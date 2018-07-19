Предыстория:

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб готов продать ведущего защитника Марио Фернандеса, если будут достойные предложения. А они будут.

До чемпионата мира трансферная стоимость Фернандеса составляла 16 миллионов евро.

ШИКАРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Сборная России на домашнем ЧМ - это что-то с чем-то в лучшем смысле этой фразы. В игровой структуре Станислава Черчесова, порой непонятной и лишенной атакующей идеи, Фернандес проявил себя ярче многих. Наверное, если вас попросят назвать пять лучших игроков российской команды на турнире, Марио вы упомянете на автомате или вообще отправите его на правый фланг символической сборной ЧМ-2018.

Потому что есть за что. Дело не только во внешней привлекательности его действий, но и в пользе, которую Фернандес принес во всех без исключения встречах (5). Марио мог провести ну просто идеальный турнир, если бы забил пенальти в послематчевой серии с Хорватией. Потому назовем чемпионат мира для Фернандеса чуточку скромнее – шикарным.

СТАТИСТИКА ФЕРНАНДЕСА НА ЧМ

И Мин Г П В среднем за матч 5 472 1 1 Ключ. пас Фолы Фолы на себе Перехв. Выносы Точн. передач 0,8 0,8 1,2 1,6 4 72%

Сборная России много билась и боролась. Фернандес, будучи игроком тонким, делал все то же самое и еще немно7го больше. Он совершил невероятный объем работы, такое не снилось Юрию Жиркову (возраст), Игорю Смольникову (нестабильность) и Федору Кудряшову (сосредоточенность на обороне). Марио стал одним из лучших в команде по отборам, оборонительным действиям, борьбе в воздухе и подключениям к атаке. У Фернандеса практически невозможно отобрать мяч. Среди всех игроков сборной Росссии (не считая вратаря и центральных защитников) мяча его лишали реже всех – только 0,2 раза за матч. То есть, лишь раз за весь турнир!

После чемпионата мира трансферная стоимость Фернандеса возросла до 20 миллионов евро (+25%). Дороже Марио в сборной России только одноклубник Александр Головин – 25 миллионов евро.

КАКИМ КЛУБАМ ПРИГОДИТСЯ

«ВАЛЕНСИЯ» (Испания)

Наверное, самый подходящий вариант для Фернандеса. Испанский клуб уже продал «Ювентусу» правого защитника Жоау Канселу за 40 миллионов евро, позиция на краю обороны пока вакантна. Плюсом для Марио станет выступление «Валенсии» в Лиге чемпионов, высокий уровень примеры, а также более сильные партнеры, чем в ЦСКА. Например, Лусиано Вьетто, Хосе Гайя, Симоне Дзадза и Родриго. Только представьте края «Валенсии» в следующем сезоне – Гайя и Фернандес!

«ИНТЕР» (Италия)

Слухи также связывают Фернандеса с миланским «Интером», где затевается очередная перестройка. Шансы на переход Марио существуют, так как все правые защитники-одноклассники уже играют в ведущих европейских клубах, их вряд ли продадут в «Интер», который потерял статус топ-клуба. Речь о Шиме Врсалько («Атлетико»), Давиде Дзаппакосте («Челси»), Тома Менье («ПСЖ») и Данило («Манчестер Сити»). В «Интере» Фернандес может сыграть и правого латераля. Это будет круто, так как слева действует соперник по четвертьфиналу ЧМ Иван Перишич. Единственный минус – «Интер» не играет в Лиге чемпионов.

«НАПОЛИ» (Италия)

Руководство неаполитанцев распрощалось с Маурицио Сарри и назначило на пост главного тренера Карло Анчелотти, который непременно попросит усилить команду. В том числе на правом фланге обороны, где сейчас албанцу Эльсеиду Хюсаю нет альтернативы. Способность сыграть крайнего защитника или латераля будет для клуба плюсом при выборе Фернандеса, а практика в Лиге чемпионов и возможность поработать в с Анчелотти станут хорошим подспорьем для футболиста при выборе новой команды.