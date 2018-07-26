Наследие ЧМ-2018

– Стартует новый сезон, он будет особенным, первым после домашнего чемпионата мира. Какие ожидания?

– Построены новые стадионы, по последней информации там все-таки будут играть команды. Ждем улучшения качества игры. Прежде всего – мы должны лучше выступать на международной арене.

– 30 тысяч зрителей на матче ФНЛ – что это?

– Давайте немного подождем. Сейчас первые матчи, народ пришел посмотреть, что это такое – новый стадион. Наверное, большинство этих людей не были на играх чемпионата мира. Так что первые туры – не показатель. Вывод надо будет делать к 10-12 туру. Как с футбольной точки зрения, так и по вопросу посещаемости.

– Само отношение к футболу в России сейчас меняется?

– Если у нас теперь песни пишут в поддержку сборной России, КВНщики и юмористы из «Камеди» говорят – мы больше не будем шутить надо сборной и российским футболом в грязной форме, то, наверное, да. Люди выходили на улицы, искренне радовались, я тоже там был. Люди всех возрастов, полов, социальных слоев – все радовались победам. Говорят, от великого до смешного один шаг. Но, похоже, и в обратном направлении это тоже работает. От смешного до великого тоже оказался один. Давайте сейчас просто порадуемся за нашу команду. А дальше постараемся сделать все, чтобы не потерять этот позитивный импульс.

Суперкубок

– Многие считают Суперкубок выставочным матчем, и каким-то несерьезным трофеем. Что скажете?

– Не согласен. Когда я играл в этих играх, как раз начиналась история этого трофея. А кто так считает? Если это те, кому не о чем больше говорить – это одна ситуация. Спортсмен хочет побеждать всегда. Сужу по себе – хочется побеждать даже в двусторонках. Я считаю, что это важный трофей. Для обеих команд.

– Нет ли двусмысленности в участии в матче ЦСКА, ничего не выигравшего в прошлом сезоне?

– Давайте оставим в покое историю с «Тосно». Команда выиграла трофей, на следующий день закрылась. Надеюсь, что такого больше не повторится. Участие в Суперкубке серебряного призера – нормальная вещь. Так бывает в Испании, в Германии. Я играл в чемпионате Украины – там почти всегда в Суперкубке «Динамо» – «Шахтер», даже если кто-то сделал дубль.

– Какие воспоминания остались от собственных суперкубов?

– Самые теплые. Хотя «Локомотиву» мы проиграли по пенальти. Я тогда подходил в серии к точке, забил, но мы уступили. А в следующем сезоне обыграли еще одну из московских команд.

– Это вы так о «Спартаке»?

– О нем самом. Это было очень принципиальное время, самые хорошие воспоминания.

– Можно ли сказать, что «Локомотив» фаворит игры за Суперкубок?

– Мы очень многого не знаем. До последнего момента было непонятно, будет ли играть Головин, например. У «Локомотива» тоже есть игроки, отсутствовавшие после чемпионата мира – Фарфан, Чорлука, Фернандеш. Сложно предсказать, кто в каком состоянии окажется в пятницу. Думаю, фаворита в этом матче нет.



Фанатский сектор

– На чьей стороне будут ваши симпатии?

– Я еду на матч. Буду на фанатской трибуне ЦСКА. Это второй мой официальный выезд в качестве болельщика ЦСКА. Раньше в душе у меня были частички «красно-зеленого», но теперь – только ЦСКА. От «Локомотива» в ней почти ничего уже нет.

– Я не ослышался? Именно на фанатскую трибуну?

– Да. Был на ней в Санкт-Петербурге, всегда хожу на домашние матчи ЦСКА. И на «Амкар» в минус 15, и на «Манчестер Юнайтед», когда не найти лишнего. Именно на «фанатку».

– Узнают?

– Естественно. Иногда фотографируются. Благодарят за голы, за матчи в ЦСКА. Несколько раз доводилось спускаться вниз и быть «заводящим». Но обычно мы ходим на верхний ярус, у нас большая и довольно старая компания.

– Но ведь «Локомотив» возглавляет тот тренер, с которым вы много выиграли?

– Поэтому я и сказал «почти». Палыч, Дима Лоськов, легендарный администратор Анатолий Егорыч, помощники Семина – конечно, я их всех помню и люблю. Много всего прожили в месте, и в радости и в горе. Для меня «Локомотив» это Палыч. А такие господа, как Геркус или Смородская – нет.

– Какие сейчас могут быть претензии к Геркусу? Это он вернул Семина в клуб, он дал ему инструмент, и Семин выиграл Кубок и чемпионат?

– У меня никаких претензий. Я с ним не знаком, он меня тоже вряд ли знает. Все успехи «Локомотива» – это успехи Семина.

– Некоторые говорили, что наш футбол стоит на месте, раз в нем 25 лет побеждает Семин.

– Некоторым надо что-то говорить, чтобы на тебя обратили внимание. Надо сначала дожить до 70, и быть успешным. А потом можно рассказывать.

Семин

– В чем секрет успехов Семина?

– Он умеет выстраивать коллектив. Для меня поворотным матчем была игра с «Спартаком». «Локомотив» уступал 0:2, удалили Самедова, и они смогли перевернуть игру, выиграв 4:3. Это был тот момент, когда родилась команда. Они почувствовали, что могут. Кто-то говорит про фарт, но есть и поговорка «везет тому, кто сам везет». «Спартаку» тоже везло в чемпионский сезон, он много забивал в концовках, порой нереальные голы. Вспомните, как Глушаков из песочной ямы забивал? И у «Локомотива» были такие игры. Но ключевым я бы все так назвал тот матч в логове врага. Заслуженность чемпионства «Локомотива» вопросов не вызывает.

– И все же о Семине?

– Наверное, сейчас он уже немного другой человек. Мы давно не общались подробно. Не знаю, летают ли сейчас сумки по раздевалке в перерывах матчей… Но видя Семина на бровке, я понимаю, что он тот же самый. Он умеет, и настроить, и научить, и соединить коллектив. Он предан футболу, и той команде, в которой работает. Умеет и «подсобрать» людей, и вовремя отпустить. Нам он иногда говорил – идите пивка попейте, расслабьтесь. Он хорошо чувствует, что нужно коллективу.

– Почему Семин в деле, а Романцев и Газзаев вне футбола?

– У каждого своя жизнь, если бы в мире все были одинаковые, наверное и мира бы не было. Каждый выбирает свой путь. Кто-то работает, кто-то в Госдуме, кто-то на рыбалке. Это самые титулованные наши тренеры. Но они выбрали свой путь.

– Вы работали со всеми тремя перечисленными. Семина из них считают самым душевным.

– Сто процентов. С Романцевым я работал только в сборной. Не помню случая, чтобы мы беседовали один на один. На бегу буквально если только, перед матчем. А Семин часто вызывал, интересовался нефутбольными вопросами. Романцев всегда спокойно сидел на скамейке. А Семин очень азартный, живет на бровке. Часто подсказывает футболистам, и иногда в процессе игры бывает так, что ты ему что-то отвечаешь. Ну ответил, и забыли. Все на эмоциях, все понятно. Однажды я так ответил Газзаеву. Мы выиграли тот матч. На следующий день приезжаю на базу, мне говорят – зайди к Газзаеву, только с настроем «виноват – исправлюсь». Он мне тогда сказал «Андрюша, чтобы это было первый и последний раз». Палыч понимает, что у всех есть – у футболистов, врачей, администраторов. Все живут ради побед, и живут этими эмоциями. И если с Палычем после побед можно было даже выпить пива, то с Романцевым, и, тем более, Газзаевым – это невозможно даже представить себе.

Гончаренко

– Каким будет новый ЦСКА? Завершили карьеры три ведущих центральных защитника, из победителей Кубка УЕФА остался только Акинфеев.

– Все хорошее когда-то заканчивается. Придет момент, когда и Игорь закончит свою карьеру. По большому счету, мы все вместе приходили в ЦСКА, им удалось сыграть на новом стадионе, я уже только как болельщик там побывал. У ЦСКА есть Евгений Гинер – лучший президент футбольного клуба в России. И один из сильнейших тренеров, работающих в России. Да, на первых порах будут шероховатости, будут притираться друг к другу новички. Сложно пока сказать, что собой представляет Бекао, не очень хорошо известен исландец Магнуссон. Но исландцы, я думаю, всем показали, что они умеют играть в футбол. Так что, я думаю, ЦСКА остается претендентом на самые высокие места. Были времена, порой по 12-14 человек оставалось здоровых – и ничего, шли только вперед и вверх. Тем более, молодежь ЦСКА уже привычна к тому, что ей доверяют, и уже довольно опытна, например, Кучаев. Или Чалов.

– В чем главные плюсы тренера Гончаренко?

– Он и до ЦСКА зарекомендовал себя как очень хороший специалист. Был бы не таким – наверное, не попал бы в ЦСКА. Времена Артура Жорже давно прошли. Он умеет грамотно выстраивать игру, в зависимости от имеющихся исполнителей. Везде – в БАТЭ, в «Кубани», в «Урале». Умеет сделать вместе с командой качественный шаг наверх. Посмотрите, как он выбирает схему – может и в три защитника сыграть, и в четыре. Постоянно присутствует мысль. Это очень важно для тренера и команды.

– В чем секрет? Он ведь не играл на серьезном уровне.

– Моуринью тоже не играл, Слуцкий не играл. Клопп, Тухель и Далич – где играли они? Это совершенно неважно. Но с какой стороны к мячу подойти – они знают. Дальше – вопрос таланта, обучения, и собственного развития.

– Можно ли сказать, что при Гончаренко ЦСКА выглядит более конкретным и собранным, чем при Слуцком?

– Можно. Гончаренко более серьезен в работе. Команда это видит. Можно вспомнить историю с Мусой, который не пожал тренеру руку. Реакция была однозначной, видно что Гончаренко готов был его разорвать. Остальные футболисты это видят, и делают выводы. У Слуцкого тоже были такие моменты, но он вел себя иначе. Жизнь команды соткана из массы нюансов, которые не всегда замечают зрители, но которые всегда видят футболисты. Когда после Газзаева пришел Жорже, через неделю сборов начался балаган. Самая легкая предсезонка в моей жизни – лежали на солнце, накапливали энергию. Проиграли «Кельну» 1:9, тренер говорит – ребята, ничего страшного, это нормально. Так передаются «мессаджи» команде.

Сборная

– Вызов Игнашевича на чемпионат мира, и особенно, его игра там – не удивила?

– Я думаю, Черчесов понял, какие могут быть проблемы в обороне. Игнашевич никогда официально не уходил из сборной. Думаю, если бы не Сергей, не было бы и такого Кутепова. Помните, он ошибся в игре с Саудовской Аравией? Но потом уже таких моментов не возникало, и, думаю, Сергей ему сильно помог. А уровень игры самого Игнашевича меня не удивил. Это один из самых профессиональных футболистов, которого я знаю. К тому же он прошел карьеру практически без серьезных травм.

– Сейчас ЦСКА наверняка потеряет Головина.

– Не потеряет, а продаст. Да, наверное он уедет, и ему действительно стоит это сделать. Нам будет его не хватать, но для развития, прогресса – ему надо ехать в Европу. Но придут новые лидеры. Так всегда бывает в футболе.

– Может ли он действительно стать звездой в Европе?

– Там все другое. Другие скорости, другая борьба. Но нужно попробовать. Если он продолжит так же работать и прогрессировать – почему нет? Важно попасть в ту команду, где будет доверие и вера тренера. Ребята, которые уехали в 2008-м – не всем им в этом повезло. Тренер должен видеть твою перспективу, а не так, что ты играешь до первой ошибки. У Головина есть уверенность в собственных силах, ему нужно попасть в парвильную команду.

– «Монако» или «Челси»?

– Мне кажется, сразу в топ-клуб – опасно. Как раз доверия будет меньше, а давления больше. В «Монако» работает отличный тренер Жардим, оттуда игроки уже идут в топ-клубы в ранге звезд. Головин пока еще не звезда, просто большой талант. Мне кажется, чтобы идти в топ-клуб – нужно уже заявить о себе в Европе. Показать себя, а не прыгать через ступеньки. Но куда бы он не – он должен быть готов бороться и сражаться за свое место в составе и свою карьеру.

Еврокубки

– Можно ли ждать от ЦСКА результата в Лиге чемпионов?

– Сейчас об этом рано говорить. Давайте команда войдет в сезон, а там посмотрим. Вдруг молодые выстрелят? Вспомните, как в ЦСКА начинал Дзагоев. Как начинал Головин. Еще недавно на него смотрели снисходительно, а сейчас без него нельзя представить сборную. Мне кажется, нынешние игроки имеют нечто другое в голове, чем в моем поколении. Более профессионально подходят к себе и своей карьере. И я думаю, они могут выстрелить. Тем более, победные традиции никто не отменял, любой игрок ЦСКА знает зачем он пришел в клуб.

– Чего можно ждать от «Локомотива»?

– Хорошо, что они будут посеяны из первой корзины. Но все равно надо подождать жеребьевки. У «Локомотива» хорошая история в Лиге чемпионов. Помните матч с «Интером»? Когда Хохлов забил головой с радиуса штрафной. Помнится разгром «Андерлехта». Ну и вообще «Баварию» мы обыгрывали.

– Что помнится о том матче?

– Еле долетели обратно. В раздевалке была безумная радость. Помню как пошел курить за автобус, потом приехали в отель и сразу пошли литровые, или даже двухлитровые кружки пива. Сидели до утра. Это же 95-й год был, мы как в космос слетали. Да и сейчас подобные победы тоже вызовут у игроков бурю эмоций. С нами тогда и родственники летали на выезды, так что «концерт» был вполне объясним. У меня отец тогда был на трибуне, а он по работе был связан с немецкими компаниями. После матча сказал – я купался в лучах твоей славы и был самым счастливым человеком на земле.

– А что случилось через неделю?

– Включили свет. К сожалению… (тогда на матче погасли прожектора, была длинная пауза, но потом матч возобновился, и «Локомотив» проиграл 0:5). Помню, мывыходим на матч, на еще старом стадионе. Трибуны битком, причем, по-моему, там были болельщики всех московских клубов. И мы понеслись вперед, хотя плана такого не было. И сами от себя не ожидали этого. В начале матча у нас и моменты были. Но реализовать мы их не смогли. А потом «Бавария» начала наказывать за ошибки. И думаю, они после первого матча отнеслись к нам уже по-другому. А заканчивали мы матч вдесятером.

– Третье место в группе Лиги чемпионов и переход в Лигу Европы – это нормально?

– Зависит от группы, но в целом, считаю, от наших команд стоит требовать большего. И надеюсь, ЦСКА и «Локомотив» поборются за выход из группы. Задача должна ставиться только такая. А что дальше – покажет жизнь.