В штаб-квартире Королевской федерации футбола Испании представили нового главного тренера «красной фурии» — Луиса Энрике. Журналисты, воспользовавшись моментом, атаковали его вопросами о будущем команды, а Энрике терпеливо на них отвечал.

О провале на ЧМ

«Нам нужно подробно проанализировать все, что произошло. Лопетеги и Йерро проделали впечатляющую работу. Я получил огромное количество информации от всех сотрудников, работающих в сборной, и от президента федерации. Мне не нравится слово «провал». Этот результат сделает всех нас сильнее. Нам есть над чем работать. Но революции не ждите. Я буду вносить изменения, не отталкиваясь от возраста моих игроков. Кто-то в 32 года стабильно играет без травм, а кому-то в 30 приходится завершать карьеру».

«Я люблю разговаривать с игроками — они, как правило, моложе меня, и это чертовски интересный процесс. Я буду обсуждать с ними некоторые моменты, но решения буду принимать сам. Моя задача — научить их простым вещам, которые они должны будут реализовать на футбольном поле».

«Я пока ни с кем из футболистов не общался. Но я убежден, что у нас богатый выбор исполнителей, появляется талантливая молодежь. Мы не будем изменять своему стилю — мы продолжим играть агрессивно в атаку и сделаем ставку на контроль мяча. У нас есть футболисты, хорошо знающие меня и мои принципы. Каждый из них должен развиваться. В скором времени я объявлю состав, и там будет много сюрпризов».

О диалоге со СМИ и стиле игры

«От нас многого ждут. Я это понимаю и стараюсь быть профессионалом. Я надеюсь, мне удастся выстроить хорошие отношения с прессой. С этим у меня никогда проблем не было».

«Нам нужно усовершенствовать свою игру и прежде всего прибавлять в защите. Кроме того, у нас должен быть глубокий состав, и мы должны создавать голевые моменты чаще, чем мы это делали на чемпионате мира. Это то, чего хотели сделать мои предшественники, чтобы у нас была команда».

О ситуации с Пике и Иньестой

«Два года назад Пике собирался уходить из сборной. Но потом вернулся. Я хотел бы рассчитывать на всех игроков, в том числе и на него. Пике давно всем все доказал. В любом случае мы должны уважать решения наших футболистов. Вместе с тем я не хочу никого выделять. У меня нет проблем ни с одним из игроков сборной. Я с нетерпением жду момента, когда можно будет объявить состав на следующие матчи. Но мне, безусловно, понадобится какое-то время на адаптацию».

«Раньше Иньеста был мне как младший брат, когда он только начинал свою карьеру. Затем он помогал мне, когда я тренировал «Барселону». Я уважаю его решение».

О составе

«В моем предварительном списке есть 70 кандидатов на вызов в сборную Испании. В нем есть дебютанты, а также те, кто лишь изредка попадает в обойму и те, кто регулярно за нее играет».

«Для работы в сборной созданы все необходимые условия. И я верю, что мы сможем привнести в команду что-то свое. Но главное — это желание футболистов защищать цвета национальной команды».

О молодежи и о VAR

«Я всегда делал ставку на молодых игроков. Помню, как в «Сельте» при мне раскрылся Санти Мина. Молодежь многое может дать команде».

«Система VAR нужна футболу. Игра становится чище, совершается все меньше ошибок. И это здорово».