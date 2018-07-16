По крайней мере пять топ-клубов из Европы хотят видеть в своем составе полузащитника ЦСКА. Куда ему податься?

Александр Головин стал одним из главных открытий чемпионата мира по футболу. Вполне естественно, что он тут же попал в поле зрения европейских топ-клубов. Уже сейчас известно об интересе по крайней мере пяти грандов из ведущих чемпионатов Старого Света.

Совершенно точно в своем составе молодого россиянина хочет видеть кузница футбольных талантов «Монако», ближе всех к трансферу находится самый «русский» из английских клубов «Челси», до «синих» на Александра претендовал «Ювентус» с его новой суперзвездой Криштиану Роналду. Кроме того ходили слухи насчет лондонского «Арсенала» и каталонской «Барселоны».

На парня есть спрос. Его будущее сейчас находится в его собственных руках и в руках президента московского ЦСКА Евгения Гинера, который частенько отказывался продавать своих лидеров.

Допустим, что Гинер не стал вставлять палки в колеса кареты, везущей Александра в Европу. Куда Головин должен попросить кучера держать путь? Взвесим все варианты.

«Монако»

Несколько лет назад «Монако», которым владеет российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, принялся сорить деньгами. Но вскоре стратегия развития клуба изменилась. Теперь «Монако» делает ставку на молодых и талантливых футболистов. Скупая их за неплохие деньги, монегаски лепят из ребят настоящих мировых звезд и продают за баснословные суммы.

Вполне можно предположить, что и из Александра Головина в княжестве смогут сделать настоящую мировую суперстар. Вряд ли такой футболист. как Александр затеряется в составе, где его конкурентами будут сверстники, еще не заработавшие себе имя, дающее им какое-либо преимущество.

Немаловажный фактор – российский владелец. Вряд ли кто-то станет задвигать соотечественника хозяина команды. Да и у Александра уже будет налажен контакт с руководством – на всякий пожарный.

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал», как и «Монако», умеет из молодых игроков делать звезд планетарного масштаба. До недавнего времени клуб славился тем, что покупал футболистов не так дорого, а продавал с огромной выгодой для себя. Плюс «канониры» сами по себе – топ-клуб, в котором хочет играть едва ли не любой молодой футболист на планете.

Но с тех пор, как «Арсенал» прославился в качестве кузницы талантов, утекло много воды. Теперь, благодаря заоблачным телевизионным гонорарам, «пушкари» могут позволить себе роскошь покупки игроков за 60-70 млн евро. В команде подобран отличный состав, через частокол звезд которого молодому игроку без громкого европейского имени будет пробиться ой как непросто.

Еще один минус такого варианта – недавняя смена тренера. По окончании сезона клуб покинул Арсен Венгер, который руководил «Арсеналом» на протяжении двух с лишним десятков лет. Вся система была заточена под него. Теперь команде предстоит грандиозная перестройка. Никто не скажет, что произойдет с «Арсеналом» в ближайшие пару-тройку лет. Вряд ли это то, что нужно молодому игроку для спокойного планомерного развития.

«Ювентус»

Изначально именно туринский «Ювентус» считался фаворитом в конкуренции за Головина, пока в борьбу не включился лондонский «Челси». Но даже после того, как вперед в переговорах (если верить английской прессе) выбились «синие», проскочила информация, что сам Александр хочет оказаться именно в Италии. Причина проста – «Юве» объявил о подписании контракта с Криштиану Роналду, поиграть с которым бок о бок – мечта любого футболиста на планете, если только его фамилия не Месси.

Стоит ли Головину идти в «Ювентус»? Вряд ли. Смотрите, туринский клуб вот уже который сезон делает ставку на победу в Лиге чемпионов. В такой ситуации тренер просто не имеет права на эксперименты. Это значит, что в составе будут выходить исключительно проверенные Хедира, Пьянич, Матьюди, Джан и другие железобетонные игроки основы. Головину придется доказывать свое право хотя бы выйти на замену, сколько бы за него ни заплатили.

Самый вероятный исход такого трансфера – скорая аренда в один из крепких итальянских клубов – частая мера для туринского «Юве», покупающего молодого футболиста «на вырост». Не факт, что Головину хватит амбиций всплыть, после того, как «Юве» его подпишет, а потом отдаст на обкатку в другую команду.

«Челси»

Еще один лондонский клуб и еще один спорный вариант для запуска своей европейской карьеры для Головина.

База в Кобхэме переполнена звездами мирового уровня, чемпионами мира, вундеркиндами. Конкуренция у Головина будет даже похлеще, чем в «Арсенале» и, может даже, круче, чем в «Ювентусе». Перед глазами встает живой пример партнера Головина по сборной России Юрия Жиркова, который этой конкуренции в Лондоне не выдержал, хотя тогда у «Челси» состав был поскромнее.

Конечно, российский владелец «Челси» Роман Абрамович будет лично заинтересован в том, чтобы Головин играл как можно чаще. У Романа Аркадьевича уже есть не самый приятный опыт, когда симпатичные ему лично игроки (например, Андрей Шевченко) не устраивали тренера. Так что вряд ли владелец "Челси" станет что-то приказывать недавно нанятому на работу итальянцу Маурицио Сарри.

«Барселона»

Слухи об интересе к Александру Головину со стороны «Барселоны» были самыми несерьезными из всех – сродни болтовне о том, что Федор Смолов попал в шорт-лист мадридского «Реала» год назад.

Ушел Андрес Иньеста? И что? Не думаете же вы, что в «Барсе» реально рассматривали Александра Головина, как замену своему мозговому центру?

А молодой центральный полузащитник, которого надо обкатывать в предстоящем сезоне у каталонцев уже есть – в команду только приехал купленный у «Гремио» за 31 млн евро бразилец Артур. Ставка в любом случае будет сделана на него. Двух новеньких молодых игроков в центр поля «Барселона» вводить не станет ни при каких условиях.