Новый гендиректор «Динамо» Сергей Федоров признает, что денег больше не будет, стадиона тоже, а спонсора нашли только для академии.

Новый генеральный директор футбольного «Динамо» Сергей Федоров ответил на вопросы болельщиков на официальном сайте клуба. «Советский спорт» выбрал самое интересное из сказанного директором.

О деньгах

«По трехлетнему контракту Банк ВТБ является Генеральным спонсором трех динамовских структур – Общества «Динамо», Хоккейного клуба «Динамо-Москва» и Футбольного клуба «Динамо-Москва». Сумма, которую Банк оплачивает за рекламно-спонсорские услуги составляет 3 млрд рублей в год без НДС...Есть у нас технические спонсоры, им тоже в обмен на их продукцию клубы оказывают рекламные услуги. Работа с бизнесом ведется постоянно, мы находимся в стадии переговоров с потенциальными спонсорами, но и рынок сегодня сильно изменился, и экономическая ситуация в стране и мире непростая, так что очереди из желающих рекламировать себя с помощью наших ресурсов нет».

«Об инвесторе. Инвестор – это, грубо говоря, тот, кто вкладывает свои деньги в ваш проект, чтобы получить отдачу. При этом вы тоже должны что-то вложить. Сегодня у клубов, как и у Общества «Динамо», есть понимание, что прежде чем инициировать инвестиционную идею, подписать договор и взять на себя обязательства по инвестпроектам, нужно очень трезво оценить все риски и необходимость таких проектов».

«Что касается помощи Усманова клубу, то, насколько мне известно,в ближайших планах у него благотворительной помощи и спонсорского участия в «Динамо» нет».

«Мы предлагали «Норильскому никелю» спонсорское сотрудничество. Но компания не заинтересована в нем, у нее большой пласт спонсорских обязательств перед другими клубами и видами спорта. Однако уже второй год подряд, благодаря хорошим личным отношениям Владимира Олеговича Потанина и Владимира Игоревича Стржалковского, «Норильский никель» помогает. Холдинг оказывает поддержку детской футбольной Академии им. Л.И. Яшина».

«Мы ждем переезда в Петровский парк, просчитываем сейчас проект по магазину сувенирной продукции и атрибутики, потому что, по моему убеждению, такой проект должен быть рентабельным. Сегодня в полной мере функционирует интернет-магазин, в точке продажи абонементов действует промо-точка интернет-магазина, на матчах торговля сувенирами будет обязательно... Не вижу смысла в расширении ассортимента магазина в ущерб экономическим интересам клуба».

О базе и стадионе

«Обе учебно-тренировочные базы в Новогорске, и хоккейная, и футбольная, продолжают находиться в собственности Общества «Динамо».

«Стадион «Динамо» принадлежит Управляющей компании «Динамо», которая входит в структуру Банка ВТБ, у банка 75% акций данной компании. Предполагается, что клуб будет платить аренду за проведение домашних матчей. Да, она будет выше, чем на сегодня на «Арене Химки»... Если цена за использование клубом стадиона имени Яшина будет адекватной, то клуб будет успешно выступать на нем, и это значит, что стадион навсегда останется динамовским, кому бы он юридически ни принадлежал».

«Мы очень ждем и надеемся, что стадион будет готов к марту будущего года. Что касается сезона-2019/20, который мы надеемся играть на стадионе «Динамо» полноценно, то обсуждение билетной и абонементной программы еще впереди. Постараемся соблюсти правильный баланс между доступностью для болельщиков и финансовой выгодой».

«Представителями футбольного клуба из отделов по безопасности и работе с болельщиками с руководителями стадиона «Динамо» были достигнуты договоренности об установке оргстекла высотой полтора метра от земли. Такое ограждение не мешало бы комфортному просмотру матча и позволяло бы развешивать перед трибуной баннеры со стороны активной поддержки. Видимо, при смене руководства в УК «Динамо» информация была утрачена, а застройщик стал реализовывать старый проект, где была прописана установка решеток».

О трансферах

«Что касается трансферной кампании, то никто и никогда не скажет конкретно...Конечно, мы планируем усилить команду несколькими новичками. Но, учитывая наши сегодняшние финансовые возможности, вряд ли они будут звездными».

«Перед отъездом на первый сбор Александр Ташаев был в рядах основной команды, он являлся сотрудником клуба, по контракту имел право тренироваться с ней, а у нас еще оставались надежды сохранить игрока. Но так складывается в футболе, что кто-то может дать футболисту и его представителям больше в финансовом плане».

«Раньше болельщики твердили, что «Динамо» – фарм-клуб «Зенита», еще раньше ЦСКА, сегодня уже другого клуба. Все это говорит о том, что у нас играли сильные футболисты, а они и востребованы».

О работе с болельщиками

«При всей необходимости организации подобных поездок (массовых выездов болельщиков – прим. ред.) они довольно затратны с финансовой точки зрения. На сегодня клуб точно не готов нести такие расходы. Постараемся в будущем рассмотреть подобную помощь болельщикам, но в ближайшие годы, пока клуб не окрепнет финансово, этот вопрос не имеет перспективы».

О совпадении дат матчей хоккейного и футбольного «Динамо»

«К сожалению, такое происходит каждый год. Но таких совмещений два-три за сезон. Здесь все завязано на телевизионных трансляциях, и, конечно, переносы матчей очень затруднительны».