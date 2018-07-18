«ФИНАЛ ПО ЭМОЦИЯМ УСТУПАЕТ МАТЧАМ СБОРНОЙ РОССИИ»

– Какой матч на ЧМ больше всего поразил?

– Я бы назвал не один, а три. Это встречи сборной России, которые я комментировал (с Египтом, Испанией и Хорватией – прим. ред.). С эмоциональной точки зрения они произвели наибольшее впечатление.

Финал – отдельный разговор. Несмотря на то, что он получился самым зрелищным за много лет, выступлению нашей сборной по эмоциям он все-таки уступает. Потому что в этой ситуации эмоции наиболее личные.

– Какой стадион по атмосфере оказался самым незабываемым?

– Я был только в «Лужниках» и на стадионах в Санкт-Петербурге и Казани. Для меня «Лужники» всегда были особенными, я на футболе впервые там оказался. Я рядом с этой ареной родился и живу до сих пор. Я же на финал пешком пришел из дома. Поэтому только «Лужники». Ну и реконструировали его здорово.

– Самый запоминающийся момент ЧМ, возможно даже нефутбольный.

– Нет, я вспомню футбольный. Это гол Марио Фернандеса в ворота хорватов. Я подпрыгнул на стуле довольно высоко. Честно говоря, думал, что все, а в дополнительное время наша сборная сумела прибавить. Это самое яркое впечатление.

«ПЕРУАНЦЫ В САРАНСКЕ – ЭТО ФАНТАСТИКА»

– Что больше всего поразило на турнире?

– Что он был у нас дома. Я был на четырех чемпионатах мира, и все это раньше казалось таким далеким. Аргентинцы, мексиканцы, вся эта атмосфера… Не верилось, что она может быть на соседней улице, в соседних районе, городе или области. Не важно, главное – дома.

– Что больше всего разочаровало?

– Я каких-то глобальных разочарований не припомню. Были мелкие. Помните матч в Екатеринбурге с пустыми местами, где намудрили со спонсорскими пакетами (Уругвай – Египет – 1:0)? Ну или встреча Франции и Дании (0:0)? На нее я имел неосторожность купить билет папе, чтобы его порадовать.

– Если не Москва, то какой город ЧМ самый крутой?

– Два из трех, где был я – это Москва и Питер. А Казань уже миллион событий приняла. Все они, понятно, оказались на уровне. Но я наслышан от друзей, что матч Дания – Перу (1:0) в Саранске при поддержке 15 тысяч перуанцев – это фантастика.

«ПОНАЧАЛУ РФПЛ БУДЕТ СМОСТРЕТЬСЯ НЕ ОЧЕНЬ»

– Почему это лучший чемпионат мира в истории?

– Надо понимать, что про «лучший в истории» президент ФИФА каждый раз говорит. Такая форма вежливости. Но из всех ЧМ, что видел я, самым классным по организации был в Германии (2006), а с точки зрения атмосферы – в Бразилии (2014). Наш чемпионат мира можно сравнить с перечисленными по приведенным мной критериям. Потому что он действительно получился отличным. А лучший или нет, это не так важно.

– Как теперь перестроиться на матчи чемпионата России?

– Василий Уткин хорошо на эту тему высказался, лучше не придумаешь. Чемпионат мира – это десерт, это совершенно особая история. Вы же тортами не питаетесь. Любите вареную картошку с укропом?

– А как же.

– Вот и я люблю. Не надо чего-то ждать. Естественно сначала РФПЛ будет смотреться не очень хорошо, но потом все наладится. Постоянно чемпионатов мира быть не может. Надо просто работать над тем, чтобы наша картошка с укропом с каждым годом становилась все лучше. Повкуснее и поароматнее.