Станислав Черчесов вошел в список 11 специалистов, которые по итогам сезона-2017/18 будут претендовать на звание лучшего тренера года по версии ФИФА. Победитель определится путем голосования наставников всех футбольных сборных планеты и будет объявлен 24 сентября.

Кроме Станислава Черчесова на это высокое звание будут претендовать: Массимилиано Аллегри, Златко Далич, Дидье Дешам, Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп, Роберто Мартинес, Диего Симеоне, Эрнесто Вальверде, Зинедин Зидан и Гарет Саутгейт.

Нам стало интересно, за какие заслуги ФИФА готова вручить награду. Вот мы и решили проверить, чего достигли со своими командами наставники за подотчетный период – с 7 июля 2017 года по 15 июля 2018 года.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh — FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018

Зинедин Зидан привел мадридский «Реал» к третьей подряд победе в Лиге чемпионов – рекордное достижение, которое вряд ли сумеет повторить в ближайшие годы. Кроме этого он завоевал испанский Суперкубок, Суперкубок Европы, а также выиграл клубный чемпионат мира. Всего под его руководством за этот период «Реал» провел 64 матча, в которых одержал 41 победу, 14 матчей свел к ничьей и лишь 9 – проиграл.

Массимилиано Аллегри привел туринский «Ювентус» к рекордному седьмому подряд чемпионству в Италии и выиграл с клубом Кубок страны. В этом сезоне «Юве» под руководством Аллегри провел 54 матча, в 40 из которых одержал победы, 8 – сыграл вничью и лишь в 6 – проиграл.

Хосеп Гвардиола привел «Манчестер Сити» к победе в чемпионате Англии с рекордными показателями, а также выиграл Кубок Лиги. Его показатели в сезоне даже лучше, чем у Зидана и Аллегри – 57 матчей, 46 побед, 4 ничьих и 7 поражений.

Диего Симеоне чемпионат не выиграл, зато увез в Испанию европейский трофей – кубок, который вручают за победу в Лиге Европы. Его показатели в прошедшем сезоне – 59 матчей, 34 победы, 16 ничьих и 9 поражений.

Эрнесто Вальверде попал в список лучших за победу в чемпионате Испании с «Барселоной», а также завоевание национального клуба с сине-гранатовыми. В 59 матчах сезона его команда одержала 41 победу, 13 матчей встреч завершила вничью и 5 – проиграла.

Юрген Клопп – единственный из всех клубных тренеров, вошедших в список, кто не выиграл ни одного трофея. Единственное его достижение – вывод «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов – заведомо проигрышная позиция по сравнению с Зиданом. Его команда за отчетный период провела 56 матчей, из которых: 31 раз победила, 16 сыграла вничью и 9 – проиграла.

Дидье Дешам выиграл чемпионат мира со сборной Франции. Он стал чемпионом мира в качестве тренера после того, как 20 лет назад выиграл этот же трофей, будучи игроком. За год его команда провела 14 матчей, из которых выиграла 10, сыграла вничью 3 и проиграла лишь 1 – главный претендент на звание тренера года.

Златко Далич совершил практически невозможное – побил рекордное достижение сборной Хорватии 1998 года, когда восточноевропейская команда стала обладателем бронзовых медалей ЧМ. Далич вывел свою сборную в финал чемпионата мира и заслуженно получил серебряную медаль из рук Владимира Путина. Его статистика в сборной: 13 матчей, 9 побед, 1 ничья и 3 поражения, в том числе и в финале на «Лужниках».

Роберто Мартинес – следующий в табели о рангах этого сезона. Его сборная Бельгии в России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, переиграв Англию в матче за третье место в Санкт-Петербурге. В этом сезоне бельгийцы провели 13 матчей, выиграли 10, свели к ничейному результату 2 и проиграли лишь 1 раз – в полуфинале ЧМ-2018 Франции.

Гарет Саутгейт ничего не выиграл, но впервые за очень долгое время вывел сборную Англии в полуфинал чемпионата мира. Он был буквально в шаге от величия. Его статистика в прошедшем сезоне: 13 матчей, 7 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Сомнительное достижение, конечно.

Станислав Черчесов может похвастаться лишь одним достижением – выходом со сборной России в 1/4 финала. Да, это великий для нас результат, как, в принципе, и для той же сборной Швеции. Но в списке лучших тренеров планеты нет Янне Андерссона, как нет Тите из Бразилии и Оскара Табареса из Уругвая, тоже игравших в четвертьфинале ЧМ-2018. А вот статистика команда Станислава Саламовича за необходимый период, в который хотя бы не попал Кубок Конфедераций: 13 матчей, 4 победы, 3 ничьи и 6 поражений. Понятно, что сейчас критиковать Черчесова – моветон, но даже Саутгейт на этом фоне смотрится не так бледно.