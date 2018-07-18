«ДАЖЕ МЕНТОВ НАУЧИЛИ УЛЫБАТЬСЯ»

- Какой матч на ЧМ больше всего поразил?

- Мой чемпионат мира стартовал с матча Испания – Португалия (3:3), так что высокая планка была задана сразу. Это невероятно крутая атмосфера, а то все-таки не верилось, что чемпионат мира действительно настоящий, и его можно ощутить, «потрогать руками». Ну и еще одна встреча – Россия – Испания (1:1) в «Лужниках». В тот вечер мы вышли в четвертьфинал ЧМ снова стали футбольной страной.

- Какой стадион по атмосфере оказался самым незабываемым?

- Я был далеко не на всех аренах, мимо прошли арены в Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске и Екатеринбурге. Мне запомнилась «Арена Космос» в Самаре во время матча Бразилия – Мексика (2:0). Эдакая Южная и Северная Америка внутри суровой российской глубинки.

- Самый запоминающийся момент ЧМ, возможно даже нефутбольный.

- Всеобщая атмосфера праздника и единения. Лучше всего про это спела еще Жанна Агузарова: «Недавно я гостила в чудесной стране». Черт, даже ментов научили улыбаться.

«НА ЧМ РАЗОЧАРОВАЛО КАЧЕСТВО ИГРЫ»

- Что больше всего поразило на турнире?

- В общем-то я об этом уже сказал выше. Так что предыдущий ответ сразу на два вопроса.

- А что больше всего разочаровало?

- Качество игры, наверное. Чемпионат веселый, но сильных, ярких команд маловато. Думаю, любая сборная из четвертьфинала ЧМ-1998 легко бы вышла в финал на этом турнире.

- Если не Москва, то какой город ЧМ самый крутой и почему?

- Питер, конечно. Он же самый тусовочный, и вообще витрина нашей страны.

- Почему это лучший ЧМ в истории, как сказал президент ФИФА Джанни Инфантино?

- Это не мои слова. Мне сложно сравнивать, это первый чемпионат мира, который я провел в гуще событий. Было круто, но такие выводы должны делать старожилы, которым есть с чем сравнивать.

- Как теперь перестроиться на матчи чемпионата России?

- Лично я уехал в отпуск в Соединенные Штаты Америки и перестраиваться собираюсь там. Но на чемпионат России у меня большие надежды. Во-первых, мы с коллегами будем продолжать делать наш проект «Четкий футбол». Во-вторых, не может быть, чтобы интерес к нашему футболу погас так же быстро, как возник. И мы все должны сделать максимум для этого.