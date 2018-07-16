ЧМ-2018: ФИНАЛ

КОМАНДА-ЗВЕЗДА

Этот финал не только стал восклицательным знаком ЧМ-2018, а наделил его необходимым свойством. Проведенному с грандиозным, вселенским размахом чемпионату мира на последних стадиях немного не хватало размаха футбольного – и в плане названий-имен, и как зрелищу. Франция и Хорватия всем нам, и лично чемпионату, подарили долгожданный футбол на всю катушку.

ЧМ-2018: ЛУЧШИЕ

СЧАСТЬЕ ЛУКОВОЕ

Вероятно, ФИФА решила, что Азар свои титулы еще завоюет, а у Модрича это последний шанс – и вознаградила хорвата, в том числе, за верное служение футболу. И хотя на лице Луки в тот миг, когда он получал приз, читалось невыносимое горе из-за проигрыша в финале, – оно пройдет, как проходит любая боль. Зато счастье от признания заслуг останется на всю жизнь.

ЧМ-2018: ПЬЕДЕСТАЛ

ВСЕ, ЧТО МОГЛИ

Перед своей страной англичанам стыдиться нечего: они сделали на этом чемпионате все, на что были способны, и даже больше. И замечательное «дьявольское» поколение не сказало еще ни последнего, ни даже предпоследнего слова – и в Лиге наций-2019, и на Евро-2020, и на ЧМ-2022 оно наверняка покажет себя во всей красе. Как и английское, которое только начинает путь наверх.

ЧМ-2018: НАШИ

АРТЕМ БЫЛ ПРОСТО ЗВЕРЬ

Дзюба рвал всех, кто ему попадался. Выигрывал гигантское для форварда количество единоборств, цеплялся за все мячи. Дважды оформлял крупную победу сборной (одну из них отменил Салах), а в игре с Испанией безупречно пробил пенальти. Жаль, что у Артема было возможности сделать это в серии с хорватами. Он бы не промахнулся.

«ЗАЧЕМ ЧЕРЧЕСОВ МЕНЯЛ ДЗЮБУ?»

Вопрос, который после матча с Хорватией задавали друг другу и сами себе все вокруг. Даже бабушки у подъезда. У «ССФ» есть объяснение.

ЧМ-2018: ОТКРЫТИЯ

НАБИЛИ СЕБЕ ЦЕНУ

«ССФ» определил десятку футболистов, чья трансферная стоимость заметно подросла благодаря успешным выступлениям на чемпионате мира.

ЕВРОПА

СОВСЕМ НЕ СТАРЫЙ СИНЬОР

В европейском футболе намечаются большие перемены. Первая и, возможно, самая грандиозная, уже произошла: Криштиану Роналду променял «Реал» на «Ювентус». Гегемония «Реала», похоже, наконец-то заканчивается.

ДЖЕРРАРД НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

В бесконечном множестве июльских еврокубковых квалификаций выделяется игра в Глазго, ставшая полноценным тренерским дебютом Стивена Джеррарда. Знаменитый англичанин, который в прошлом сезоне работал с юниорами «Ливерпуля», недавно возглавил шотландский «Рейнджерс».

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ГАЗЕТЫ РАСПРОДАЮТ ЦСКА

Разворот к российским соревнованиям после чемпионата мира всегда проходит болезненно. Не тот вкус и градус футбола, не те звезды, не тот антураж… Впрочем, декорации в этом году более-менее. «ССФ» разбирает новости и сплетни, которые предваряют стартующий на следующей неделе российский сезон.

ФНЛ

«ЛУЧ» И «ФАКЕЛ» НЕ ПОГАСЛИ

Формирование состава участников на новый сезон иллюстрирует, в каком, мягко говоря, нехорошем состоянии пребывает футбол в российских провинциях: впервые в истории ни одна команда не покинула первый дивизион. Их некем было менять.

«ПОЛОВИНА КОМАНД МОЖЕТ И ВЫЛЕТЕТЬ, И ВЫСТРЕЛИТЬ»

Экс-наставник хабаровских армейцев Александр Григорян – о фаворитах, новичках, переменах и тенденциях ФНЛ.

СУПЕРКУБОК ВЕТЕРАНОВ

ЧЕМПИОНЫ ПО ЛЕГЕНДАМ

В последние дни ЧМ-2018 мега-звезды прошлого устроили мега-турнир в «Мегаспорте». Наша команда в очередной раз доказала, что российским ветеранам до пенсии далеко.