ПРЕДЫСТОРИЯ

Все началось со «стыдливой» просьбы. 20 июля в Калининграде на заседании Государственного совета по физкультуре и спорту глава Татарстана Рустам Минниханов попросил президента России Владимира Путина подумать над возвращением пива на стадионы. Минниханов подчеркнул, что во время ЧМ-2018 на территории республики пива было продано на 89 миллионов рублей.

- Никаких эксцессов, никаких проблем не было. Просил бы посмотреть (на проблему), во-первых, все-таки мужчины любят пиво. Мне, конечно, стыдно говорить, как мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных, - цитирует Минниханова lenta.ru.

- Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим, - ответил Путин.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 1 января 2005 года (ФЗ-171 о госрегулировании производства и оборота этилового спирта и спиртосодержащей продукции). За год до этого была ограничена реклама пива на стадионах и телевидении. Но несколько раз чиновники разного уровня возвращались к пивному вопросу, а только что закончившийся чемпионат мира только подтвердил точку зрения многих: пиво на стадионах не приводит к беспорядкам и массовому опьянению. Хотя беспокойство властей относительно увеличения пьяных людей на трибунах и в фан-зонах объяснимо, никому не нужны очередные погромы на Манежной площади, как в 2002-м.

Несколько раз футбольное сообщество пыталось «вернуть пиво на стадионы» (президент РПЛ Сергей Прядкин несколько раз говорил о проблеме), но тщетно. В 2014 году Минэкономразвития даже подготовило законопроект, разрешающий продажу алкоголя на стадиона, но в Правительстве идея отклика не нашла. На данный момент пиво на футболе пьют практически во всех европейских странах. Это дополнительные заработок и аргумент в пользу футбола, а не другого вида досуга.

В ПЛЮСЕ БУДУТ ВСЕ

Пивной рынок в России – скука смертная, здесь давно не происходило ничего интересного. В течение последних десяти лет пивной рынок стремительно падает о росте и думать не приходилось. С 2007 по 2016 годы продажи пенного напитка в нашей стране сократились на треть – до 780,6 млн долларов. В прошлом году рынок провис еще на пять процентов. Но во время чемпионата мира отрасль ожила, потребление пива выросло и рынок впервые за десять лет показал положительную динамику. Пока сложно сказать насколько, но эксперты оценивают рост в пять процентов.

Если пиво вернут на стадионы, в плюсе будут все. Во-первых, акциз в 2018 году не увеличился. Во-вторых, большие перспективы у сегмента безалкогольного пива, 10% которого потребляют на футбольных стадионах Европы. В-третьих, с возвращением пива на стадионы возрастет маркетинговая активность пивоваренных компаний, что поможет заработать клубам и лиге дополнительные деньги.

С 2009 года российский пивной рынок душат повышением акцизов, а также запретами на рекламу (можно только безалкогольное) и продажу в таре объемом свыше полутора литров. Возвращение пива на стадионы оживит незагруженную отрасль, в условиях конкуренции это позволит болельщикам получать любимый напиток по наиболее привлекательной цене. Плюсом будет еще и то, что пивовары согласятся на многое – рекламные контракты с лигой, например – лишь бы получить некогда утерянную клиентуру.

А ЧТО В ЕВРОПЕ?

В некоторых европейских странах пивная культура уходит корнями глубоко в прошлое и последние сто и более лет связана с футболом. Почти в половине стран Старого Света культ пива отнюдь не миф. Без пива на стадионе не могут обойтись не только в исторически пивных странах вроде Англии, Германии, Ирландии, Дании, Бельгии и Нидерландов, но и в Швейцарии, Венгрии, Литве, Латвии, Люксембурге и много где еще.

Правда, есть и другие примеры. Посмотреть "класико" с бокалом пива в руках у вас не выйдет, в Испании такой же запрет на алкоголь на стадионах. То же самое и во Франции и Португалии. УЕФА, кстати, урегулировала пивной вопрос только месяц назад. Организация официально разрешила продажу пива на стадионах во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, если того не запрещает местное законодательство.

Пиво на стадионах автоматически увеличивает средний чек болельщика на стадионе. В Испании он едва превышает один евро, а в Англии, где пиво на футболе льется рекой, он составляет 4 фунта. А представьте сколько на пиве зарабатывает дортмундская «Боруссия», продающая на каждом домашнем матче по 80 тысяч литров (одно из первых мест среди клубов). Это же в среднем по литру на каждого!

В Европе на футболе продают пиво с низким содержанием этилового спирта: до 4,5 градусов. Но некоторые клубы, как например «Бавария», вообще продают сверхлегкое пиво градусностью 2,5-3,5 процента. Это хороший пример, который можно взять на вооружение. Как правило, самые популярные в России сорта пива – лагеры и пилзнеры – содержат около 5-6,5 процентов алкоголя, но специально для футбола производители смогут уменьшит массовую долю спирта до необходимой нормы, так поступили в частности в Германии (Paulainer). Кроме того, можно продавать пиво в стаканах объемом 0,4-0,45 литра, что также поможет сократить употребление напитка на стадионах.

«ПРАВОСЛАВНЫЙ НЕ ЗНАЧИТ ПЬЯНЫЙ»

На днях руководитель Координационного центра по противодействую алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Валерий Доронкин заявил, что РПЦ против пива на футболе. Разрешенную продажу пенного на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 Доронкин осторожно назвал «международными требованиями, продиктованными нам извне».

- Церковь категорические против такого предложения (вернуть пиво на стадионы). Да, у православных нет полного запрета на употребление алкоголя, но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом, - цитирует Доронкина «РИА Новости».

«ПИВО ОБЕСПЕЧИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРАФИК БОЛЕЛЬЩИКОВ»

Представители пивоваренной компании «Балтика» согласились ответить на несколько наших вопросов и прокомментировать возможное возвращение пива на трибуны.

- Насколько реально возвращение пива на футбольные стадионы?

- Наша пивоваренная компания приветствует эту инициативу. Пиво – напиток для взрослых людей и традиционный атрибут болельщиков по всему миру. Надеемся, что, принимая решение, органы власти учтут зарубежный опыт. Мы хотим, чтобы зрители могли иметь возможность отдыхать с комфортом во время просмотра спортивных соревнований, поддерживая в то же время культуру ответственного потребления пива.

- Какие дивиденды каждая из сторон (производитель, продавец, футбольный клуб) смогут извлечь, если пиво вернут на трибуны?

- Производитель сможет получить дополнительную площадку для продвижения своих брендов и рекламы. Расширение ассортимента торговых точек в свою очередь может привести к увеличению объема продаж. Потенциальным бонусом футбольного клуба может стать увеличение трафика на стадионах, а также дополнительный доход от рекламных контрактов с производителями.

- Продажу пива на футболе запретили в 2005 году. Как это сказалось на продажах?

- Торговые точки на стадионах в период матчей показывают относительно высокие продажи, это еще раз доказали Кубок конфедераций и ЧМ. Поэтому при закрытии точек суммарные продажи безусловно снижаются.

- Сколько раз за прошедшие 13 лет вы и/или ваши коллеги пытались договориться с правительством о возвращении пива на стадионы?

- Мы находимся в постоянном диалоге со всеми заинтересованными сторонами и надеемся, что достаточно жесткие ограничения деятельности пивоваренной отрасли, принятые в России, со временем могут быть пересмотрены с учетом международной практики.

- Пивной рынок в России не растет уже 10 лет. Как возвращение пива на стадионы повлияет на развитие отрасли?

- Мы ожидаем и надеемся на положительное влияние, продажи и на узнаваемость брендов.

- Европейские коллеги зарабатывают на продажах пива на футболе большие деньги?

- Необходимо отметить, что сотрудничество между спортивными организациями и пивоваренной отраслью за рубежом носит взаимовыгодный характер. Мы видим, в частности, что в ряде стран, например, в Германии, реклама пивоваренной отрасли является важным источником ресурсов для развития спорта. Мы поддерживаем самые популярные виды спорта в России, например, хоккей и футбол. Компания «Балтика» является партнером КХЛ, РФС и поддерживает региональные клубы, данное партнерство помогает сохранить позиции наших брендов на падающем рынке. Мы позитивно оцениваем наше сотрудничество с футбольными и хоккейными клубами, в рамках которого совместно проводим регулярные акции для болельщиков, организовываем автограф-сессии и промо-акции. Несмотря на то, что подобное спонсорство напрямую не влияет на рост продаж, оно работает на позитивный имидж наших брендов.

- Когда стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге начинали строить, говорили о пивопроводе с вашего завода. Эту идею еще могут реализовать, если пиво вновь разрешат продавать на футболе?

- На данный вопрос в текущей перспективе нельзя ответить однозначно, хотя сама мысль выглядит захватывающе. Мы готовы рассматривать различные варианты сотрудничества со стадионами. У нас есть много интересных идей.

СЕРГЕЙ ПРЯДКИН: ПИВО – АТРИБУТ НАСТОЯЩЕГО ФАНАТА

Президент РПЛ Сергей Прядкин также прокомментировал возможное возвращение пива на трибуны.

- Пока это только диалог между главой Татарстана и президентом страны. Но вообще это важная тема. Я борец с алкоголизмом, но считаю, что пиво, мяса кусок, какая-то сосиска – атрибуты настоящего фаната.

- Будет ли пиво стоить дешевле, чем на чемпионате мира (350 рублей)?

- Думаю, конечно дешевле.