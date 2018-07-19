Ушли Роналду и Зидан. Что дальше?

После трех подряд побед в Лиге чемпионов подошел к концу очередной этап в жизни мадридского «Реала». Столицу Испании покинули сразу два человека, олицетворявшие успехи «сливочных», теперь уже бывший главный тренер Зинедин Зидан и лучший бомбардир в истории клуба Криштиану Роналду (450 голов), вставший в один ряд с легендарными форвардами прошлого Ференцем Пушкашем, Карлосом Сантильяна и Альфредо Ди Стефано.

Несмотря на то, что президент «Реала» Флорентино Перес сам согласился отпустить португальца (причем за довольно скромные для игрока его космического уровня €112 млн), он и сам прекрасно понимает, какого ценного актива лишился. И теперь Мадриду требуется суперзвезда если не сопоставимой яркости (таких в мире максимум двое, и один из них – Лео Месси), то максимально приближенной к ему по классу.

«Мы знаем, что ждут от этой команды каждый сезон. Мы – «Реал», и мы всегда хотим большего. Это команда победителей с великолепными игроками. У нас великолепный состав, который мы усилим новыми, потрясающими игроками», – заявил Перес, успокаивая фанатов.

Вот только где взять футболистов, которые смогли бы приносить клубу пользу не только на футбольном поле, но и в бухгалтерии?

Где взять денег на нового Роналду?

Дело ведь не только в том, что португалец каждый сезон бил и обновлял рекорды. Он был главным антагонистом Месси в чемпионате Испании и кумиром миллионов болельщиков по всему миру и одной своей персоной приковывал к клубу внимание всей мировой прессы (от сугубо спортивной до абсолютно гламурной) и самых щедрых рекламодателей. Все это, конечно, сказывалось и на доходах клуба.

За примером далеко ходить не надо. Стоило «Ювентусу» объявить о трансфере Роналду, как уже в первые сутки одних только футболок с его фамилией в интернет-магазине клуба было продано около 520 тыс на общую сумму около €54 млн. Посетителей было настолько много, что сайт стал работать со сбоями.

Отмечен и значительный прирост подписчиков на официальные аккаунты «старой синьоры» в соцсетях. Так, в инстаграме на «Юве» подписались 1,4 млн человек, в твиттере – 1,1 млн, в фейсбуке – 500 тыс. «Реал» же, напротив, потерял около 1 млн подписчиков только в твиттере. Все это ресурсы клуба для будущей монетизации и увеличения доходов.

И если кто-то думает, что самому дорогому клубу мира это не так уж важно, то он ошибается: "Реал" не в том положении, чтобы расслабляться - даже в Испании ему на пятки наступает «Барселона», у которой в прошедшем сезоне доходная часть бюджета составила рекордные €914 млн. И это не предел: в планах сине-гранатовых пересечь психологическую отметку в €1 млрд уже к 2021 году. Конечно, сделать это будет непросто - рекордная прибыль была получена после продажи Неймара в «ПСЖ», а такие сделки случаются не каждый год, но вектор движения "Барсы" понятен - каталонцы наращивают свои финансовые мускулы.

Впрочем, «сливочные», хотя столько не зарабатывают, но и тратят значительно меньше. Финансовые отчеты по итогам прошедшего сезона они утвердят на общем собрании акционеров несколько позже, поэтому пока можно оперировать только статистикой сверхуспешного сезона-2016/17. Доходы «Реала» тогда составили €674,6 млн, что на 8,8% больше, чем годом ранее, а чистая прибыль – €21,4 млн. Согласно прогнозу, мадридцы планировали в прошедшем сезоне увеличить доходы до €690 млн.

Что еще важнее, у них нет долгов, зато есть отличные финансовые показатели платежеспособности и более €150 млн свободных денег на банковских счетах. Так что средства на усиление, тем более с учетом трансфера Роналду, «Реал» точно найдет. Куда сложнее определиться с теми звездами, которые смогут окупить свое появление и немалую зарплату.

ОФОРМЛЕННЫЕ ТРАНСФЕРЫ

Андрей Лунин, вратарь

Гражданство: Украина

Возраст: 19 лет

Откуда: «Заря» (Украина)

Сумма трансфера: €8,5* млн

Талантливый вратарь обратил на себя внимание еще в 2016 году. Тогда он выступал за «Днепр», в системе которого провел один сезон (два предыдущих – в харьковском «Металлисте»). К тому времени от команды, доходившей в сезоне-2014/15 до финала Лиги Европы, остались только название, эмблема и стадион. Финансовое положение было настолько тяжелым, что клуб несколько раз лишался очков по ходу сезона и выбыл в Первую лигу, зато Лунин как появился в воротах команды в 11-м туре, так их до конца сезона и не покидал, пропустив в 22 матчах 22 мяча.

Лунин вслед за «Днепром» опускаться лигой ниже не стал и следующий сезон провел уже в «Заре», с которой сыграл в Лиге Европы шесть матчей. Стал одним из героев матча в Бильбао против местного «Атлетика» (1:0), отразив все попытки испанцев распечатать его ворота. Наверное, здесь он скаутам «королевского клуба» и приглянулся.

По информации СМИ, «Реал» увел вратаря из-под носа «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Ювентуса» и «Интера». С большой долей вероятности на первых порах он будет отдан в аренду, особенно если «сливочным» удастся переманить из «Челси» Тибо Куртуа. Как утверждает AS, в этом случае основным претендентом на него является «Эльче».

Альваро Одриосола, правый защитник

Гражданство: Испания

Возраст: 22 года

Откуда: «Реал Сосьедад» (Испания)

Сумма трансфера: €30 млн

Еще один молодой талант. Родился 22 года назад в Сан-Себастьяне, здесь же начал профессиональную карьеру, три с половиной года отыграв за дубль «Реала Сосьедад» в третьем по силе дивизионе и еще полтора – с первой командой в примере. В сумме провел на высшем уровне всего полстотни матчей, но насколько здорово себя проявил, что оказался в составе сборной Испании, за которую провел 4 матча (1 гол). Правда, на чемпионате мира в России на поле он так и не вышел.

Одриосола располагается на позиции правого защитника, но может сыграть и выше. Более удачно он действует в атакующих компонентах игры, нежели непосредственно в оборонительных действиях. Невысок ростом (175 см), но быстр и хорошо координирован. Здорово контролирует мяч, не стесняется идти в обводку, всегда готов отправить мяч партнерам в чужую штрафную площадь. Однако не так хорош в единоборствах, особенно на втором этаже.

Покупается в качестве сменщика Дани Карвахалю, который физически не может сыграть во всех матчах сезона.

Винисиус Жуниор, вингер

Гражданство: Бразилия

Возраст: 18 лет

Откуда: «Фламенго» (Бразилия)

Сумма трансфера: €45 млн

Самый юный и вместе с тем самый дорогостоящий новичок «Реала» (пока). Перес хотел приобрести его еще прошлым летом, но в тот момент футболист еще был несовершеннолетним, поэтому пришлось ждать лета 2018 года. Сам он очень хладнокровно принял отсрочку, отметив, что не должен проявлять в таких серьезных вопросах спешки. Кстати, год назад медиа утверждали, что в мае прошлого года молодой талант отказал самому Неймару, когда тот уговаривал земляка переехать в «Барселону». Сейчас это выглядит смешно, если учесть, что сам Неймар через пару месяцев уехал блистать в Париж.

Жуниор – стопроцентный игрок атаки. Будучи правшой, большинство матчей начинает на левом фланге, как раз там, где раньше у «Реала» играл Роналду. Но у бразильца, возможно, в силу возраста, статистика пока не такая впечатляющая – 6 голов и 3 результативные передачи в 17 матчах 2018 года за «Фламенго».

Поскольку выиграть место в основе у более титулованных новых партнеров ему будет очень сложно, в клубе рассматривают вариант с его арендой. Называются «Райо Вальекано», «Хетафе» и «Леганес».

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НОВИЧКИ

Тибо Куртуа, вратарь

Гражданство: Бельгия

Возраст: 26 лет

Клуб: «Челси» (Англия)

Стоимость: €65 млн

Вероятность: 85%

После расставания с Икером Касильясом Перес каждое лето пытается заманить в «Реал» кого-нибудь из вратарей топ-уровня. И кажется, на сей раз ему это удастся. Куртуа устал в «Челси» и хочет сменить прописку. СМИ утверждают, что трансфер обойдется Мадриду всего в €35-40 млн, при том что ранее "синие "не готовы были отпускать вратаря меньше чем за €50 млн. Видимо, уговорил, ведь через год он достался бы «Реалу» и вовсе бесплатно. Контракт с бельгийцем на сумму €11 млн в год (до вычета налогов) рассчитан на четыре года. Ради него мадридцы готовы расстаться с основным вратарем Кейлором Навасом.

Отметим, что стремление Куртуа вернуться в Мадрид поддерживает семья, отлично знакомая с городом. Здесь он провел три сезона, выступая за «Атлетико».

Сергей Милинкович-Савич, центральный полузащитник

Гражданство: Сербия

Возраст: 23 года

Клуб: «Лацио» (Италия)

Стоимость: €90 млн

Вероятность: 30%

Полузащитник сборной Сербии практически наверняка покинет Рим этим летом. Претендентов на него хватает. Есть среди них и «Реал». Правда, непонятно, зачем он мадридцам, в центре полузащиты футболистов у них хватает. Впрочем, Сергей молод, талантлив и «плохо лежит», так что Перес может рискнуть в него вложиться.

Сообщалось, что «сливочные» готовы выплатить за него €155 млн, но если честно, это больше похоже на агентский вброс информации. Основными претендентами на него считаются «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ювентус» и «Барселона».

Эден Азар, вингер

Гражданство: Бельгия

Возраст: 27 лет

Клуб: «Челси» (Англия)

Стоимость: €120 млн

Вероятность: 70%

Считалось, что Азар – второй в списке мадридских покупок после Мбаппе, но сейчас этот трансфер выглядит куда вероятнее. Бельгиец, как и его партнер по сборной Куртуа, устал от жизни в Лондоне и хочет переехать в Испанию, где на него всерьез претендуют «Реал» и «Барселона». Каталонцы вернулись к его кандидатуре после срыва переговоров с Антуаном Гризманном из «Атлетико».

Сообщается, что бронзовый призер ЧМ-2018 уже достиг со «Реалом» устной договоренности, но клубы пока не могут прийти к консенсусу – "Челси" хочет за своего лидера €200 млн. Не исключено, что в последний момент в сделку вмешается «Барселона», готовая включить в нее Усмана Дембеле. Однако лондонцы и в этом случае хотят получить финансовое вознаграждение, которое оценивают в €150 млн.

Килиан Мбаппе, вингер

Гражданство: Франция

Возраст: 19 лет

Клуб: «ПСЖ» (Франция)

Стоимость: €150 млн

Вероятность: 20%

Пожалуй, самый талантливый юниор планеты, которому действительно по силу встать на один уровень с Месси и Роналду. Фантастически дебютировал в мировом футболе два года назад и с тех пор добился феноменальных успехов, уже став чемпионом мира со сборной Франции. Несомненно, справился бы с задачей заменить португальца, вот только «ПСЖ» самородка не отдаст ни за какие деньги.

В СМИ называлась сумма в €272 млн, что теоретически могло бы заинтересовать парижан в свете непростой ситуации с фейр-плей, однако сами испанцы эту информацию опровергли.

НЕЙМАР, вингер

Гражданство: Бразилия

Возраст: 26 лет

Клуб: «ПСЖ» (Франция)

Стоимость: €180 млн

Вероятность: 10%

Еще одна несбыточная мечта Переса. Он хотел видеть Неймара в «Реале» еще в те годы, когда тот издевался над соперниками «Сантоса» в чемпионате Бразилии и Кубке либертадорес. Но сначала бразилец предпочел «Барселону», а затем переехал в Париж.

Здесь ситуация аналогична той, что и с Мбаппе. Даже если Неймар очень захочет в Мадрид, ему надо совершить титанические усилия, чтобы уговорить руководство клуба, которое строит команду будущего, во многом опираясь на его талант и харизму. В прессе называлась сумма в €310 млн, но, как и в случае с Мбаппе, «Реал» эту информацию опроверг и подчеркнул, что не планирует делать бразильцу предложение. А «ПСЖ» готов увеличить ему зарплату с €37 млн до 50, чтобы сохранить его в Париже.

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