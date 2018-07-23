Скачать весь номер в один клик можно ЗДЕСЬ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

НЕУВЕРЕННЫЙ «ЛОКО», НЕУЗНАВАЕМЫЙ ЦСКА

Перед стартом сезона основное внимание приковано к тем, кто сыграет важнейшие матчи: чемпиону и вице-чемпиону, разыгрывающим Суперкубок, к трем участникам еврокубковых квалификаций и к команде, которая вот уже много лет неизменно ведет борьбу за медали. «ССФ» – о положении дел в рядах флагманов российского футбола.

НЕОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Зарубежные приобретения наших клубов в это межсезонье пока скромны, и выбрать из них самые яркие и интригующие совсем не сложно. «ССФ» представляет трех иностранных новобранцев, на которых возлагают надежды ведущие клубы России.

АЛЕКС ИЛИ САНДРО?

Вот уже месяц длится эпопея с возможным переходом хавбека ЦСКА и сборной России Александра Головина в один из европейских топ-клубов. Почти оформленная, как говорят, сделка с «Ювентусом» сорвалась в последний момент, хотя сам игрок из всех вариантов отдает приоритет именно туринцам. Сейчас за него вроде бы ведут заочный спор «Челси» и «Монако». А пока сказка сказывается, «ССФ» решил разобраться, какая из этих трех команд – самая подходящая для Головина.

+ ПОЛНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА – ОТ СУПЕРКУБКА РОССИИ-2018 ДО КУБКА АМЕРИКИ-2019

В МИРЕ

НЕ БЫТЬ ГВАРДИОЛЕ ЧЕМПИОНОМ

Традиционный Международный кубок чемпионов в этом году необычайно представителен. А самое важное – наконец-то более-менее понятна формула соревнований. Теперь все 18 участников сыграют по три в рамках единого турнира. Выбор соперников для каждой команды кажется произвольным, но при ближайшем рассмотрении в нем прослеживаются логика и стройность.

ЧМ-2018: НАШИ

«НА ПОЛУФИНАЛ С РОССИЕЙ ЗАРАНЕЕ КУПИЛ БИЛЕТЫ»

Мирча Луческу, наставник сборной Турции, матчами с которой наша команда предваряла чемпионат мира и откроет в сентябре групповой турнир Лиги наций, объяснил «ССФ», почему был уверен в успехе сборной России.

ЧМ-2018: ЧЕМПИОНЫ

ДЕТИ ДЕШАМА

Сборная Франции олицетворяла своего тренера. Дешам-футболист был бойцом и удовольствие на поле получал только от побед. Такой же предстала и его команда. «ССФ» называет пять причин, почему именно французы завоевали Кубок мира.

«МЫ – КОМАНДА ХЛАДНОКРОВНЫХ УБИЙЦ»

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан признался L’Equipe, что его команда приехала в Россию не показывать красивый футбол, а уничтожать соперников.

ЧМ-2018: ПОСЛЕСЛОВИЕ

СТРАНА ФУТБОЛЬНОГО НЕВЕЖЕСТВА

Под наследием домашнего чемпионата мира подразумевают стадионы, инфраструктуру, приток мальчишек в секции и т. д. Но никто не говорит о главном – о любви к футболу. А ведь без нее все остальное бессмысленно. И быстро сойдет на нет.

О ТЕХ, КОГО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ ЧЕТВЕРТОВАЛ

Прорыв в четвертьфинал Кубка мира никогда не становился предвестником дальнейших успехов. Без развитой футбольной культуры, без крепких традиций, без плодотворной работы на каждом участке футбольного хозяйства, без четкого управления это всего лишь случайный всплеск в застойной воде. С 1986 года, когда ФИФА изменила формулу чемпионата мира, учредив 1/8 финала, ни одна команда, для которой второй раунд плей-офф был крупнейшим достижением в жизни, не смогла его повторить.