ГРОМКИЙ УСПЕХ НА ЧМ-2018

В команду Станислава Черчесова до последнего отказывались верить чуть ли не все, кроме него самого. Пресловутое «футболисты под нагрузками» и «выйдем на пик формы к старту чемпионата мира» бесило уже с марта, когда влетели Бразилии (1:3) и Франции (0:3), и окончательно добило в начале июня после поражения от Австрии (0:1) и ничьей с Турцией (1:1). Уже после второго тура группового этапа болельщики и журналисты стали массово переобуваться, сознаваясь во всех смертных грехах. В том числе за то, что не верили в сборную России.

Футбол сборной Россиий – это футбол Станислава Черчесова и никак иначе. Тренер строил эту команду после провального Евро-2016 и готовил нас, как мы думали, к провальному ЧМ-2018. А оказалось, что футбол Черчесова работает, причем на разных настройках. То от соперника (Уругвай, Испания, Хорватия), то по форме первого номера (Саудовская Аравия, Египет), то вровень с соперником (эпизоды).

Итог: после весьма успешной командировки в Польшу, где черчесовская «Легия» взяла чемпионство и кубок страны в сезоне-2015/16, тренер едва не вывел национальную сборную своей страны – обычно верх карьеры – в полуфинал домашнего чемпионата мира. Не это ли громкий успех? Последнее вообще удалось Черчесову с самым скромным процентом побед как тренера – всего 28%.

УЖЕ РАБОТАЛ В БУНДЕСЛИГЕ. НО АВСТРИЙСКОЙ

Первые тренерские шаги Черчесов делал в Австрии. С января по май 2004-го он работал в «Куфштайне», в клубе третьего австрийского дивизиона, а затем с ноября по май 2006-го – тренировал «Ваккер-Тироль», сначала подняв его на шестое место в бундеслиге, а затем чуть не утопил его, остановившись в шаге от вылета.

Потом был «Спартак» и вы все сами прекрасно помните эти два года. Черечесов пришел после Владимира Федотова, проиграл чемпионат «Зениту», в дерби влетел ЦСКА со счетом 1:5, отправил Егора Титова и Максима Калиниченко в дубль с последующим выдворением из команды и проиграл киевскому «Динамо» (1:4) в квалификации ЛЧ. Дальше – клуб-одновневка «Жемчужина-Сочи», тереко-амкаровская эпоха и эпохальное повышение в разбогатевшее «Динамо».

Конфликт с Игорем Денисовым в 2015 году по сути послужил толчком перед падением в пропасть, хотя за год до этого «Динамо» бодро выступало в Лиге Европы, на групповом этапе москвичи одержали шесть побед из шести. После ухода из «Динамо» Черчесов резко возник в Польше, где и добился главных тренерских достижений. По словам польских журналистов, Стенислава ждут в экстраклассе с распростертыми объятиями.

ТАК ЧТО ТАМ ЗА НЕМЕЦКИМИ КЛУБАМИ?

По информации некоторых СМИ, кандидатура Черчесова заинтересовала клуб из бундеслиги. Но клуб не топовый. Середняк или аутсайдер? Непонятно. Если пораскинуть мозгами, отмести топ-клубы («Бавария», обе «Боруссии», «Байер», «Шальке» и «Лейпциг») – остается много претендентов. Но не все так просто.

Условный «Вердер» не подойдет, там верят во Флориана Кофельдта. Например, «Штутгарт» тоже вряд ли интересуется Черчесовым, Тайфун Коркут продлил контракт с клубом до 2020 года. «Айнтрахт» уже нашел замену Нико Ковачу, его место займет Ади Хюттер. Ну так кто же в таком случае?

Клубы, только что вышедшие в первую бундеслигу – это «Фортуна» и «Нюрнберг» - редко меняют тренеров при повышении в классе. Так что вариантов немного – «Герта», «Майнц», «Аугсбург» и «Вольфсбург». Последний вариант – это сказочно, но почему нет? Некогда чемпион и клуб-трамплин для Кевина Де Брюйне едва не вылетел в прошлом сезоне (при его-то деньгах, даже после сокращения бюджета!), а сейчас не прочь вернуться в когорту сильнейших, как это было еще пару лет назад.

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Но, положа руку на сердце, ни в один из этих вариантов до конца не верится. И даже не потому что это происки прессы. А потому что это клубы. Станислав Черчесов доказал всем и, что важнее, самому себе, что он способен выдать максимум со среднего калибра сборной. А впереди интересный, потому что первый, опыт Лиги Наций и Евро-2020, которое отчасти будет домашним и для России. А на последнем домашнем турнире у Черчесова многое получилось.