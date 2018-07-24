ЦСКА обошел «Спартак» еще до старта сезона: Рейтинг стоимости клубов РПЛ
«Советский спорт» сравнивает цены на футболистов перед стартом сезона в РПЛ.
До старта очередного сезона в российской премьер-лиге остается всего четыре дня. Кто сильнее на поле команды будут выяснять на протяжении десяти месяцев, а кто сильнее на бумаге, мы попытаемся выяснить здесь и сейчас.
Мерилом для наших изысканий будет служить трансферная стоимость. Для начала предлагаем сравнить клубы по тому, сколько стоят все футболисты, у которых есть контракт с первой командой вместе взятые. Определять трансферную стоимость мы будем по данным авторитетного ресурса Transfermarkt.
Все и сразу
Здесь лидером по прежнему является питерский «Зенит». В прошлом сезоне «Спартаку» удалось ненадолго перехватить первенство, но игроки, розданные сине-бело-голубыми в многочисленные аренды, вернулись, а вместе с ними и их трансферная стоимость в общую копилку клуба.
«Зенит» лидирует с общекомандным показателем в 160,45 млн евро. Вторым идет московский «Спартак» - 120,4 млн евро. На третьей строчке располагается ЦСКА – 102,3 млн евро. Больше в премьер-лиге ни один клуб через рубеж в 100 млн евро перешагнуть не смог.
Ближе остальных к этому показателю подобрался уже потративший на покупку новых футболистов в этом сезоне 22 млн евро «Краснодар» - 85,6 млн евро. Сразу за ним идет действующий чемпион «Локомотив» - 73,2 млн евро.
Первую пятерку от остальных отделяет огромная пропасть. Идущий на шестом месте по совокупной стоимости игркоов «Ахмат» из Грозного отстает от «Локо» на порядок – 37,03 млн евро – почти в два раза меньше, чем у железнодорожников.
На самом дне своеобразной таблицы «ценностей» располагается махачкалинский «Анжи», сохранивший себе место в премьер-лиге не по спортивному принципу, а потому что пермский «Амкар» прекратил существование. Все футболисты «Анжи» вместе взятые оцениваются в 9,45 млн евро. Предпоследняя строчка досталась вернувшемуся в премьер-лигу «Оренбургу» - 11,53 млн евро. Тройку самых «дешевых» команд возглавляет тульский «Арсенал», в составе которого на ресурсе Transfermarkt значится всего 16 футболистов – 15,7 млн евро.
Средний «чек»
Естественно, общая трансферная стоимость команды не всегда показательна. Например, на сайте Transfermarkt в составе «Зенита» значится 33 игрока, а, как мы уже упомянули, в зачет пушкарей пошла оценочная стоимость лишь 16-ти футболистов.
Более показательной в таком случае может быть другая цифра – средняя стоимость игрока. Чтобы вывести этот параметр, достаточно просто разделить общую трансферную стоимость на количество футболистов.
Лидер в этом случае не изменится – им останется «Зенит», который, правда, подпустит конкурентов практически вплотную – 4,86 млн евро на игрока. Зато поменяется главный преследователь питерского клуба. Московский ЦСКА обойдет земляков из «Спартака», благодаря небольшому количеству игроков на контракте, каждый из которых в среднем стоит по 4,65 млн евро. Красно-белые отстанут, но совсем немного – 4,61 млн евро. «Краснодар» и «Локомотив» сохранят статус-кво – 3,29 и 3,01 млн евро соответственно.
Дальше, как и в случае с общей стоимостью будет пропасть, на краю которой стоит уже не «Ахмат», а казанский «Рубин» - 1,68 млн евро. Только потом идет грозненский клуб с показателем в 1,37 млн евро.
Два главных аутсайдера идут в том же порядке: «Анжи» - 0,45 млн евро на игрока и «Оренбург» - 0,5 млн евро. «Арсенал», благодаря малому количеству футболистов, покинул «зону вылета», а его место занял дебютант премьер-лиги «Енисей» - 0,54 млн евро.
Понятно, что деньги оказывают на футбол огромное влияние, но их важность тоже переоценена. Это доказал и московский «Локомотив» в прошлом сезоне, и «Ростов», который едва не стал чемпионом при Курбане Бердыеве, и, конечно, чудесная история «Лестера», выигравшего самую богатую лигу мира с составом, который по стоимости и в нашей премьер-лиге на победу вряд ли мог претендовать.
|
|
Клуб
|
Кол-во игроков
|
Общая стоимость команды (млн евро)
|
Средняя Стоимость игрока (млн евро)
|
1
|
«Зенит»
|
33
|
160,45
|
4,86
|
2
|
ЦСКА
|
22
|
102,3
|
4,65
|
3
|
«Спартак»
|
27
|
124,4
|
4,61
|
4
|
«Краснодар»
|
26
|
85,6
|
3,29
|
5
|
«Локомотив»
|
24
|
72,3
|
3,01
|
6
|
«Рубин»
|
19
|
31,93
|
1,68
|
7
|
«Ахмат»
|
27
|
37,03
|
1,37
|
8
|
«Динамо»
|
20
|
23,08
|
1,15
|
9
|
«Ростов»
|
24
|
26,5
|
1,1
|
10
|
«Уфа»
|
25
|
27
|
1,08
|
11
|
«Арсенал»
|
16
|
15,7
|
0,98
|
12
|
«Урал»
|
26
|
21,15
|
0,81
|
13
|
«Крылья Советов»
|
23
|
16,35
|
0,71
|
14
|
«Енисей»
|
31
|
16,78
|
0,54
|
15
|
«Оренбург»
|
23
|
11,53
|
0,5
|
16
|
«Анжи»
|
21
|
9,45
|
0,45