной стала игра против сборной Нигерии, после которой Диего Армандо пришлось откачивать врачам. Предположительно – легкая передозировка наркотиками. В один из моментов просветления Марадона принялся показывать в сторону поля неприличные жесты – те же самые, что на открытии продемонстрировал Робби Уильямс.

Албанские орлы

Первый политический скандал разгорелся на российском чемпионате, когда в последнем туре группового этапа в Калининграде играли сборные Швейцарии и Сербии. Выходцы из Албании, выступающие под швейцарскими знаменами, празднуя голы в ворота сербов, жестами изображали орлов – традиционный символ Великой Албании. В Сербии он – сродни фашистскому салюту.

Албанские орлы летят домой pic.twitter.com/kXHppzRF8g — Свой (@DmRostov) July 3, 2018

Вандализм

Были на чемпионате мира и случаи вандализма. Самый безобидный – «отрезанный» палец Станислава Черчесова на граффити в Санкт-Петербурге. Самый громкий – надпись, сделанная английскими болельщиками на памятнике Федору Черенкову, установленном у стадиона московского «Спартака». Фанат написал на груди у легендарного капитана красно-белых England. Нарушителя нашли, оштрафовали и заставили записать видео с извинениями.

Слава Украине!

Второй громкий политический скандал произошел после четвертьфинального матча сборных России и Хорватии. После встречи в сети появилось видео, на котором игрок сборной Хорватии Домагой Вида и один из членов хорватской делегации Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское «Динамо», произносят лозунг «Слава Украине!» Эти слова во время второй мировой войны использовались украинскими националистами, бандеровцами. Вукоевича отстранили от работы со сборной Хорватии, а Виду – оштрафовали, но оставили в команде.

Pussy Riot

Последний скандал, тоже с политическим оттенком, произошел во время финального матча. В начале второго тайма на поле выбежали четыре фанат, одетые в полицейскую форму. Позже оказалось, что это – участники скандально известной панк-рок группы Pussy Riot.