Новый сезон в составе «Ростова» начнут трое исландцев, которые участвовали в чемпионате мира. Один из них - 32-летний защитник - рассказал, почему решил остаться в донском клубе, и поделился мнением об игре сборной России на ЧМ-2018.

«В МАТЧЕ ПРОТИВ МЕССИ БЫЛО ВООДУШЕВЛЕНИЕ»

- Ваша национальная команда считалась темной лошадкой чемпионата мира, но выйти из очень сложной группы с Хорватией, Аргентиной и Нигерий вам не удалось. Эмоции после турнира в России уже улеглись?

- Конечно, все могло сложиться для нас гораздо лучше. За последние 7-8 лет уровень футбола в Исландии заметно вырос. Поэтому мы нацеливались совсем на другой результат… Считаю, во многих моментах от команды отвернулась удача, которая до этого нам сопутствовала. Потому и не вышли в плей-офф, хотя рассчитывали.

- Все начиналось с обнадеживающей ничьей с аргентинцами во главе с Лионелем Месси - 1:1…

- Мы были воодушевлены тем, что играем против такого соперника. Да, много защищались, но ничейный итог был справедлив. В следующих матчах - против нигерийцев и хорватов - инициативой владели уже мы. Но, повторюсь, не хватило везения.

- Болельщиков вашей сборной запомнили в России.

- Мы чувствовали их поддержку. Знаю, что их было много, но, если честно, пока не смотрел видео об их «похождениях» в России.

- Фанаты встречали команду после возвращения домой? Все же помнят, какой прием был устроен футболистам в Исландии в честь четвертьфинала Евро-2016.

- На этот раз ничего подобного не было. Мы все - и команда, и болельщики - были очень расстроены результатом. Поэтому отказались от подобных церемоний. Повода для радости не было.

«ОТСТАВКА ХАДЛЬГРИМССОНА НЕ УДИВИЛА»

- Многие называют чемпионат мира в России лучшим в истории.

- Я был всего на одном подобном турнире, но не могу представить, что когда-либо чемпионат мира проводился лучше. Все было действительно замечательно.

- Удивились тому, что главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон подал в отставку по окончании турнира?

- Это вполне ожидаемо. Думаю, ему было бы сложно удержать сборную на уровне, который мы демонстрировали последнее время. Хочу сказать ему спасибо за ту работу, которую он проделал.

- Вы тоже приняли решение покинуть сборную.

- Да, после заключительной игры в группе я сказал, что с меня хватит. Я отдал Исландии много лет. Пора сосредоточиться на клубной карьере.

- Выход сборной России в четвертьфинал стал для вас сюрпризом?

- Я хорошо знаю возможности российских футболистов. Среди них много классных мастеров. Но, конечно, не предполагал, что Россия заберется так высоко. Четвертьфинал чемпионата мира - огромный успех вашего футбола.

- Многих впечатлила игра вашего коллеги по амплуа - Сергея Игнашевича, который недавно отметил 39-летие.

- Это отличный защитник! Однако по чемпионату мира я бы в первую очередь отметил Артема Дзюбу. Он начал турнир на скамейке запасных, а все кругом говорили о Федоре Смолове. Но в итоге Дзюба показал высокий уровень и стал лидером вашей команды.

- Смогли бы, как Игнашевич, играть на высоком уровне до такого возраста?

- Сил, думаю, хватит. Вопрос в желании. Возможно, в возрасте Игнашевича меня уже не будет тянуть на футбольное поле.

«В КАЗАНИ НЕ ОЩУЩАЛ СЕБЯ КАК ДОМА»

- Вопрос с продлением контракта с «Ростовом» решился две недели назад. Почему остались?

- Я счастлив здесь, поэтому это было легкое решение. В «Ростове» чувствую себя как дома, а вот, например, в «Рубине», где выступал до этого, такого ощущения не было. Мне нравятся подход к делу руководства «Ростова», болельщики, одноклубники, стиль работы нашего главного тренера Валерия Карпина.

- В 2014-2016 годах вы успели поиграть и за «Краснодар». Туда вас сейчас не звали?

- Нет. Было много предложений из Турции. На меня выходили некоторые европейские клубы. Однако я выбрал «Ростов» и доволен этим решением.

- Исландская банда с вами, Сверриром Ингасоном и Бьорном Сигурдарсоном снова в сборе.

- Да. И это очень комфортно, когда рядом друзья по сборной. Мы много общаемся, стараемся ходить вместе в рестораны, кино. Впрочем, у каждого есть своя личная жизнь, поэтому не могу сказать, что мы на связи 24 часа в сутки.

- Что можно ожидать от «Ростова» в новом сезоне?

- В российском чемпионате не такая большая разница между лидерами и середняками, поэтому мы можем рассчитывать на хороший результат. Главное быть единой командой, и тогда «Ростов» сможет достигнуть многого.

ИСЛАНДСКАЯ КОЛОНИЯ «РОСТОВА»