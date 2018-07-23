У игроков и тренеров «Локомотива» вечер выдался сверхнасыщенным: им наконец-то вручили золотые медали чемпионов страны, они представили новую форму на сезон-2018/19, ответили на вопросы болельщиков и получили миллион напутствий перед матчем за Суперкубок с ЦСКА (27 июля в Нижнем Новгороде), чемпионатом России и Лигой чемпионов.

«КТО СКАЗАЛ, ЧТО МЫ – ПЯТОЕ КОЛЕСО?»

Болельщиков было много уже на станции метро «Черкизовская». Не так, конечно, как перед аншлаговыми матчами, но за час до начала встречи вестибюль почти заполнился молодыми парнями и девушками в красно-зеленой форме «Локомотива». Конечно все они знали, что стадион «Локомотив» в мае переименовали в Дом чемпионов. А также были здесь в мае на «золотом матче с «Зенитом», когда гол Эдера сделал счастливыми всех «паровозников» страны.

Встречались в толпе и золотистые ретро-майки 16-летней давности с надписями «Кто сказал, что мы – пятое колесо?». В 2002-м, напомню, «Локо» впервые выиграл чемпионат России, встал в один ряд среди пяти московских клубов и избавился от обидного прозвища.

Кассы неутомимо выдавали бесплатные билеты, а, чтобы попасть на стадион нужно было отстоять стометровую (!) очередь. Но никто не роптал и не ругался – праздник же.

В итоге набралось восемь полных секторов. Навскидку – около 3000 человек, хотя гендиректор ФК «Локомотив» Илья Геркус сказал, что насчитал 4-5 тысяч болельщиков. Ему виднее. Многие впервые заняли кресла VIP-персон – обычно они смотрят футбол и топят за любимый клуб с боковых секторов.

Когда вживую и без музыки исполнялся клубный гимн, его подхватили все, а у игроков, находившихся в подтрибунном помещении наверняка перехватило дух – как перед решающими матчами.

Как заметил Илья Геркус: «Сегодня четыре московские команды встречаются с болельщиками, но у нас – веселее и лучше. Ведь здесь вручают чемпионский кубок и золотые медали». Поэтому в Черкизово приехал исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Пока ждали начала церемонии, болельщики порепетировали свои «заряды» и несколько раз поскандировали любимый «Юрий Палыч, оле-оле-оле!», посвященный главному тренеру Юрию Семину.

При вручении золотых медалей, легкую конкуренцию по уровню децибел в овациях ему составили помощники Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов.

Когда начали вызывать игроков аплодисменты и скандирования доставались всем по нарастающей. Братья Миранчуки, мотор команды Ману Фернандеш, автор золотого гола Эдер, спаситель многих матчей Джеферсон Фарфан, вратарь Маринато Гильерме и свежеиспеченный вице-чемпион мира хорват Ведран Чорлука, если бы чуть-чуть задержались, могли бы в них утонуть.

СЕМИНА ПОПРОСИЛИ ОСТАТЬСЯ В «ЛОКО» НАВСЕГДА

Все было торжественно и красочно. Даже помощник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин присоединился к фотографам и операторам и неутомимо делал снимки своим смартфоном.

Представили и двух новичков команды - Рифата Жемалетдинова и Брайана Идову. “Мы постараемся завоевать еще чемпионство. А лучше - два", - сказал Жемалетдинов.

“Нам будет приятно играть с этими парнями, которые выиграли золото чемпионата. И мы постараемся радовать вас", - обратился к болельщикам Идову.

Едва игроки получили золотые медали и подарки, как четверо незаметно исчезли со сцены. Спустя пять минут Алексей Миранчук, Гильерме, Фернандеш и Чорлука появились вновь в форме нового технического спонсора клуба. И получили очередную волну аплодисментов.

Общение с болельщиками началось с вопроса, почему форма красно-белая и почему на ней нет зеленого цвета? Отвечал ведущий вечера Таш Саркисян: «Вы, может быть, не заметили, но там есть зеленая полоска. А вообще, первый сезон обычно уходит на выстраивание отношений с техническим спонсором. Они точно доработают форму».

Болельщики в микрофон с надрывом в голосах дружно поздравляли Чорлуку с серебряной медалью ЧМ-2018 и свадьбой, Дмитрия Тарасова – с рождением дочери, спрашивали, будет ли Виталий Денисов менять прическу к лиге чемпионов? Денисов колебался. Обратились к собравшимся – мнения разделились. В общем, Виталий взял время на раздумье.

Капитан команды Игорь Денисов, несколько раз за вечер поднимавший чемпионский кубок рассказал, что волнуется, и о своих эмоциях после финального свистка матча с «Зенитом», который стал для «Локо» золотым: «Вы же видели, что у меня появились слозы. А это бывает крайне редко». Опять овации.

Фанаты переживали момент, словно он происходил здесь и сейчас. То же самое было и во время демонстрации на огромных экранах самых ярких моментов прошедшего сезона: вот Фарфан забивает, Гильерме отбивает, Палыч радуется и грозит кому-то кулаком, трибуны ликуют…

Приз «Стальной рельс» лучшему по мнению болельщиков игроку «Локо» получил защитник Соломон Кверквелия. Ему пожелали стать легендой клуба. Таким, как предыдущие обладатели трофея Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, Олег Пашинин, Владимир Маминов, Маринато Гильерме…

«Лига чемпионов – мой самый любимый турнир, - сказал после встречи Илья Геркус. – С ним может соперничать только чемпионат мира, но он проводится раз в четыре года. Мы очень хотим выступить достойно».

- Какие задачи на сезон? – спросили журналисты у Юрия Семина.

- Давайте говорить о ближайшем матче. Его нужно сыграть очень хорошо.

Потом наставник «Локо» пообщался с болельщиками. Сначала прямо на поле увидел старых знакомых с ограниченными возможностями. Подошел, пожал руки, сфотографировался. Получил в ответ улыбки. Кто остался на трибунах, тоже тянули руки вниз, рискуя упасть прямо под ноги Палычу. Обошлось. И они получили частичку тепла главной черкизовской легенды. Наверняка тогда Юрий Палыч вновь вспомнил, что полчаса назад болельщики в один голос просили его не уходить из «Локомотива» никогда.