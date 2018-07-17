В выигрыше останутся все – и сам футболист, и ЦСКА.

По последней информации «Челси» является главным фаворитом в борьбе за полузащитника Александра Головина. В рамках рубрики «Советский спор» объясняем, почему этот выбор для всех участников сторон – лучший. Для него, естественно, тоже.

ЦСКА и Головин заработают больше денег

Первое и самое очевидное преимущество предложения «Челси» – финансовое. Для испытывающего финансовые трудности армейского клуба этот фактор – ключевой. В этом случае ЦСКА сможет не только пополнить бюджет на усиление, но и, что не менее важно, повысить шансы сохранить других лидеров, на которых имеется спрос зарубежом – Марио Фернандеса, Алана Дзагоева и Игоря Акинфеева.

Кроме того, стандартной практикой является включение в трансфер молодого футболиста пункта о получении процентов в случае перепродажи. И если Головин заиграет в Англии, его последующий трансфер принесет красно-синим хорошую прибыль.

Не стоит забывать и о том, что и для футболиста предложение синих более выгодно с финансовой точки зрения. Как ни крути, а это тоже показатель того, насколько клуб заинтересован в подписании футболиста – давно прошли те времена, когда здесь не считали деньги.

Головин будет играть в лучшей лиге планеты

Чемпионат Англии – это еженедельный чемпионат мира. Сколько бы раз испанские клубы ни выиграли Лигу чемпионов, никто не станет отрицать, что основные сливки футбольного общества играют именно в Англии. Из всех 20 клубов, вступающих в новый сезон АПЛ, только у «Кардифф Сити» стоимость состава по версии transfermarkt составляет менее 100 млн евро.

В рейтинге УЕФА премьер-лига уступает только примере, а чемпионат Франции и вовсе идет пятым с большим отставанием от ведущей четверки. Более того, лига 1 – турнир ненамного более сильный, чем РФПЛ, что наглядно видно в том же рейтинге – 42,966 у России и 47,915 у Франции. Для сравнения, у Германии эти показатели значительно выше – 56,713, не говоря уж об англичанах – 62,820.

«Челси» – реальный претендент на трофеи

В отличие от «Монако», «Челси» действительно претендует на награды высшей пробы во всех турнирах, в которых принимает участие. Пожалуй, в нынешнем сезоне чемпионство не выиграют ни те, ни другие, но если в Англии длительное доминирование невозможно, и на «Манчестер Сити» рано или поздно найдется управа, то во Франции у конкурентов «ПСЖ» нет ни единого шанса. Максимум, на что может претендовать «Монако», это на победу в кубках.

То же и на международной арене. «Челси» выигрывал Лигу чемпионов и в принципе при определенном стечении обстоятельств способен повторить успех уже в ближайшие годы, тогда как для «Монако» выход в полуфинал уже является подвигом. А где трофеи, там и очередное увеличение стоимости футболиста и суммы его контракта, что отсылает нас к пункту номер один.

Будет играть в паре с лучшим опорником мира Канте

Пожалуй, с этим утверждением может поспорить только Карлос Каземиро. Чемпионат мира в очередной раз показал, какую роль в современном футболе играют опорные полузащитники. Сборная Франции с Н’Голо в составе нашила на майки вторую звездочку, а Бразилия безропотно уступила Бельгии (1:2), стило только Каземиро из-за дисквалификации пропустить встречу.

У такого мастера Головину будет чему поучиться, а ведь кроме француза его партнерами станут Эден Азар, Тибо Куртуа, Сеск Фабрегас, Давид Луис, Виллиан и многие другие.

Роман Абрамович

Не секрет, что между Евгением Гинером и президентом «Челси» Романом Абрамовичем существуют давние дружеские отношения. Неслучайно Юрий Жирков после исторического Евро-2008 уехал именно в Лондон.

Абрамович всегда питал симпатию к российским футболистам и пытался заманить к себе лучших из них, но никогда не перегибал палку – за 15 лет, что он владеет «Челси», здесь пробовали свои силы только упомянутый Жирков и Алексей Смертин. Оба оставили себе на память о тех временах золотые медали чемпионата Англии.

Аренда закаляет

С покупкой синими у «Наполи» бразильца Жоржиньо у Головина стало сразу восемь конкурентов по центральной зоне: Н’Голо Канте, Тьемуа Бакайоко, Сеск Фабрегас, Дэнни Дринкуотер, Рубен Лофтус-Чик, Марко ван Гинкель и Марио Пашалич. И это не считая играющего выше Росса Баркли.

Так что велика вероятность, что Головин отправится по арендам, и это не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Таким путем прошли Мохамед Салах и Кевин Де Брейне. И пусть в Лондоне их талант так и не разглядели, это сделало их лишь сильнее, и на сегодняшний день они – главные звезды АПЛ.

Лондон

Лондон – столица европейского футбола, капитала и гламура. И этим все сказано.