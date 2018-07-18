«Ювентус» купил Криштиану Роналду. Новость бомбанула прямо посреди проходившего в России чемпионата мира и затмила собой все, что происходило в в те дни, а ведь в полную силу шла стадия плей-офф.

В «старой синьоре» не испугались информационной войны с самым рейтинговым футбольным турниром планеты – понимали, что Роналду – более тяжеловесная инфо-махина даже по сравнению с ФИФА и всеми игроками и их сборными, оставшимися на тот момент в сетке ЧМ-2018 вместе взятыми.

Как? А главное – зачем?

Сразу появились вопросы. Главный из них – зачем «Ювентусу» 33-летний футболист, карьера которого клонится к закату? Да еще и за 112 млн евро с зарплатой 30 млн евро в год! Предугадать ответ можно было уже на следующий день, когда интернет-магазин «Ювентуса» под наплывом клиентов просто перестал функционировать и «лежал» с самого утра и до позднего вечера.

Позже появилась новость: в первые сутки после объявления о трансфере Роналду «Ювентус» продал 520 тысяч футболок с его фамилией на спине. Стоимость мужской версии футболки стартует со 105 евро. Самый дорогой экземпляр, в котором футболисты выходят на поле, продается по 135 евро – почти 10 тысяч рублей. Нехитрые математически вычисления дают нам сумму минимум в 54,6 млн евро за один только день продаж – почти половина трансферной стоимости Роналду.

😍😍😍 #CR7Juve Публикация от Juventus Football Club (@juventus) 12 Июл 2018 в 10:00 PDT

Не все эти деньги поступили в кассу туринского клуба. Вернее… Поступили-то все, но еще до этого «Ювентус» должен был выкупит все футболки у своего технического спонсора, немецкой компании Adidas, с которой клуб подписал соглашение в 2015 году.

Здесь важно понимать, как работает контракт «Юве» с немецким концерном. В момент подписания условия были такими: 23,5 млн евро в год команда получает за техническое спонсорство и еще 6 млн – за отказ от прав на распространение от своей лицензионной продукции.

Проще говоря, «Ювентус» отказался морочиться с фирменными магазинами и продажами фирменных шмоток через интернет. Все это на себя брали немцы, выплачивая компенсацию в 6 млн евро.

Очень скоро в «Ювентусе» поняли, что на продаже своего мерча можно заработать гораздо больше 6 млн евро, которые им перечислял Adidas. В контракт были внесены изменения. «Ювентус» отказывался от 6 млн евро и брал все в свои руки.

Первый год дал интересные результаты – доход в размере 15 млн евро – на 9 млн евро больше, чем изначальная сумма, выплачиваемая спонсором. Но увеличились и расходы: «Ювентус» отныне сам платил за аренду помещений, выплачивал зарплату сотрудникам, выкупал футболки у своего спонсора… В итоге клуб за год заработал чуть более 9 млн евро. Стоило это увеличение прибыли на 3 млн евро таких мучений? Математически – да. С точки зрения бизнеса – не факт. Ведь есть еще факторы риска, которые способны нивелировать эти три лишних миллиона и даже загнать клуб в минус по сравнению с тем, что у него было раньше.

Никто тогда и предположить не мог, что все это – лишь подготовительная стадия. Руку можно дать на отсечение, что еще перед тем, как отказаться от 6 млн евро в год от Adidas, топ-менеджмент «Ювентуса» понимал, что летом 2018 года они взорвут трансферный рынок громким переходом, таким, например, как Криштиану Роналду.

В итоге клуб за один только день заработал больше, чем получил бы за год от немецкого концерна. А ведь таких дней в году 365. Не каждый из них, конечно, будет таким же успешным, но все же – вся прибыль пойдет в казну клуба. Все в дом, все в семью.

Приятный бонус от покупки Криштиану Роналду – увеличение числа подписчиков в Instagram на 1,4 млн человек, в Twitter – на 1,1 млн человек. В Facebook – на 500 тысяч человек.

Покоряя США

Год назад «Ювентус» запустил еще один пробный шар – турне по США. Эта попытка выйти на перспективный американский рынок выглядела достаточно комично. Но тогда же никто не знал, какие планы на самом деле вынашивают в Турине.

Оценив перспективы американского рынка, в «Ювентусе» приняли решение начать полномасштабную интервенцию. План был разработан уже давно и турне 2017 года было первой его частью.

Второй частью стал сериал «Первая команда: «Ювентус», который был представлен американской компанией Netflix, выпускающей и распространяющей одни из самых популярных сериалов на планете. Как только три часовых фильма о «Юве» появились в сети, можно было с уверенностью сказать, в Америке узнали о команде.

Третья часть плана – запланировать новое американское турне на 2018 год. Даже этот год был выбран не случайно – чемпионат мира должен был поднять интерес к футболу в США до максимума. Единственная неудача – непопадание сборной США на турнир. Интересу к футболу в Америке это точно на руку не пошло. Зато в начале июня подоспела компенсация – стало известно, что ЧМ-2028 пройдет в том числе и в США – новая волна интереса.

Фаталити – покупка самого раскрученного в США ныне действующего футболиста – Криштиану Роналду. Вы можете себе представить, что будет твориться перед матчами «Юве» в США? Вы только подумайте, сколько людей станут фанатами «Юве», благодаря Криштиану Роналду! А, если учесть, что американцы – одна из самых покупающих наций, где культура потребления возведена в культ? Можно только догадываться, какую экономическую выгоду таит в себе такой ход «Ювентуса».

Турне начнется 25 июля матчем с мюнхенской «Баварией», а завершится 4 августа суперигрой с мадридским «Реалом». Все эти игры можно будет посмотреть на сайте «Юве» - за отдельную плату, разумеется.

При чем тут Россия?

Все это выглядит красиво, но какое это все имеет отношение к российской футбольной действительности и к отечественным футбольным клубам? Мы не можем позволить себе Криштиану Роналду, а даже если бы могли, он бы к нам не поехал. Netflix не снимет фильм о российском клубе, а американцы не пригласят нас на турне…

Не вешать нос! Важны не конкретные имена, а принцип работы – наличие долгосрочной стратегии по увеличению прибыли, в которую будут вписаны в том числе и трансферы, и товарищеские матчи, и продажи собственной атрибутики и даже монетизация трансляций своих игр собственными силами.

Остается лишь надеяться, что российские команды когда-нибудь перестанут подписывать контракты с футболистами в обшарпанных кабинетах с плохим освещением, начнут красиво представлять игроков прессе и своим болельщикам, станут придумывать совместные с партнерами акции не для «галочки», а надеясь получить от этого реальную прибыль.

Мы – шестая лига Европы, а значит и планеты. Футбол – это большой бизнес. Так почему этот бизнес у нас продолжает загибаться и мы проигрываем по показателям и Португалии, и Турции, и Голландии? Просто нефтяными и газовыми деньгами это объяснять уже стыдно…