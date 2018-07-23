Если «Спартак» затянет до конца квалификации в Лигу чемпионов, то не успеет продать Квинси в Англию. А никуда больше голландец не поедет.

Трансферные окна в Англии и Италии завершатся еще до того, как «Спартак» пробьется (или не пробьется) в групповой этап Лиги чемпионов.

Игроков на три состава

31 футболиста взял на первый летний учебно-тренировочный сбор главный тренер «Спартака» Массимо Каррера. И это без учета отдыхавших после выступлений за сборную России Александра Ташаева, Романа Зобнина, Ильи Кутепова и Александра Самедова. Даже если учесть, что в Австрии Каррера устроил смотрины нескольким молодым игрокам дубля (часть которых уже вернулась в расположение своей команды), все равно очевидно, что на контракте состоит слишком много футболистов, претендующих на игровое время.

Понимает это и президент красно-белых Леонид Федун, заметивший на днях, что в команде уже «перебор игроков», поэтому приобретения будут сделаны только в том случае, если кто-то уйдет. В общем, логичная и понятная позиция руководителя клуба. Проблема в том, что до сих пор не очень понятно, насколько красно-белым требуется усиление.

Для победы в чемпионате России (именно такая задача стоит перед москвичами) имеющихся ресурсов может хватить. Для приличного выступления в Лиге Европы – тоже. Конечно, в нынешнем составе «Спартак» фаворитом этого турнира не выглядит, но и специальных затрат выступление в Лиге Европы не требует: призовые в этом турнире невысоки, и серьезные затраты окупить не удастся.

Единственной мотивацией красно-белых остается участие в групповом этапе Лиги чемпионов, но именно эта перспектива оказалась под ударом после того, как в заключительном туре прошлого сезона спартаковцы проиграли «Динамо» (0:1) и упустили вторую строчку в итоговой таблице чемпионата России. Теперь в групповой этап напрямую попал ЦСКА, а «Спартаку» предстоит преодолеть на своем пути сразу два барьера.

Первым соперником станет победитель пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария). Матчи состоятся 7/8 и 14 августа. В случае победы красно-белые выйдут в плей-офф, где им могут встретиться соперники уровня «Бенфики», "Фенербахче» или «Аякса». К тому же ответные встречи будут сыграны только 28/29 августа, то есть за пару дней то закрытия трансферного окна.

В сложившихся обстоятельствах красно-белым сложно будет провести многоходовую комбинацию с продажей лишнего балласта и приобретением новичков в основу. Тем же иностранцам требуется время, чтобы адаптироваться к российскому футболу, поэтому потенциальный новичок вряд ли заблистает уже в сентябрьских матчах Лиги чемпионов.

Демотивация Промеса

Если же команде не удастся выйди в групповой этап ЛЧ, тогда она столкнется с обратной ситуацией – у лидеров вроде Квинси Промеса и Фернандо достаточно привлекательных предложений из европейских клубов, и в Москве их в первую очередь удерживает именно возможность сыграть в главном европейском клубном турнире Старого Света.

Без должной мотивации они скорее станут проблемой, чем преимуществом, поэтому в случае провала в ЛЧ они могут покинуть «Спартак». Вот только претендентов на них будет уже значительно меньше, поскольку трансферные окна в Англии (до 9 августа) и Италии (до 18 августа) будут уже закрыты. А за уменьшением количества потенциальных покупателей снизится и цена на игроков. Продать с выгодой их будет уже сложно.

Вряд ли Федуну интересно терять деньги, поэтому если на лидеров за рубежом есть серьезный интерес, переговоры должны быть завершены до того, как англичане выйдут из гонки. Тем более, что именно в АПЛ играют самые щедрые покупатели.

Например, претендентом на Промеса называется «Эвертон», пожелавший приобрести голландца после того, как команду возглавил Марку Силва. И в этом его поддерживает спортивный директор синих Марсель Брандс, знакомый с потенциалом Квинси еще с тех пор, как работал спортивным директором «ПСВ» и прошерстил весь чемпионат Голландии.

Назывались и другие претенденты на Промеса – «Тоттенхэм», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Рома» и «Сампдория». Несложно заметить, что все эти клубы представляют или АПЛ, или серию а. А значит если «десятка» покинет «Спартак», то еще до решающих матчей за выход в Лигу чемпионов.

Все это в первую очередь относится к легионерам, тогда как россиян клуб вообще отпускать не очень стремится. Так, комментируя новость об интересе к Илье Кутепову и Роману Зобнину со стороны европейских клубов, Федун подчеркнул, что отпустит их только в топ-клуб.

СОСТАВ «СПАРТАКА» (без учета дублеров на сборах)

Вратари (3/3)* – Селихов, Ребров и Максименко Левые защитники (2/2) – Д. Комбаров, Тигиев Центральные защитники (4/2) – Жиго, Кутепов, Джикия, Боккетти Правые защитники (2/1) – Ещенко, Петкович Центральные полузащитники (5/4) – Фернандо, Тимофеев, Зобнин, Глушаков, С. Еременко Левые крайние (4/1) – Ташаев, Промес, Мельгарехо, Роша Атакующие полузащитники (3/0) – Ханни, Попов, Ананидзе Правые крайние (2/2) – Самедов, Бакаев Нападающие (2/0) – Луис Адриано, Зе Луиш

* - всего/с российским паспортом

ГЛУБИНА СОСТАВА

Позиция Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вратарь Селихов Ребров Максименко Левый защитник Д. Комбаров Мельгарехо Тигиев Левый центральный защитник Кутепов Жиго Мамин Правый центральный защитник Джикия Боккетти - Правый защитник Ещенко Петкович Рассказов Опорный полузащитник Фернандо Зобнин Тимофеев Центральный полузащитник Зобнин Глушаков С. Еременко Левый атакующий полузащитник Промес Ташаев Мельгарехо Центральный атакующий полузащитник Ханни Попов Ананидзе Правый атакующий полузащитник Самедов Промес Роша Нападающий Зе Луиш Луис Адриано Промес

ТРАНСФЕРНЫЕ ОКНА В ЕВРОПЕ

Страна Последний день трансферного окна АНГЛИЯ 10 августа, 00:59* ИСПАНИЯ 1 сентября, 00:59 ИТАЛИЯ 18 августа, 21:00 ГЕРМАНИЯ 31 августа, 19:00 ФРАНЦИЯ 1 сентября, 00:59 РОССИЯ 1 сентября, 00:00

* - по местному времени