ЧТО ЕЩЕ ЗА КУБОК ЧЕМПИОНОВ?

Это самый масштабный товарищеский турнир на планете, который помогает болельщикам со всего мира скоротать время до старта европейского сезона. Всего за несколько лет кубок приобрел престиж и статус. Кубок чемпионов был основан в 2012 году подразделением Revelent Sports (группа RSE), могущественной рекламной компанией. Ее в свою очередь создали два больших для медиа-рынка США человека: бизнесмен и владелец «Майами Долфинс» Стивен Росс, заработавший миллионы на недвижимости, и Мэтт Хиггинс, бывший исполнительный директор «Нью-Йорк Джетс».

Насколько крут турнир? Ну сами подумайте. Каждый год в нем принимают участие лучшие клубы Европы: «Реал», «Барселона», оба «Манчестера», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Ювентус», «Бавария» и другие. В этом году турнир распух до неузнаваемости как по количеству участников (18), так и по числу стран проведения (11). Это маленькая неофициальная Лига чемпионов.

ФОРМАТ ТУРНИРА-2018

Даты проведения: 21 июля – 11 августа

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

США: Энн-Арбор, Ист-Ратерфорд, Шарлотт, Чикаго, Карсон, Майами, Пасадена, Гаррисон Миннеаполис, Карсон, Филадельфия, Питтсбург, Сан-Диего, Вашингтон

Швеция: Гетеборг, Стокгольм

Сингапур

Австрия: Клагенфурт

Италия: Лечче

Швейцария: Цюрих

Ирландия: Дублин

Португалия:Фаро

Англия:Лондон

Испания: Мадрид

Франция: Ницца

УЧАСТНИКИ

Англия: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал»

Германия: «Бавария», «Боруссия» Д

Испания: «Барселона», «Атлетико», «Реал»

Италия: «Ювентус», «Рома», «Интер», «Милан»

Франция: «ПСЖ», «Лион»

Португалия: «Бенфика»

Спонсоры:RSE Ventures, Audi, Heineken, Uber, Emirates, McDonald’s, Konami, MasterCard, Adidas и др. (всего около 30-ти)

ТВ-охват: более чем 170 стран

Количество матчей: 27 (каждая команда проведет по три)

Победителем турнира станет команда, набравшая больше всех очков за три матча. Если в основное время матча победителя выявить не удалось, команды сразу же приступают к серии пенальти. В таком случае победитель получит за победу в овертайме два очка, а проигравший – одно. Как в хоккее. В случае равенстве очков победитель будет определяться по дополнительным показателям: личные встречи, разница мячей, забитые голы, пропущенные голы, результат против общего соперника, красные карточки, желтые карточки, фолы, монетка (по степени важности). Желтые и красные карточки переносятся на следующий матч только в случае особой грубости.

НЕБЫВАЛЫЙ АЖИОТАЖ

Как понимаете, все клубы из европейской конфедерации. В ранние годы в турнире принимали участие команды из МЛС, но впоследствии от этой идеи отказались: куда выгоднее привозить топ-клубы в США, Канаду, Сингапур и Китай (2017), где их приезда ждут как манны небесной, и все готовы солидно потратиться на билеты, лишь бы увидеть своих кумиров.

В 2014 году на матче между «МЮ» и «Реалом» был установлен рекорд посещаемости футбольного матча в США. В штате Мичиган на игру европейских грандов пришли посмотреть 109 318 человек. При этом средняя посещаемость турнира колеблется в районе пятидесяти тысяч зрителей, что тоже неплохо. Особым ажиотажем пользуются матчи в США и Австралии, где забить 90-тысячный стадион – плевое дело. Вне сомнений, в этот раз платежеспособная публика вновь скупит практически все билеты.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ

Дата Время Город Матч

21 июля 04:00 Чикаго «Ман Сити» - «Боруссия» Д – 0:1

21 июля 17:00 Клагенфурт «Бавария» - «ПСЖ» - 3:1

22 июля 23:00 Шарлотт «Ливерпуль» - «Боруссия Д» - 1:3

26 июля 02:00 Филадельфия «Ювентус» - «Бавария»

26 июля 03:00 Питтсбург «Боруссия Д» - «Бенфика»

26 июля 03:00 Ист-Ратерфорд «Ман Сити» - «Ливерпуль»

26 июля 05:00 Сан-Диего «Рома» - «Тоттенхэм»

26 июля 06:00 Карсон «Милан» - «МЮ»

26 июля 14:30 Сингапур «Атлетико» - «Арсенал»

28 июля 14:30 Сингапур «Арсенал» - «ПСЖ»

28 июля 20:00 Гаррисон «Бенфика» - «Ювентус»

28 июля 21:00 Ницца «Челси» - «Интер»

29 июля 00:00 Энн-Арбор «МЮ» – «Ливерпуль»

29 июля 02:00 Майами «Бавария» - «Ман Сити»

29 июля 06:00 Пасадена «Барселона» - «Тоттенхэм»

30 июля 14:30 Сингапур «ПСЖ» – «Атлетико»

1 августа 03:00 Майами «МЮ» – «Реал»

1 августа 03:30 Миннеаполис «Тоттенхэм» - «Милан»

1 августа 05:00 Арлингтон «Барселона» - «Рома»

1 августа 22:00 Дублин «Арсенал» - «Челси»

1 августа 23:00 Фаро «Бенфика» - «Лион»

4 августа 21:00 Лечче «Интер» - «Лион»

5 августа 01:00 Вашингтон «Реал» - «Ювентус»

5 августа 03:00 Санта-Клара «Милан» - «Барселона»

7 августа 22:00 Лондон «Челси» - «Лион»

8 августа 03:00 Ист-Ратерфорд «Реал» - «Рома»

11 августа 22:00 Мадрид «Атлетико» - «Интер»

РОНАЛДУ ВЫИГРАЕТ ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ С «ЮВЕ»?

А что, в разминочном турнире, где футболисты только набирают форму перед сезоном, возможно все. Криштиану любит трофей и профессиональный прогресс. Еще он любит внимание прессы и болельщиков, а с этим на Кубке чемпионов все в порядке. «Ювентус» на турнире сыграет с «Баварией», «Бенфикой» и «Реалом». Последний матч нас всех интересует больше всего. Во-первых, как встретят Роналду его бывшие одноклубники и фанаты мадридцев. Во-вторых, забьет ли он бывшей команде. В-третьих, это заключительный матч для «Ювентуса» и «Реала», а значит 5 августа в Вашингтоне может определиться будущий обладатель Кубка чемпионов. У «Ювентуса» хорошие шансы начать с нового для себя трофея, тем более что соперники – кроме «Бенфики», наверное – находятся в стадии самоопределения.

Других интриг, пожалуй, нет. Мы не увидим класико или дерби «Арсенала» с «Тоттенхэмом», не будет великих схваток «Милана» с соседом «Интером» или ненавистным «Ювентусом». Да, будет несколько винтажных вывесок вроде противостояния «МЮ» и «Милана», но не стоит загонять себя в рамки. Было бы проще и приятнее наслаждаться мега-турниром, хоть и выставочным по своей сути, если время матчей скорректировали для Восточного полушария. Но кубок изначально придумали на Западе, для Запада и ради Запада. Так что если хотите посмотреть на большой европейский футбол за полгода до плей-офф Лиги чемпионов, запасайтесь энергетиками и берите на работе отгул.