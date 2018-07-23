«Спартаку» в этом сезоне предстоит ответственная миссия. Команда Массимо Карреры имеет шанс подарить России первое в истории тройное представительство в групповом этапе Лиги чемпионов. Чтобы присоединиться к «Локомотиву» и ЦСКА, нужно сделать два шага. Шансы на успех вроде бы высоки. Но не стоит забывать, что в трех предыдущих аналогичных ситуациях наш потенциальный третий участник основной стадии ЛЧ (то «Динамо», то «Зенит», то «Рубин») неизменно оступался. А конкретно для «Спартака» квалификация еврокубков – и вовсе гиблое дело.

Болельщики красно-белых вряд ли забыли 2014 и 2017 годы. Тогда в отборочных раундах Лиги Европы команда не смогла пройти соответственно «Санкт-Галлен» и АЕЛ. В обоих случаях «Спартак», считаясь безоговорочным фаворитом, начинал с гостевой ничьей 1:1, а затем в Москве терпел поражения – 2:4 и 0:1. Последнее лишило должности главного тренера Дмитрия Аленичева, которого с тех пор неплохо подменяет Каррера.

Стоит итальянцу вляпаться в нечто подобное, как все доверие Леонида Федуна, выдавшего недавно Каррере карт-бланш до окончания сезона-2018/19, тут же улетучится. А впереди – не Ларнака и не Санкт-Галлен. Скорее всего, в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов спартаковцев ждет орешек покрепче – участник плей-офф ЛЧ-2017/18 «Базель» (если победит греческий ПАОК). А, раскусив его, придется оспаривать путевку в Лигу чемпионов с командой калибра «Фенербахче», «Аякса» или «Бенфики» (матчей с киевским «Динамо» мы точно не увидим, потому что российские и украинские клубы по-прежнему разводят при жеребьевке).

«Базель» неприятен еще и тем, что в Швейцарии чемпионат стартовал даже раньше, чем в России – значит, наш представитель не будет иметь традиционного для дебютной части сезона козыря в виде лучшей функциональной готовности. Кстати, в первом туре своей лиги базельцы уступили 1:2… «Санкт-Галлену». Тому самому, о котором вряд ли любит вспоминать Валерий Карпин. Капитан «Базеля» – бывший защитник «Спартака» Марек Сухи. Впрочем, если красно-белым придется столкнуться с ПАОКом, и у греков свой русский след прослеживается. Президентом клуба из Салоников по-прежнему является эксцентричный Иван Саввиди. Тот самый, что… выходил на футбольное поле с пистолетом в кармане после скандального матча с АЕКом…

Про соперников «Зенита» и «Уфы» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы («Дунайска Стреда» или «Динамо» Мн, «Гонвед» или «Прогрес») много не скажешь. Тем более что уфимцам в этот раунд надо еще попасть, пройдя словенский «Домжале». Разве что можно пожалеть, что зенитовцам светят белорусские динамовцы из Минска, а не Бреста. Ведь у последних в руководителях сам Диего Армандо Марадона! Вот это был бы гость на берегах Невы. Не хуже Саввиди.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Путь лиг

Второй квалификационный раунд

Первые матчи

24 июля. ПАОК Греция – БАЗЕЛЬ Швейцария

25 июля. АЯКС Голландия – ШТУРМ Австрия

Ответные матчи

1 августа. БАЗЕЛЬ Швейцария – ПАОК Греция

1 августа. ШТУРМ Австрия – АЯКС Голландия

Третий квалификационный раунд

Первые матчи – 7/8 августа, ответные – 14 августа.

ПАОК Греция/БАЗЕЛЬ Швейцария – СПАРТАК Россия

БЕНФИКА Португалия – ФЕНЕРБАХЧЕ Турция

СТАНДАРД Бельгия – АЯКС Голландия/ШТУРМ Австрия

СЛАВИЯ Чехия – ДИНАМО К Украина

Победители выходят в раунд плей-офф (жеребьевка – 6 августа), где будут разыграны две путевки в групповой этап Лиги чемпионов (жеребьевка – 30 августа). Проигравшие в третьем квалификационном раунде и раунде плей-офф выступят в групповом этапе Лиги Европы (жеребьевка – 31 августа).

Групповой этап

РЕАЛ Испания

АТЛЕТИКО Испания

БАВАРИЯ Германия

БАРСЕЛОНА Испания

ЮВЕНТУС Италия

ПСЖ Франция

МАН СИТИ Англия

ЛОКОМОТИВ Россия

БОРУССИЯ Д Германия

ПОРТУ Португалия

МЮ Англия

ШАХТЕР Украина

НАПОЛИ Италия

ТОТТЕНХЭМ Англия

РОМА Италия

ЛИВЕРПУЛЬ Англия

ШАЛЬКЕ Германия

ЛИОН Франция

МОНАКО Франция

ЦСКА Россия

ВАЛЕНСИЯ Испания

ВИКТОРИЯ Чехия

БРЮГГЕ Бельгия

ГАЛАТАСАРАЙ Турция

ИНТЕР Италия

ХОФФЕНХАЙМ Германия

+ 2 победителя раунда плей-офф пути лиг

+ 4 победителя раунда плей-офф пути чемпионов

ЛИГА ЕВРОПЫ

Путь лиг

Второй квалификационный раунд

Первые матчи

26 июля. УФА Россия – ДОМЖАЛЕ Словения

26 июля. ДУНАЙСКА СТРЕДА Словакия – ДИНАМО Мн Белоруссия

26 июля. ГОНВЕД Венгрия – ПРОГРЕС Люксембург

Ответные матчи

2 августа. ДОМЖАЛЕ Словения – УФА Россия

2 августа. ДИНАМО Мн Белоруссия – ДУНАЙСКА СТРЕДА Словакия

2 августа. ПРОГРЕС Люксембург – ГОНВЕД Венгрия

Третий квалификационный раунд

Первые матчи – 9 августа, ответные – 16 августа.

ДУНАЙСКА СТРЕДА Словакия/ДИНАМО Мн Белоруссия – ЗЕНИТ Россия

УФА Россия/ДОМЖАЛЕ Словения – ГОНВЕД Венгрия/ПРОГРЕС Люксембург

Победители выходят в раунд плей-офф (жеребьевка – 6 августа), где будут разыграны путевки в групповой этап Лиги Европы (жеребьевка – 31 августа).

Групповой этап