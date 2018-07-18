Чемпионат мира завершился. Плавно переключаемся на российскую футбольную действительность. Оказывается, за тот месяц, в течение которого мы наблюдали за Мбаппе и Модричем, за Неймаром и Азаром, за Роналду и Месси, в нашем футбольном королевстве жизнь также пестрила разнообразными красками. Одним из хедлайнеров последнего месяца, как это обычно и бывает, выступил действующий чемпион – «Локомотив».

В завершившемся сезоне «Локомотив» стал чемпионом впервые за последние 14 лет. Если говорить образно, не делая акценты на отдельные взлеты и падения, то последнее десятилетие железнодорожники провели в качестве крепкого середняка с эфемерными претензиями на звание одного из лидеров отечественного футбола. Восстановив свое реноме, завоевав чемпионский титул, в предстоящем сезоне «Локомотиву» важно не столько даже подтвердить свой обновленный статус, сколько понять для самого себя – взлет этот был ситуативным или клуб действительно готов к новым свершениям.

Победа в чемпионате – это не только очередная веха в истории клуба и неописуемая радость болельщиков клуба. Победа в чемпионате – это еще и огромный шанс. Шанс подняться на новую вершину, которую без фактического чемпионства не покорить. Во многом этот факт объясняется предстоящим участием «Локомотива» в Лиге чемпионов. Попадание железнодорожников в первую корзину при жеребьевке главного клубного турнира Европы обязано было выступить катализатором могучей трансферной кампании «Локо». Под такую вывеску в клуб готовы ехать футболисты самого высокого уровня. Закончился чемпионат мира, перевалил через экватор июль, до старта нового сезона остается меньше двух недель, а новых звездных футболистов на сборе «Локомотива» мы так и не видим. Почему?

Частично ответ на этот вопрос мы получили в первых числах июля, когда состоялось заседание сформированного трансферного комитета «Локо». По окончании заседания стало известно, что теперь весь алгоритм работы в вопросах усиления состава команды заточен в первую очередь под видение главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. Если ранее Семин заявлял о том, что появление в клубе, например, Джефферсона Фарфана и Эдера с ним не согласовывалось, то теперь все будет иначе.

Главный мотив текущей трансферной кампании от Семина звучал так: сохранить чемпионскую команду в полном составе. Задача, поставленная перед президентом клуба Ильей Геркусом, выглядела тяжелее, чем кажется на первый взгляд. И все дело в том, что у значительной части футболистов команды контракты заканчивались именно этим летом. Кроме того, был в этой истории и еще один важный момент: в конце мая председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что «нынешний бюджет клуба достаточен для выполнения стоящих перед ним задач», и в увеличении не нуждается, несмотря на участие в Лиге чемпионов. Учитывая все эти вводные, менеджменту клуба предстояло не только сохранить состав, но и переподписать футболистов с понижением их зарплатного фонда.

Еще до старта чемпионата мира новый двухлетний контракт с клубом подписал главный ударный форвард «Локо» Фарфан. Геркус, понимая важность момента и востребованность Фарфана на рынке, летал для подписания контракта в Швейцарию, где готовилась к мундиалю сборная Перу. В начале июля пролонгировали на год свои соглашения Александр Коломейцев, Антон Коченков, Виталий Денисов и Тарас Михалик. Дмитрий Тарасов в отличие от партнеров по команде терять в уровне зарплаты не хотел. Именно этот факт заставил Тарасова раньше остальных улететь с первого австрийского сбора клуба. И все же Тарасов, взвесив все за и против, пошел на поводу у клуба, продлив контракт на год с понижением заработной платы.

Таким образом, менеджмент «Локо» решил обе поставленные задачи – и желание тренера выполнил, и зарплатную ведомость сократил. Исключением стали лишь два футболиста чемпионского состава. Ари, который после травмы не смог выйти на свой прежний уровень, вернулся из аренды в «Краснодар». А 30-летний Неманья Пейчинович, подписывая свой последний большой контракт в карьере, выбрал более богатый китайский вариант. Имеет право. Неманья отыграл четыре сезона в «Локо», завоевав для клуба два кубка и чемпионство.

Полноценных приобретений на данный момент у «Локомотива» два. Семин реализовал свое давнее желание и вернул в «Локо» воспитанника клуба Рифата Жемалетдинова, который последние два года провел в «Рубине». За два сезона в составе казанского клуба атакующий полузащитник Жемалетдинов забил три гола. Статистика не самая добротная, но и «Рубин» в последнее время своей игрой болельщиков не радует. В своем первом же товарищеском матче на сборе в Австрии против «Аустрии» Рифат забил гол. Несмотря на то, что Жемалетдинов в отсутствии сборников играл во всех четырех товарищеских матчах в Австрии, этот гол так и остался единственным для команды. В матчах с «Осиеком», «Вольфсбургом» и «Витессом» атакующие футболисты «Локо» не отличились.

Вторым приобретением «Локомотива» стал защитник Брайан Идову, принявший участие во всех трех матчах сборной Нигерии на прошедшем чемпионате мира. После расформирования «Амкара» Идову оказался в статусе свободного агента и достался «железнодорожникам» бесплатно, подписав при этом контракт на три года. Учитывая отъезд в Китай Пейчиновича, Идову, который сам себя называет защитником-универсалом, имеет хороший шанс побороться за место в команде в предстоящем сезоне.

И все же перед долгожданным возвращением в Лигу чемпионов болельщики «Локомотива» вправе ожидать от своей команды более агрессивного поведения на трансферном рынке. Семин решил сделать ставку на проверенный состав, на тех футболистов, которые принесли ему чемпионство. Но, во-первых, уровень футбола в Лиге чемпионов сам по себе требует качественного усиления. А во-вторых, уже прошедшей весной мы совершенно очевидно видели, что этот состав упирается едва ли не в потолок собственных возможностей. Чемпионство чемпионством, но домашние нулевые ничьи с «Уфой» и «Ахматом», поражение от «Амкара» и «Краснодара» пришлись на сжатый весенний отрезок.

Возможно, текущий трансферный процесс в «Локомотиве» объясняется задачами на предстоящий сезон. Руководство клуба после чемпионства оставило ту же задачу, которая стояла и перед завершившимся чемпионатом – попасть в пятерку. В целом и логика у этого решения имеется. Раз бюджет остался на прежнем уровне, то и задачи идентичные. Но если так, то говорить о дальнейшем развитии клуба не приходится. Выиграли чемпионат? Порадовались? И хватит с вас.

Но если же посмотреть на реальность с точки зрений здравого смысла, если переформулировать задачу на попадание в тройку призеров и достойное представление страны в Лиге чемпионов, то качественное усиление «Локомотиву» просто необходимо. До старта чемпионата России время еще есть. Главное – пересмотреть трансферную политику и воспользоваться шансом выйти на новый уровень клубного развития.