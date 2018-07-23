«Спартаку» достался Сухи. Или пистолет Саввиди
В Ньоне состоялась жеребьевка квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы – своих соперников узнали «Спартак», «Зенит» и «Уфа».
«Спартаку» в этом сезоне предстоит ответственная миссия. Команда Массимо Карреры имеет шанс подарить России первое в истории тройное представительство в групповом этапе Лиги чемпионов. Чтобы присоединиться к «Локомотиву» и ЦСКА, нужно сделать два шага. Шансы на успех вроде бы высоки. Но не стоит забывать, что в трех предыдущих аналогичных ситуациях наш потенциальный третий участник основной стадии ЛЧ (то «Динамо», то «Зенит», то «Рубин») неизменно оступался. А конкретно для «Спартака» квалификация еврокубков – и вовсе гиблое дело.
Болельщики красно-белых вряд ли забыли 2014 и 2017 годы. Тогда в отборочных раундах Лиги Европы команда не смогла пройти соответственно «Санкт-Галлен» и АЕЛ. В обоих случаях «Спартак», считаясь безоговорочным фаворитом, начинал с гостевой ничьей 1:1, а затем в Москве терпел поражения – 2:4 и 0:1. Последнее лишило должности главного тренера Дмитрия Аленичева, которого с тех пор неплохо подменяет Каррера.
Стоит итальянцу вляпаться в нечто подобное, как все доверие Леонида Федуна, выдавшего недавно Каррере карт-бланш до окончания сезона-2018/19, тут же улетучится. А впереди – не Ларнака и не Санкт-Галлен. Скорее всего, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов спартаковцев ждет орешек покрепче – участник плей-офф ЛЧ-2017/18 «Базель» (если победит греческий ПАОК). А, раскусив его, придется оспаривать путевку в Лигу чемпионов с командой калибра «Фенербахче», «Аякса» или «Бенфики» (матчей с киевским «Динамо» мы точно не увидим, потому что российские и украинские клубы по-прежнему разводят при жеребьевке).
«Базель» неприятен еще и тем, что в Швейцарии чемпионат стартовал даже раньше, чем в России – значит, наш представитель не будет иметь традиционного для дебютной части сезона козыря в виде лучшей функциональной готовности. Кстати, в первом туре своей лиги базельцы уступили 1:2… «Санкт-Галлену». Тому самому, о котором вряд ли любит вспоминать Валерий Карпин. Капитан «Базеля» – бывший защитник «Спартака» Марек Сухи. Впрочем, если красно-белым придется столкнуться с ПАОКом, и у греков свой русский след прослеживается. Президентом клуба из Салоников по-прежнему является эксцентричный Иван Саввиди. Тот самый, что… выходил на футбольное поле с пистолетом в кармане после скандального матча с АЕКом…
Про соперников «Зенита» и «Уфы» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы («Дунайска Стреда» или «Динамо» Мн, «Гонвед» или «Прогрес») много не скажешь. Тем более что уфимцам в этот раунд надо еще попасть, пройдя словенский «Домжале». Разве что можно пожалеть, что зенитовцам светят белорусские динамовцы из Минска, а не Бреста. Ведь у последних в руководителях сам Диего Армандо Марадона! Вот это был бы гость на берегах Невы. Не хуже Саввиди.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Путь лиг
Второй квалификационный раунд
Первые матчи
24 июля. ПАОК Греция – БАЗЕЛЬ Швейцария
25 июля. АЯКС Голландия – ШТУРМ Австрия
Ответные матчи
1 августа. БАЗЕЛЬ Швейцария – ПАОК Греция
1 августа. ШТУРМ Австрия – АЯКС Голландия
Третий квалификационный раунд
Первые матчи – 7/8 августа, ответные – 14 августа.
ПАОК Греция/БАЗЕЛЬ Швейцария – СПАРТАК Россия
БЕНФИКА Португалия – ФЕНЕРБАХЧЕ Турция
СТАНДАРД Бельгия – АЯКС Голландия/ШТУРМ Австрия
СЛАВИЯ Чехия – ДИНАМО К Украина
Победители выходят в раунд плей-офф (жеребьевка – 6 августа), где будут разыграны две путевки в групповой этап Лиги чемпионов (жеребьевка – 30 августа). Проигравшие в третьем квалификационном раунде и раунде плей-офф выступят в групповом этапе Лиги Европы (жеребьевка – 31 августа).
Групповой этап
- РЕАЛ Испания
- АТЛЕТИКО Испания
- БАВАРИЯ Германия
- БАРСЕЛОНА Испания
- ЮВЕНТУС Италия
- ПСЖ Франция
- МАН СИТИ Англия
- ЛОКОМОТИВ Россия
- БОРУССИЯ Д Германия
- ПОРТУ Португалия
- МЮ Англия
- ШАХТЕР Украина
- НАПОЛИ Италия
- ТОТТЕНХЭМ Англия
- РОМА Италия
- ЛИВЕРПУЛЬ Англия
- ШАЛЬКЕ Германия
- ЛИОН Франция
- МОНАКО Франция
- ЦСКА Россия
- ВАЛЕНСИЯ Испания
- ВИКТОРИЯ Чехия
- БРЮГГЕ Бельгия
- ГАЛАТАСАРАЙ Турция
- ИНТЕР Италия
- ХОФФЕНХАЙМ Германия
- + 2 победителя раунда плей-офф пути лиг
- + 4 победителя раунда плей-офф пути чемпионов
ЛИГА ЕВРОПЫ
Путь лиг
Второй квалификационный раунд
Первые матчи
26 июля. УФА Россия – ДОМЖАЛЕ Словения
26 июля. ДУНАЙСКА СТРЕДА Словакия – ДИНАМО Мн Белоруссия
26 июля. ГОНВЕД Венгрия – ПРОГРЕС Люксембург
Ответные матчи
2 августа. ДОМЖАЛЕ Словения – УФА Россия
2 августа. ДИНАМО Мн Белоруссия – ДУНАЙСКА СТРЕДА Словакия
2 августа. ПРОГРЕС Люксембург – ГОНВЕД Венгрия
Третий квалификационный раунд
Первые матчи – 9 августа, ответные – 16 августа.
ДУНАЙСКА СТРЕДА Словакия/ДИНАМО Мн Белоруссия – ЗЕНИТ Россия
УФА Россия/ДОМЖАЛЕ Словения – ГОНВЕД Венгрия/ПРОГРЕС Люксембург
Победители выходят в раунд плей-офф (жеребьевка – 6 августа), где будут разыграны путевки в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка – 31 августа).
Групповой этап
- АРСЕНАЛ Англия
- ЧЕЛСИ Англия
- БАЙЕР Германия
- ВИЛЬЯРРЕАЛ Испания
- АНДЕРЛЕХТ Бельгия
- ЛАЦИО Италия
- СПОРТИНГ Португалия
- МАРСЕЛЬ Франция
- МИЛАН Италия
- КРАСНОДАР Россия
- БЕТИС Испания
- АЙНТРАХТ Ф Германия
- ЦЮРИХ Швейцария
- РЕНН Франция
- ВОРСКЛА Украина
- БЕЛЕДИЕСПОР Турция
- ЯБЛОНЕЦ Чехия
- +8 победителей раунда плей-офф пути чемпионов
- +13 победителей раунда плей-офф пути лиг
- +4 проигравших в раунде плей-офф пути чемпионов в Лиге чемпионов
- +2 проигравших в раунде плей-офф пути лиг в Лиге чемпионов
- +4 проигравших в третьем квалификационном раунде пути лиг в Лиге чемпионов