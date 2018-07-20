ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Московское «Торпедо» сейчас играет в ПФЛ, клуб продолжает жить по средствам и пока не грезит возвращением в премьер-лигу. На днях автозаводцы представили нового футболиста – защитника Эрвина Ботака-Иобома, который является темнокожим россиянином африканского происхождения. Такие игроки появляются в нашем футболе все чаще и пора бы к этому привыкнуть. Но не всем это пока удается.

13 июля Ботака-Иобома был представлен клубом в качестве новичка. Презентация прошла скромно: футболист надел черные шорты и белую майку с изображение стадиона Стрельцова, его несколько раз сфотографировали на фоне знаменитой лестницы на Восточной улице. В клубе уточнили, что Эрвин по сути «свой парень», так как воспитывался в торпедовской академии (1998 г.р.), но после выступал за молодежку «Локомотива» и «Казанку». Получается, спортсмен вернулся домой.

Спустя несколько дней клуб опроверг переход футболиста, доходчиво аргументировав свое решение. Но самое необычное, что повлиять на него могли болельщики.

ФАНАТЫ ПРОТИВ ТЕМНОКОЖИХ ИЛИ ИГРОКОВ «ЛОКО»?

В сообществе фанатов «Запад-5» в соцсети «Вконтакте» 13 июля появился пост недовольства подписанием Эрвина. Болельщики через группу ВК обратились к руководству: «Уважаемое руководство ФК Торпедо Москва, раз вы считаете допустимым, прийти к нам в дом, в нашу семью, и не уважать наши традиции и правила, то и мы оставляем за собой такое же право! Посмотрим кому от этого будет лучше!».

Что имели в виду поклонники «Торпедо», до конца было не ясно. Однако позднее там появился пост «В наших цветах есть черный, но в рядах только белые». 16 июля в том же паблике появился пост с текстом «Наш клуб, наши правила!» и фотографией Эрвина в форме «Локомотива» с перевернутой эмблемой железнодорожников и четкое донесение болельщицкой позиции. Фанаты выступили против перебежчика, заявив, что ему «не место в «Торпедо».

Вчера в группе появилась фотография всех новичков «Торпедо», которых собрали вместе: Антон Лях, Никита Сергеев, Денис Дегтев, Константин Троянов, Максим Шоркин, Рагим Садыхов, Иван Сергеев, Артем Поникаров, Артем Самсонов и Дмитрий Цицилин. Эрвина Ботака-Иобомы на снимке не было.

Также в сообществе появился пост с обращением к СМИ, где фанаты еще раз подчеркнули, что просто высказали свое мнение о Ботаке, перешедшем в Торпедо из «вражеского клуба» (речь о «Локомотиве»). Фанаты подчеркнули, что этот вопрос для них принципиальный, они будут обсуждать его с руководством решать в штатном режиме.

КЛУБ НЕ СМОГ ЗАПЛАТИТЬ ИЛИ ПОСЛУШАЛ ФАНАТОВ?

Сегодня в на сайте «Торпедо» появилось официальное заявление о ситуации с Ботакой, в котором клуб рассказал о невозможности заплатить за него компенсацию:

«От лица руководства ФК «Торпедо Москва», команды и Клуба болельщиков заявляем, что несостоявшийся переход защитника Эрвина Ботаки в наш клуб связан исключительно с тем фактом, что политика «Торпедо» в период выступлений в ПФЛ не предусматривает какие-либо компенсации за трансферы игроков.

В своей политике отбора футболистов мы полностью придерживаемся только спортивных принципов, разделяя общечеловеческие ценности. Еще раз заявляем, что цвет кожи никогда не был критерием при отборе игрока в клуб. Расизм не имеет права на существование. Мы придерживаемся этой точки зрения. В ситуации с несостоявшимся переходом Эрвина Ботаки вопрос выплаты компенсации был определяющим.

Эрвин – воспитанник футбольного клуба «Торпедо», был приглашенным футболистом, находившимся на просмотре в межсезонье. Его игровые качества соответствовали требованиям клуба. Ботаке предложили подписать контракт, переход должен был состояться бесплатно. Однако 17 июля 2018 года мы получили письмо от предыдущего клуба игрока с предупреждением о необходимости выплаты компенсации. В соответствии с политикой клуба, которая не предполагает выплату за трансферы, переход не состоялся. Никаких других оснований отказаться от услуг футболиста не было».

История все равно непонятная и странная, и больше напоминает какую-то дичь. Фанаты вступили в конфронтацию с руководством клуба относительно игрока, напоминая о сложившихся правилах. Руководство клуба то ли прислушалось к болельщицкому активу, то ли действительно плохо проработало сделку, изначально ничего не зная о компенсации за игрока.

Теоретически, таким путаным объяснениям можно было бы даже поверить. Если бы не два обстоятельства.

Первое: Артем Поникаров, перешедший в «Торпедо», как и Ботака играл за «Казанку» («вражеский клуб», по словам болельщиков «Локомотив»). Но почему-то трансфер белокожего «врага» своершенно не возмутил чтущих традиции фанатов.

И второе: на главном трансферном сайте планеты transfermarkt переход Ботаки в «Торпедо» отмечен, как переход свободного агента. То есть, либо мы чего-то не знаем, либо в интернете опять кто-то неправ.

В общем, нынешним «Торпедо» управляют или абсолютные непрофессионалы, которые сами не знают, купили ли они игрока, или расисты. Что хуже - трудно определить.