Не успели мы прийти в себя от чемпионата мира, как в пятницу, 27 июля матчем за Суперкубок страны возвращается российский футбол. Резюмируем уже состоявшиеся переходы и следим за последними трансферными новостями.

ПРИШЛИ В РПЛ

Гжегож Крыховяк (Польша), 28 лет

Позиция: опорный полузащитник

Откуда: ПСЖ, Франция

Куда: Локомотив

Условия: аренда с правом выкупа за €10-11 млн

Самый статусный и известный в Европе среди всех новичков РПЛ на данный момент. В первую очередь запомнился феерическим выступлением за «Севилью» под руководством небезызвестного в России Унаи Эмери в 2014-2016 годах (две победы в Лиге Европы подряд). Наставник был так впечатлен игрой опорника, что, уходя в «ПСЖ», забрал его с собой, выбив для своего бывшего клуба €27,5 млн.

Правда, в окружении суперзвезд дела у поляка не задались (11 матчей в лиге 1), и летом 2017 года парижане отправили его в аренду в «Вест Бромвич», с которым он благополучно вылетел из АПЛ. Возможность восстановить в Москве пошатнувшуюся репутацию – возможно, последний шанс Крыховяка вернуться на пик формы. Благо, Юрий Семин гуру в таких вопросах.

В новой команде польский полузащитник будет выступать под седьмым номером. Красно-зеленые взяли его в аренду с правом выкупа за €10-11 млн. Так что вероятность того, что следующим летом он не покинет Россию, весьма велика.

Крыховяк – футболист сборной Польши. На чемпионате мира в России провел за национальную команду все три матча группового этапа и записал на свой счет гол в матче 1-го тура с Сенегалом (1:2).

Абель Эрнандес (Уругвай), 27 лет

Позиция: нападающий

Откуда: без клуба (сезон-2017/18 – в Халл Сити)

Куда: ЦСКА

Условия: бесплатно

Официально о подписании контракта пока не объявлено, однако сомневаться в его появлении в ЦСКА почти не приходится. Уругваец уже прилетел в Москву, о чем сам проинформировал подписчиков своего инстаграма. Предполагается, что он подпишет контракт на 3 года с окладом €3 млн в год и подъемными в размере €5 млн.

Эрнандес должен закрыть вопрос с проблемной позицией армейцев в центре нападения. В клубе делают большую ставку на своих молодых воспитанников – Федора Чалова и Тимура Жамалетдинова, но в еврокубках им понадобится помощь более опытного и мастеровитого партнера.

Уругвайский нападающий приехал в Европу в январе 2009-го, то есть без малого 10 лет назад. Пять из них он защищал цвета «Палермо» (122 матча, 36 голов и 10 результативных передач), с которым выбыл из серии а.

Поиграв сезон во второй лиге, Эрнандес решил сменить обстановку и отправился в «Халл Сити». Но и здесь форварда ждала неудача – всего 4 его гола в 25 матчах чемпионата Англии в немалой степени способствовали вылету «тигров» из АПЛ. Впоследствии «Халл» при непосредственном участии Эрнандеса возвращался в элиту и вновь из нее вылетал.

Большую часть прошлого сезона в чемпионшипе он пропустил из-за травмы, тем не менее, нерегулярно получая игровое время, умудрился в 10 матчах забить 8 мячей и дважды ассистировать партнерам. На поле он провел всего 688 минут, то его на гол ему требовалось всего 87 минут.

Самуэль Жиго (Франция), 24 года

Позиция: центральный защитник

Откуда: Гент, Бельгия

Куда: Спартак

Условия: покупка за €8 млн

Полтора года назад «Гент» заплатил «Кортрийку» за молодого француза всего €1,5 млн, а нынешним летом продал в «Спартак» за €8 млн. Скаутов и менеджмент бельгийского клуба можно только похвалить. 187-сантиметровый защитник закроет позицию в центре обороны, где у Массимо Карреры после отъезда Николы Максимовича и Сердара Таски оказался скудный выбор исполнителей.

Да и Софьяну Ханни станет не так скучно – будет с кем поговорить по-французски.

Урош Спаич (Сербия), 25 лет

Позиция: центральный защитник

Откуда: Андерлехт, Бельгия

Куда: Краснодар

Условия: покупка за €6 млн

Сербский центральный защитник начинал карьеру в «Црвене Звезде», поиграл за «Тулузу» (71 матч, 1 гол) и «Андерлехт» (75 матчей, 3 гола), с которым выигрывал золотые медали чемпионата Бельгии. Краснодарцы видят в 188-сантиметровом защитнике замену Андреасу Гранквисту, покинувшему «быков» этим летом по истечении срока контракта.

Кристиан Куэва (Перу), 26 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Откуда: Сан-Паулу, Бразилия

Куда: Краснодар

Условия: покупка за €8 млн

Перуанец хорошо знаком любителям футбола в Латинской Америке, но практически неизвестен в Европе. Кристиан выступал в чемпионатах Перу, Чили, Мексики и Бразилии, но через океан перебирался всего однажды – летом 2013 года отправился в полугодичную аренду в «Райо Вальекано». Обе стороны постараются забыть тот период – за полгода Куэва провел на поле всего 39 минут.

Зато в бразильском «Сан-Паулу» юркий и техничный атакующий полузащитник наконец раскрылся и стал любимцем болельщиков. Должен идеально вписаться в игровую модель «быков» и безболезненно заменить вернувшегося в «Зенит» Олега Шатова. По информации transfermarkt.de, краснодарцы переплатили за 26-летнего хавбека более чем вдвое – отдали €8 млн при стоимости всего в €3 млн.

Хердур Магнуссон (Исландия), 25 лет

Позиция: центральный защитник

Откуда: Бристоль Сити, Англия

Куда: ЦСКА

Условия: покупка за €2,8 млн

Начинал играть в футбол в «Рейкьявике», но еще в 18-летнем возрасте попал в систему туринского «Ювентуса». Так что школа у парня хорошая. Поездил по арендам, но себя не проявил и был продан в 2016 году в «Бристоль Сити», с которым провел два сезона в середняках английского чемпионшипа. Так что для него переезд в Москву с практически гарантированным выходом на поле в матчах Лиги чемпионов – настоящий прорыв.

Мохаммед Рабиу (Гана), 28 лет

Позиция: опорный полузащитник

Откуда: без клуба (последним был Анжи в 2016 году)

Куда: Анжи

Условия: бесплатно

Бывают и такие необычные истории. Рабиу, проведший три сезона в краснодарской «Кубани» (57 матчей, 1 гол), переехал в «Анжи» еще летом 2016 года, однако почти сразу же получил тяжелейшую травму, из-за которой ему пришлось приостановить карьеру. Вернувшись в футбол, вновь подписал контракт с махачкалинцами. Пока сроком на один год.

ВНУТРЕННИЕ ТРАНСФЕРЫ

Александр Ташаев, 24 года

Откуда: Динамо

Куда: Спартак

Условия: покупка за €1,5 млн

Формально полузащитник сам заплатил отступные «Динамо» и, став свободным агентом, подписал контракт со «Спартаком», который наверняка компенсировал ему потери. Так что суть остается прежней – красно-белые за €1,5 млн подписали техничного и креативного теперь уже полузащитника сборной России. Тот же transfermarkt на момент перехода оценивал его стоимость по крайней мере в €5 млн.

Дмитрий Стоцкий, 28 лет

Откуда: Уфа

Куда: Краснодар

Условия: покупка за €2 млн

Правый полузащитник проявил себя в «Уфе», особенно в последнем сезоне, по итогам которого «горожане» впервые в истории отобрались в Лигу Европы, и заслужил повышение. Теперь он будет играть за других «горожан» – из Краснодара. За башкирский клуб Стоцкий провел 102 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 16 голевых передач.

Жоаозиньо, 29 лет

Откуда: Краснодар

Куда: Динамо

Условия: бесплатно

Бразилец отдал «Краснодару» 7,5 лет, обрусел, женился на русской и стал местным любимцем. А «быки» за эти годы прошли путь от дерзкого дебютанта высшей лиги до одного из ее самых ярких и самобытных команд. Жоаозиньо долго соответствовал все возраставшим амбициям клуба, но все же выпал из основы и рискнул перезапустить карьеру в «Динамо».

Брайан Идову, 26 лет

Откуда: Амкар

Куда: Локомотив

Условия: Бесплатно

Уроженец Санкт-Петербурга и футболист сборной Нигерии не мог остаться без клуба после банкротства «Амкара», но кто мог подумать, что он окажется в стане чемпиона страны? Обычно играет на позиции крайнего защитника, но может сыграть и на фланге в средней линии, однако судя по предсезонным товарищеским матчам Юрий Семин видит его в центре обороны, где у железнодорожников не хватает игроков после отъезда в Китай Неманьи Пейчиновича.

Рифат Жемалетдинов, 21 год

Откуда: Рубин

Куда: Локомотив

Условия: покупка за €1,5 млн

Воспитанник железнодорожников, уехавший в Казань два года назад за жалкие €150 тыс, вернулся в родное Черкизово. Правда, «Локомотиву» пришлось заплатить за это возвращение в 10 раз больше, чем они заработали. В «Рубине» Жемалетдинов играл преимущественно в центре нападения, но может выйти и на обоих флангах атаки, предпочитая все-таки располагаться справа.

Давид Юрченко, 32 года

Откуда: без клуба (сезон-2017/18 – в Тосно)

Куда: Енисей

Условия: бесплатно

Чем российский футбол богат, так это качественными вратарями. Даже хорошему голкиперу с длинным послужным списком сложно найти себе новую команду. Жертвой этой несправедливости пал Давид Юрченко, вынужденный из года в год бороться за выживание. В прошлом сезоне с «Тосно» не получилось. Теперь ему предстоит решить ту же задачу с «Енисеем».

Александр Бухаров, 33 года

Откуда: без клуба (до января 2018 – Ростов)

Куда: Рубин

Условия: бесплатно

Ветеран-гренадер вновь вернулся к главному тренеру в своей карьере Курбану Бердыеву. Только под его руководством Бухарову удавалось показывать действительно хороший футбол и радовать болельщиков – 124 матча, 42 гола и 21 результативная передача. Прошедший сезон у него не задался, он забил два мяча в 13 матчах за «Ростов» и в январе расторг контракт, оставшись на полгода без команды.

ПОКИНУЛИ РПЛ

Бибрас Натхо, 30 лет

Клуб: –

Позиция: центральный полузащитник

Клубы в России: Рубин (2010-2014) – 147 матча, 31+36. ЦСКА (2014-2018) – 142 матча, 28+24

Достижения: чемпион России, серебряный (2) и бронзовый призер РФПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка страны

Стоимость: €4,8 млн

Доменико Кришито, 31 год

Клуб: Дженоа, Италия

Позиция: левый защитник

Клуб в России: Зенит (2011-2018) – 225 матчей, 20+30

Достижения: чемпион России (2), серебряный (2) и бронзовый (2) призер РФПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка (2) страны

Стоимость: €4 млн

Понтус Вернблум, 32 года

Клуб: –

Позиция: опорный полузащитник

Клуб в России: ЦСКА (2012-2018) – 224 матча, 22+18

Достижения: чемпион России (3), серебряный (3) и бронзовый призер РФПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка (2) страны

Стоимость: €6,5 млн

Ахмед Муса, 25 лет

Клуб: Лестер Сити (Англия)

Позиция: нападающий

Клуб в России: ЦСКА (2012-2016, 2018) – 184 матча, 61 гол + 32 передачи

Достижения: чемпион России (3), серебряный (2) и бронзовый призер РФПЛ, обладатель Кубка и Суперкубка (2) страны

Стоимость: €15 млн

Андреас Гранквист, 33 года

Клуб: Хельсинборг, Швеция

Позиция: центральный защитник

Клуб в России: Краснодар (2013-2015) – 181 матч, 10+7

Достижения: финалист Кубка России

Стоимость: €4 млн

Неманья Пейчинович, 30 лет

Клуб: Чанчунь Ятай, Китай

Позиция: центральный защитник

Клуб в России: Локомотив (2014-2018) – 114 матчей, 3+6

Достижения: чемпион и обладатель Кубка (2) России

Стоимость: €2,5 млн

Сердар Таски, 31 год

Клуб: Истанбул Башакшехир, Турция

Позиция: центральный защитник

Клуб в России: Спартак (2013-2016, 2016-2018) – 85 матчей, 3+2

Достижения: чемпион России, серебряный призер и обладатель Суперкубка страны

Стоимость: €1,5 млн

ТРАНСФЕРНЫЕ НОВОСТИ

Иван Новосельцев, 26 лет

Откуда: Зенит

Куда: Анжи

Условия: аренда

Махачкалинцы продолжают искать способы усилить команду и при этом не сильно потратиться. По информации СМИ, в ближайшее время они объявят о договоренности с защитником «Зенита» Иваном Новосельцевым. Сделка подразумевает полугодичную аренду.

Александр Головин, 22 года

Откуда: ЦСКА

Куда: Монако (Франция)

Условия: покупка за €30-35 млн

Главный трансфер этого лета.

Витиньо, 24 года

Откуда: ЦСКА

Куда: Фламенго

Условия: покупка более, чем за €10 млн

Несмотря на отказ армейцев продавать Витиньо до зимы из-за того, что они не успеют найти ему замену, во «Фламенго» не отступили и продолжили попытки вступить в переговоры. И похоже, им удалось добиться своего – бразильские СМИ называют даже срок контракта (до 2022 года), а один из местных журналистов рассказал о том, что Витиньо уже купил квартиру по соседству. Окончательно все станет ясно до вечера 26 июля, когда в Бразилии завершится период регистрации.

Милан Бадель, 29 лет

Откуда: без клуба (сезон-2017/18 – в Фиорентине)

Куда: Зенит, Ньюкасл (Англия)

Условия: бесплатно

По утверждению английской прессы, полузащитник сборной Хорватии, которого жаждал видеть в своих рядах «Зенит», все-таки решил продолжить карьеру в «Ньюкасле». Еще одним кандидатом на него является «Милан».

Йерри Мина, 23 года

Откуда: Барселона

Куда: Зенит, Эвертон (Англия), «Лион» (Франция)

Условия: покупка за €17-30 млн

Если бы не феерическое выступление колумбийца на чемпионате мира, у «Зенита» наверняка было бы меньше конкурентов. Сообщалось, что Мина склонялся к переходу в «Эвертон», предложивший каталонцам €17 млн, но неожиданно на горизонте появился «Лион» с €30 млн в вытянутых руках. Очевидно, и футболисту предложение поступило более заманчивое. В этой ситуации «Зениту» будет сложно выиграть конкуренцию за игрока.