«Железнодорожники» не смогли выиграть ни одного из четырех сыгранных на сборах матчей. Причина забеспокоиться?

До матча за Суперкубок с ЦСКА – 10 дней

Близится к завершению подготовка чемпионов России к новому сезону. «Железнодорожники» провели второй матч на австрийском сборе против голландского «Витесса». Впереди заключительная товарищеская игра против турецкого «Акхисар Беледиеспора» (21 июля), после чего команда вернется в Москву и отпразднует с болельщиками выигрыш золотых медалей (23 июля), а уже 27 числа ее ждет борьба за Суперкубок России с ЦСКА.

В матче с клубом Леонида Слуцкого москвичи смотрелись тяжеловато, но этого следовало ожидать – футболисты проводят по две тренировки в день и находятся под серьезными физическими нагрузками. К тому же целая группа футболистов совсем недавно присоединилась к команде.

Возвращение Миранчуков и Идову в центре обороны

Братья Миранчуки, вернувшиеся из сборной, успели провести только одну тренировку. Как и Дмитрий Тарасов, на днях продливший-таки с клубом контракт на один год. По действиям футболистов было видно отсутствие взаимопонимания и игрового ритма, ведь в отличие от партнеров они даже в товарищеских матчах не принимали участия уже давно.

Подписал полноценное трудовое соглашение и проведший прошлый сезон на правах аренды португальский форвард Эдер. Он старательно цеплялся за мяч в атаке и в первом тайме один раз неплохо пробил по воротам соперника, но больше запомнился тем, что оказался причастен к первому голу голландцев – после розыгрыша углового мяч попал ему в бедро и отскочил к Томасу Брунсу, который с линии штрафной прошил Маринато Гилерме.

Не намного раньше присоединился к новым партнерам и Брайн Идову, пришедший из потерпевшего крушение «Амкара». Он вместе с Дмитрием Бариновым расположился в центре обороны. Несмотря на то, что ни для кого из них эта позиция не является родной, действовали они в целом неплохо, хотя и бросалось в глаза, что обоим не хватает опыта и роста для ведения верховых единоборств.

Русские в «Витессе»: Слуцкий и Караваев

Безусловно, с появлением Слуцкого на тренерском мостике повысился интерес российских зрителей и к «Витессу». Кроме того, в голландском клубе выступают воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев и экс-динамовец Александер Бюттнер. Первый запомнился высокой активностью и классной подачей в район 11-метровой отметки, а голландец – превосходным ударом со штрафного в ближнюю «девятку» ворот Гилерме, которым он довел счет до крупного.

Отметим и партнера Эдера по сборной Португалии на триумфальном Евро-2016 вратаря Эдуарду, известного также по выступлениям за «Дженоа» и «Бенфику». Он принадлежит «Челси» и находится в Арнеме на правах аренды.

Трехкратный чемпион России только приступил к своей работе на новом посту, поэтому делать далекоидущие выводы по этой встрече не стоит. Тем не менее отметим, что голландцы играли в три форварда и вообще были очень настроены на атаку.

Четвертый матч без победы

После разговора с Юрием Семиным красно-зеленые заиграли агрессивнее, но сказались низкие физические кондиции. Баринов не успел вернуться в центр обороны, Игорь Денисов и Тарасов оставили пустой опорную зону – и желто-черные наказали соперника быстрой контратакой, которую точным ударом в угол завершил Рой Беренс.

Семин решил освежить игру и посмотреть в деле молодых, выпустив во втором тайме Романа Тугарева, Алексея Миронова, Михаила Лысова и Даниила Куликова. Россияне неплохо комбинировали и действовали интереснее соперника, но свои моменты не реализовали и позволили Эдуарду сохранить ворота на замке.

Таким образом, «железнодорожники» не смогли выиграть ни в одном из четырех сыгранных товарищеских матчей – 3 ничьи и 1 поражение. Сборная России доказала, что результаты неофициальных матчей ничего не значат, тем не менее результаты действующего чемпиона не могут не настораживать.

Локомотив – Витесс – 0:3 (0:1)

Голы: Брунс, 30 – 0:1. Беренс, 62 – 0:2. Бюттнер, 88 – 0:3.

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Баринов, Игнатьев (Ротенберг, 78), Рыбус (Лысов, 69), И.Денисов, Тарасов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук (Куликов, 79), Эдер (Тугарев, 46), Жемалетдинов (Миронов, 66).

«Витесс» (Голландия): Карвальо, Бееренс, Караваев, Матавж (Дарфалу, 78), Линссен, Кларк-Солтер (ван дер Берфф, 46), Гонг (Брунс, 7; Мухтар, 86), Беро (Сереро, 46), Фор, Теландер, Бюттнер.

Предупреждение: Тарасов, 71.