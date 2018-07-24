До старта очередного сезона в российской премьер-лиге остается всего четыре дня. Кто сильнее на поле команды будут выяснять на протяжении десяти месяцев, а кто сильнее на бумаге, мы попытаемся выяснить здесь и сейчас.

Мерилом для наших изысканий будет служить трансферная стоимость. Для начала предлагаем сравнить клубы по тому, сколько стоят все футболисты, у которых есть контракт с первой командой вместе взятые. Определять трансферную стоимость мы будем по данным авторитетного ресурса Transfermarkt.

Все и сразу

Здесь лидером по прежнему является питерский «Зенит». В прошлом сезоне «Спартаку» удалось ненадолго перехватить первенство, но игроки, розданные сине-бело-голубыми в многочисленные аренды, вернулись, а вместе с ними и их трансферная стоимость в общую копилку клуба.

«Зенит» лидирует с общекомандным показателем в 160,45 млн евро. Вторым идет московский «Спартак» - 120,4 млн евро. На третьей строчке располагается ЦСКА – 102,3 млн евро. Больше в премьер-лиге ни один клуб через рубеж в 100 млн евро перешагнуть не смог.

Ближе остальных к этому показателю подобрался уже потративший на покупку новых футболистов в этом сезоне 22 млн евро «Краснодар» - 85,6 млн евро. Сразу за ним идет действующий чемпион «Локомотив» - 73,2 млн евро.

Первую пятерку от остальных отделяет огромная пропасть. Идущий на шестом месте по совокупной стоимости игркоов «Ахмат» из Грозного отстает от «Локо» на порядок – 37,03 млн евро – почти в два раза меньше, чем у железнодорожников.

На самом дне своеобразной таблицы «ценностей» располагается махачкалинский «Анжи», сохранивший себе место в премьер-лиге не по спортивному принципу, а потому что пермский «Амкар» прекратил существование. Все футболисты «Анжи» вместе взятые оцениваются в 9,45 млн евро. Предпоследняя строчка досталась вернувшемуся в премьер-лигу «Оренбургу» - 11,53 млн евро. Тройку самых «дешевых» команд возглавляет тульский «Арсенал», в составе которого на ресурсе Transfermarkt значится всего 16 футболистов – 15,7 млн евро.

Средний «чек»

Естественно, общая трансферная стоимость команды не всегда показательна. Например, на сайте Transfermarkt в составе «Зенита» значится 33 игрока, а, как мы уже упомянули, в зачет пушкарей пошла оценочная стоимость лишь 16-ти футболистов.

Более показательной в таком случае может быть другая цифра – средняя стоимость игрока. Чтобы вывести этот параметр, достаточно просто разделить общую трансферную стоимость на количество футболистов.

Лидер в этом случае не изменится – им останется «Зенит», который, правда, подпустит конкурентов практически вплотную – 4,86 млн евро на игрока. Зато поменяется главный преследователь питерского клуба. Московский ЦСКА обойдет земляков из «Спартака», благодаря небольшому количеству игроков на контракте, каждый из которых в среднем стоит по 4,65 млн евро. Красно-белые отстанут, но совсем немного – 4,61 млн евро. «Краснодар» и «Локомотив» сохранят статус-кво – 3,29 и 3,01 млн евро соответственно.

Дальше, как и в случае с общей стоимостью будет пропасть, на краю которой стоит уже не «Ахмат», а казанский «Рубин» - 1,68 млн евро. Только потом идет грозненский клуб с показателем в 1,37 млн евро.

Два главных аутсайдера идут в том же порядке: «Анжи» - 0,45 млн евро на игрока и «Оренбург» - 0,5 млн евро. «Арсенал», благодаря малому количеству футболистов, покинул «зону вылета», а его место занял дебютант премьер-лиги «Енисей» - 0,54 млн евро.

Понятно, что деньги оказывают на футбол огромное влияние, но их важность тоже переоценена. Это доказал и московский «Локомотив» в прошлом сезоне, и «Ростов», который едва не стал чемпионом при Курбане Бердыеве, и, конечно, чудесная история «Лестера», выигравшего самую богатую лигу мира с составом, который по стоимости и в нашей премьер-лиге на победу вряд ли мог претендовать.