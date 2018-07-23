Корреспондент «Советского спорта» побывал на презентации новой формы «Спартака» от Nike на предстоящий сезон-2018/19.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Горизонтальная полоса на майке «Спартака» - давно полюбивший атрибут красно-белой формы, со временем ставший классикой. Но последние несколько лет полосы на экипировке москвичей не было, и это, мягко говоря, парило большую когорту спартаковских болельщиков.

- На форму «Спартака» вернулась легендарная полоса. Для игроков это важно?

- Конечно. Это символ, история, классический вариант формы. Многим ребятам, как и мне, нравится еще третий комплект, черный, - признался Роман Зобнин.

Уже много лет техническим спонсором «Спартака» выступает Nike, который в этом году вернул полосу обратно: на уровень груди под название титульного спонсора. Но полоса вернулась на гостевую форму, являясь на майке чуть ли не единственным красным объектом. Белую полосу на домашний комплект пока не вернули. Но это тоже как посмотреть. Если приглядеться, домашняя майка будто соткана из красных и белых полос разной ширины.

Производитель подчеркнул возвращение к истокам еще и серией наклеек и нашивок, рассказывающей о годе основания клуба, его вехах (список трофеев) и даже народных прозвищах. Да-да, это о нескольких вариациях нашивок с хрюшками.

ЗОБНИН И ТАШАЕВ В «СПАРТАКЕ». НО НАЧИНАЛИ В «ЮВЕНТУСЕ»

На презентацию формы в Nike Box прибыли только что отпахавший на чемпионате мира Роман Зобнин и новичок “Спартака” Александр Ташаев. Оба хавбека, как оказалось, начинали играть в футбол в майках “Ювентуса”, которые им подарили родственники в раннем возрасте. У футболистов действительно много общего: начинали играть в майках одного и того же клуба, оба раскрылись в “Динамо” и оба перешли оттуда в “Спартак”. Не удивительно, что проводником и помощником по адаптации в новом клубе для Ташаева станет Зобнин. Александр сказал об этом сам.

- У новичка всегда есть в клубе партнер-проводник, который помогает осваиваться. Кто это у вас?

- Очевидно, что Зобнин, но первый сбор он пропустил. Мы договорились с Ромой встретиться до тренировки, чтобы он показал мне дорогу до базы в Тарасовке, я там еще не был. Завтра для меня там будет ознакомительный день, - резюмировал Ташаев.

Парни положительно отозвались о новой форме, акцентируя внимание на полосе. Кроме того, по их же признанию, многим в команде понравился третий “запасной” комплект формы черного цвета. На презентации его не оказалось, но он точно будет в клубном магазине “Спартака”.