– Новый канал начнет свое вещание на частоте «Нашего Футбола» 28 июля в шесть утра. Первый эфир пройдет в 11:30. Канал «МАТЧ! Премьер» покажет все 240 игр грядущего сезона чемпионата России в прямом эфире. 60 матчей будут отданы на «Матч ТВ».

Будем справедливо подходить к распределению матчей на федеральном канале, никого не оставим без внимания. Половину матчей отдадим первым пяти клубам по итогам прошлого сезона («Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар», «Зенит»), а остальную поделим в зависимости от важности между другими клубами. Одни из аргументов в пользу клуба за пределами пятерки – это региональные дерби и какие-то события, как например открытие стадиона.

– Как покажете встречи последнего тура, если они начинаются в одно время?

– Ну у нас есть для таких особенных случаев другие каналы холдинга.

– Чем «Премьер» будет отличаться от предшественника?

– Мы окунем зрителя в мир футбола полностью. Покажем матчи Кубка России, обзоры лучших европейских лиг, товарищеским матчам наших клубов тоже уделим время. Еще ведем переговоры с УЕФА о хайлайтах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Мы меняем сетку с точки зрения зрительского интереса. Трансляции, как было раньше, – это конечно круто, но есть куча других событий вокруг тура и конкретного матча, которые имеет смысл использовать для новых программ. Для того, чтобы зритель не уходил от нас в дни без матчей и не прощался с нами в межсезонье. Мы хотим приносить удовольствие зрителю в течение всего года. Так как канал платный, на нем будет много эксклюзива. В целом мы создаем канал, который является единым окном в мир футбола. За 219 рублей. Без рекламы, будут только спонсорские интеграции.

– Достоин ли российский 219 рублей в месяц?

– Он достоин и большего, но весь вопрос в продукте. Если мы создадим его достойным, у него будет много зрителей. Людям важно понять, за что они платят. Я сам готов платить за телевидение, но дайте мне правильную историю, хорошо мне ее покажите и расскажите – и я с радостью буду за это платить.

Неправильно говорить, достоин ли футбол каких-то денег. Нужно подходить к этому вопросу с точки зрения продукта, с точки зрения клиента. А он даже о сумме не будет думать, если ему предоставят хороший продукт.

– Какова абонентская база сейчас?

– Порядок цифр не раскрою. Могу лишь сказать, что в течение всего прошлого сезона количество подписок на футбольные каналы постоянно непрерывно росло. Трехкратный рост до 2020 года, который мы заложили, это амбициозно, но не фантастика. Еще важен вопрос дистрибуции. Даже старый канал, в основе которого были почти одни трансляции, при грамотной дистрибуции все равно показывал рост. Нужно просто чуть больше вложиться в бренд, чуть больше дать эмоций и больше постараться для зрителя.

Мы создадим единую обвязку вокруг тура и каждого матча, у нас нет цели уделить внимание только топ-клубам. Так нельзя. Мы делаем равномерную историю каждого клуба, наш футбол нужно полностью прокачать.

Многие вещи будут выходить только на «Премьере», люди должны получать эксклюзив, потому что заплатили деньги.