Сотрудник пресс-службы ФГУП «Спорт-Инжениринг», являющейся застройщиком стадиона, Александр Богомолов рассказал о том, что послужило причиной подтопления помещений «Волгоград Арены» и какие действия планируется предпринять.

– СМИ сообщают о том, что на стадионе «Волгоград Арена» смыло часть склона перед стадионом и произошло подтопление помещений. Соответствует ли эта информация действительности?

– Да, вследствие аномально мощного ливня произошло подтопление части прилегающей к стадиону территории и зафиксированы протечки в ряде помещений стадиона.

– Поскольку ни мы, ни большинство наших читателей, к сожалению, не обладаем необходимыми знаниями в строительстве, не могли бы вам пояснить, что вообще за склон перед стадионом? Для чего он служит?

– Стадион расположен на берегу Волги, склон является частью рельефа местности.



Фото: «Советский спорт»

– В чем причины затопления?

– Аномально мощный ливень.

– Нанесен ли ущерб? Каковы повреждения в результате произошедшего?

– В настоящее время представители администрации стадиона, АО «Стройтргансгаз» (подрядчик по строительству стадиона) и страховой компании работают над составлением дефектной ведомости. Повреждения в здании стадиона носят незначительный характер.



​Фото: «Советский спорт»

– Что требуется, чтобы исправить ситуацию?

– В настоящее время ведутся активные работы по устранению нанесенного ущерба как в здании стадиона, так и на прилегающей территории. АО «Стройтрансгаз» выполняет комплекс мероприятий для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на «Волгоград Арене» и прилегающей к нему территории на откосе правого берега Волги.

АО «СТГ» оперативно организовало штаб для анализа ситуации и оценки нанесенного ущерба, ведется постоянный мониторинг на территории стадиона, незамедлительно начались работы по ликвидации ущерба.

В ближайшее время негативные последствия будут устранены: насыпной откос будет восстановлен, помещения внутри стадиона будут отремонтированы. Поле стадиона не пострадало.

Планируется, что возмещение расходов на ремонтные работы будет произведено в рамках страховых выплат по договору страхования объекта. В настоящее время поврежденная дорога у стадиона силами АО «Стройтрансгаз» и городских служб освобождена от наносов. Повреждений полотна нет.

– Согласно календарю ФНЛ, 22 июля волгоградский «Ротор» принимает на своем поле «Луч». Мешают ли неполадки проведению матча и будут ли они устранены?

– Все неполадки планируется устранить до 22 июля.

– Не планируется ли осуществить какую-то дополнительную проверку на других стадионах ЧМ-2018?

– Администрации стадионов ведут постоянный мониторинг и осуществляют круглосуточный контроль за состоянием всех инженерных систем построенных к ЧМ-2018 арен. В то же время надо учесть беспрецедентный характер ливней, обрушившихся на Волгоград.