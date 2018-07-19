9 февраля 2011 года. Свой первый пенальти на более или менее взрослом уровне Федор Смолов пробил в товарищеском матче, когда молодежная сборная России в Турции разгромила сверстников из Украины со счетом 3:0. Это был первый гол – на 16-й минуте встречи. Видео нам, к сожалению, найти не удалось.

10 ноября 2011 года. В том же году, но несколькими месяцами позже Смолов вышел на поле в составе молодежной сборной в отборочном матче чемпионата Европы. Он стал автором единственного гола в ворота сборной Албании. Сильный удар в левый нижний угол.

5 января 2012 года. Свой третий пенальти Смолов реализовал также в составе молодежной сборной России, которая на Кубке вызова играла с англичанами и разгромила родоначальников футбола со счетом 4:0. Несильный удар в правый верхний угол. На видео 3:06

15 августа 2012 года. Первый промах с 11-метровой отметки у Федора Смолова случился в товарищеском матче молодежной сборной России со сверстниками из Израиля. Встреча закончилась со счетом 2:2. Смолов бил пенальти, когда на табло горели нули. Достаточно сильный удар в левый нижний угол.

12 октября 2012 года. Снова квалификация молодежного чемпионата Европы, снова Смолов бьет с точки. На этот раз соперник – сборная Чехии. Федор реализует пенальти, а Россия на выезде выигрывает со счетом 2:0. Сильный удар по цетру ворот.

16 октября 2012 года. Через четыре дня Россия и Чехия играют ответную встречу – на этот раз в нашей стране. Матч завершается со счетом 2:2, а Смолов снова забивает с точки. Сильный удар в левый верхний угол.

29 ноября 2014 года. Свой первый пенальти на взрослом клубном уровне Федор Смолов пробил лишь через два года после своего подвига в игре с Чехией. Тогда он уже играл в екатеринбургском «Урале». Его гол в ворота «Арсенала», которые защищал Александр Филимонов, оказался победным – 2:1. Сильный удар в правый верхний угол. На видео – 1:20.

6 августа 2015 года. После «Урала» Смолов оказался в «Краснодаре», где почти сразу стал штатным пенальтистом. Свой первый пенальти в зеленой форме Смолов бил в ворота «Слована» из Братиславы, с которым быки встречались в квалификации Лиги Европы. Команды сыграли вничью 3:3. Сильныйудар в правый верхний угол. На видео - 7:50

20 августа 2015 года. В следующем раунде квалификации Лиги Европы «Краснодар» ждал финский ХИК. Снова пенальти, снова Смолов у мяча, снова гол. Быки выиграли со счетом 5:1. Слабый удар в правый нижний угол.

28 июля 2016 года. Годом позже «Краснодар» вновь пытается пробиться в групповой этап Лиги Европы через квалификацию, На пути вырастает клуб «Биркиркара». В его ворота назначается пенальти, который уверенно реализует Федор Смолов, а краснодарцы выигрывают со счетом 3:0 на выезде. Паненка. На видео –1:02.

8 августа 2016 года. Смолов впервые бьет пенальти за «Краснодар» в чемпионате России в матче с грозненским «Тереком». Даже не так… Бить пенальти вызывается Павел Мамаев, который вместо удара скатывает мяч под Федора и тот поражает ворота. Гол все равно засчитывается, как гол с 11-метровой отметки. Розыгрыш.

28 августа 2016 года. «Краснодар» дома играет с «Локомотивом». смолов реализует пенальти, но он оказывается единственным голом хозяев, которые проигрывают железнодорожникам со счетом 1:2. Сильный удар в верхний левый угол.

18 сентября 2016 года. Южное дерби – «Краснодар» – «Ростов». Исход встречи решает пенальти, назначенный на последней минуте добавленного времени. Его точно реализует Федор Смолов – быки побеждают со счетом 2:1. Сильный удар в левый нижний угол.

28 февраля 2017 года. Федор Смолов становится обладателем редкого «достижения» – два незабитых пенальти в одном матче. Сначала он не смог поразить ворота «Урала» с игры, а когда кубковый матч докатился до серии пенальти – промазал вновь. «Краснодар» проиграл. Сильный удар в левый верхний угол и слабый удар в правый нижний угол. На втором видео – 6:47.

5 марта 2017 года. Несмотря на неудачи в Кубке страны, Смолову все же доверяют бить пенальти в чемпионате, в важном матче против московского «Спартака». Федор поражает ворота Артема Реброва и приносит своему клубу важную ничью со счетом 2:2. Что-то вроде паненки.

9 апреля 2017 года. Снова важный матч против московского ЦСКА. Снова пенальти. И снова Федор Смолов у точки. На этот раз бомбардир поразил ворота Игоря Акинфеева, а его клуб снова сыграл с сильным соперником вничью 1:1. Сильный удар по центру.

29 октября 2017 года. Смолов забивает пенальти в ворота Александра Довбни, а «Краснодар» громит аутсайдера чемпионата России «СКА-Хабаровск» со счетом 4:1. Удар в левый нижний угол на точность. На видео – 7:47.

3 марта 2018 года. Дважды подряд лучший бомбардир чемпионата России вызывается пробить свой очередной пенальти в южном дерби – в ворота «Ростова», которые на этот раз защищает Сергей Песьяков. Гол – «Краснодар» выигрывает со счетом 3:1. Сильный удар в левый нижний угол.

30 апреля 2018 года. «Локомотив» может досрочно стать чемпионом, но одним из тех, кто ему мешает, оказывается Федор Смолов, реализующий свой второй 11-метровый удар в ворота Гилерме в карьере. «Краснодар» выигрывает со счетом 2:0. Сильный удар в левый верхний угол.

1 июля 2018 года. Сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 играет вничью с Испанией в основное и дополнительное время. В серии пенальти одним из бьющих оказывается Смолов. Мяч касается кончиков пальцев Де Хеа, но все же влетает в ворота. Сильный удар рядом с левой штангой.

7 июля 2018 года. Федор Смолов не забивает пенальти в ворота сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира… Паненка...