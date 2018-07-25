Трансферная эпопея с переходом Александра Головина из ЦСКА в один из европейских топ-клубов подходит к завершению. "Советский спорт" вспоминает все перипетии этого сериала.

7 декабря 2017 года

Источник: Наиболее предметный интерес к Головину проявляет «Боруссия» Дортмунд

"На матче "МЮ" – ЦСКА Головина просматривали представители "Арсенала", "Тоттенхэма" и дортмундской "Боруссии". На данный момент наиболее предметный интерес со стороны "Боруссии". Все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику на него", – сообщил источник, знакомый с ситуацией".

10 декабря

The Sun: «Челси» готов предложить ЦСКА 15 млн фунтов за Головина

"По информации издания, владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов заплатить за 21-летнего соотечественника 15 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что руководство «Челси» рассматривает вариант, при котором российский полузащитник до конца сезона будет выступать в ЦСКА на правах аренды".

8 января 2018 года

Агент Алексей Сафонов – о трансферах:

"Отъезда Головина жду летом. Думаю, в случае достойного предложения он согласится. ЦСКА трансфер тоже выгоден – из-за проблем с деньгами. На продаже Головина можно заработать. И почему бы не в «Челси»? Хотя там он сразу в любом случае не заиграет. Его могут отдать в аренду в какой-нибудь клуб средней руки. Так было с Сашей Зинченко, которого у «Манчестер Сити» арендовал «ПСВ».

21 марта

Головин возглавил рейтинг самых талантливых молодых футболистов ЧМ-2018 по версии итальянского SportMediaset

"По мнению издания, сильными сторонами Головина является видение поля и работа с мячом. Также журналисты вспомнили гол полузащитника ЦСКА «Лиону» в матче 1/8 финала Лиги Европы. Отмечается, что стоимость футболиста оценивается в 10 млн евро и им интересуется лондонский «Арсенал»"

5 апреля

Шандор Варга: Венгер следит за Головиным два года, его цена – от 20 млн евро и выше

"Венгер следит за Головиным уже два года. И Арсен просил у меня номер Леонида Слуцкого. Со Стасом Черчесовым тоже общались по его поводу. Тут важны не только футбольные качества, но и человеческие, поскольку атмосфера в раздевалке «Арсенала» всегда была важна для тренера. Цена за Головина - от 20 миллионов евро и выше. Не думаю, что клуб АПЛ будет долго думать по поводу цены - это вопрос нескольких секунд. Главное, чтобы игрок понравился».

7 апреля

СМИ: Головин может перейти в «Ньюкасл»

"Как сообщает HITC, в английском клубе высоко оценивают технические характеристики 21-летнего игрока. В тренерском штабе «Ньюкасла» уверены, что Головин идеально впишется в модель игры команды. Отмечается, что ЦСКА установил ценник на полузащитника в размере 10 миллионов фунтов стерлингов. Данная сумма устраивает руководство «сорок». Также сообщается, что «Арсенал» стал еще более пристально следить за Головиным после первого матча ¼ финала Лиги Европы против ЦСКА (4:1)".

19 апреля

Нобель Арустамян: «Наполи» проявляет серьезный интерес к Головину

«К Головину есть довольно серьезный интерес со стороны «Наполи». На прошлой неделе агенты и были в Италии и вели переговоры с «Наполи» о возможном предложении, которое поступит ЦСКА летом. Главная проблема в том, что Головин – легионер для итальянского футбола. В Италии очень жесткий лимит на футболистов не из ЕС, и это серьезная помеха на пути Александра в «Наполи».

23 мая

Владимир Пономарев: Никогда в жизни Головин не будет играть в Европе

24 апреля

Евгений Гинер: У ЦСКА нет конкретных предложений по Головину

«Официального предложения по Головину не было. На столе ничего нет. Отпустил бы? Смотря куда. В топ-клубы нельзя не отпустить. Не отпустив, мы сделаем хуже и себе и парню. Если игрока не отпустить, то он перестанет прогрессировать. Головин мне сказал, что никуда не торопится. Он ещё молодой парень, ему нужно подождать»

29 мая

«Монако» претендует на Головина

"Игрок сборной России попал в сферу интересов "Монако", владельцем которого является российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев. Отмечается, что клуб из лиги 1 планирует обновить центральную линию. Накануне бразилец Фабиньо покинул команду и стал игроком "Ливерпуля". Ожидается, что французский хавбек Тома Лемар также покинет "Монако". У него есть предложения от "Атлетико" и "Ювентуса"".

2 июня

Агент Головина: Интерес «Монако»? Впервые слышу

6 июня

«Монако», «Ювентус» и ряд английских клубов заинтересованы в трансфере Головина

«Монако» ведет переговоры с представителями Головина. Российский клуб пока не получал никаких конкретных предложений по трансферу полузащитника. Тем временем в борьбу за Головина включилось еще несколько больших клубов, среди которых «Ювентус» и ряд английских команд», - написал в своем аккаунте Twitter журналист французского издания RMC Sport Мохамед Бухафси".

9 июня

«Ювентус» на следующей неделе начнет переговоры по трансферу Головина

"По информации Tuttosport, «Ювентус» на следующей неделе планирует начать переговоры с ЦСКА по трансферу 22-летнего полузащитника. Отмечается, что «Ювентус» заинтересован в трансфере Головина больше, чем «Челси», «Арсенал» и «Монако».

12 июня

СМИ: Головин дал согласие на переход в «Ювентус»

"По информации Superscommesse.it, представители ЦСКА и «Ювентуса» уже провели переговоры о трансфере Головина. Сам 22-летний россиянин дал согласие на переход в итальянский клуб. Отмечается, что о трансфере футболиста станет известно в ближайшие часы. Сумма трансфера Головина составит примерно 20 млн евро. Ожидается, что после перехода полузащитника «Ювентус» расстанется с двумя полузащитниками Стефано Стураро и Роландо Мандрагорой".

15 июня

СМИ: Головин может перейти в «Барселону»

"Как сообщает авторитетное издание MARCA, полузащитник может перебраться в чемпионат Испании. Им интересуется "Барселона", которая рассматривает его в качестве запасного варианта на тот случай, если клуб не сумеет договориться по трансферу полузащитника "Аякса" Френки де Йонга".

19 июня

ЦСКА отклонил первое предложение «Ювентуса» по Головину

«Ювентус» сделал первое предложение ЦСКА по переходу полузащитника Александра Головина, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. Чемпионы Италии предложили за 22-летнего игрока 17 миллионов евро плюс бонусы, однако такой вариант не устроил ЦСКА, который рассчитывает получить за Головина 25 миллионов. Теперь руководство «Ювентуса» прорабатывает новое предложение, которое составит 18 миллионов, а также процент от последующей перепродажи игрока".

20 июня

«Челси» стал еще одним претендентом на Головина

«Челси» также включился в борьбу за полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось, что переговоры о переходе 22-летнего игрока ведет «Ювентус», который уже сделал первое предложение ЦСКА в размере 17 миллионов евро. Однако в «Ювентусе» Головин может столкнуться с высокой конкуренцией. К тому же чемпионы Италии близки к подписанию контракта с немцем Эмре Джаном. В то же время Головин рассчитывает на стабильное место в составе. В этой связи вариант с «Челси» может стать для него более предпочтительным".

26 июня

«Ювентус» сделал новое предложение ЦСКА по Головину

«Ювентус» увеличил свое предложение по переходу полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. Теперь чемпионы Италии готовы заплатить за 22-летнего игрока 19 миллионов евро, а также отдать ЦСКА десять процентов от суммы последующей перепродажи игрока. Тем не менее, ЦСКА, судя по всему, ответит отказом на это предложение. Учитывая выступление игрока на чемпионате мира, в армейском клубе хотят получить за Головина 30 миллионов евро, хотя до этого называлась сумма в 25 миллионов".

28 июня

«Ювентус» улучшил предложение по трансферу Головина

29 июня

«Челси» готов заплатить за трансфер Головина 30 млн евро

2 июля

Мама Головина подтвердила переговоры с «Челси»

Информацию о переговорах Головина с «Челси» подтвердила его мама – Светлана: «Да, сейчас между клубами идут переговоры, но нам пока подробности не известны. Александр сейчас выступает за российскую сборную, полностью сосредоточен на чемпионате мира. Так что переход из одного клуба в другой будет обсуждаться лишь после его завершения".

6 июня

Валерий Газзаев: Насколько я знаю, Головин уже подписал контракт с «Челси»

6 июня

Агент Головина: Головиным интересуется семь европейских клубов

"Олег Артемов – агент Александра Головина сообщил об интересе к полузащитнику ЦСКА и сборной России со стороны европейских клубов: «Готов ли Головин сразу играть в большом европейском клубе? Это проще у него спросить. Вы такой вопрос задаете, на который нет ответа ни у кого. Парень он с амбициями и готов прийти и доказывать в любой европейский клуб, что он игрок, которого не зря купили, потратив большие деньги. Кто лидирует в борьбе за Головина я вам не скажу. Сколько им интересуется команд? Сейчас посчитаю… семь клубов. «Ювентус»? Давайте без названий»,

12 июля

СМИ: Головин дал согласие на переход в «Ювентус» после трансфера Роналду

Как сообщает Tuttosport, 22-летний полузащитник намерен перейти в туринский клуб после того, как стали известно о трансфере нападающего «Реала» Криштиану Роналду. Головин дал согласие на переход, выразив желание играть в одной команде с 33-летним португальцем.

14 июля

СМИ: «Челси» и «Арсенал» проиграли «Ювентусу» борьбу за Головина

"Как сообщает The Mirror, «Челси» и «Арсенал» проиграли в борьбе за 22-летнего россиянина «Ювентусу». Однако английские клубы продолжат переманивать Головина к себе. Ранее сообщалось, что Головин решился на трансфер в «Ювентус» после того, как команду пополнил Криштиану Роналду".

16 июля

Источник: ЦСКА получил официальное предложение от «Монако» по трансферу Головина

"Монако" сделал официальное предложение ЦСКА по Головину. Также на данный момент у клуба есть предложение от "Челси". Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру", – заявил источник, чьи слова приводит агентство РИА "Новости".

17 июля

СМИ: Головин 17 июля должен пройти медосмотр в «Челси»

"Как сообщает в своем аккаунте Twitter журналист BBC Хасан Джабир, Головин 17 июля должен будет прилететь в Лондон. Отмечается, что английский клуб договорился с российским полузащитником о контракте сроком на пять лет".

17 июля

Евгений Гинер: Для того, чтобы не угробить Головина, ЦСКА должен его отпустить

"Я считаю, что Саша может вырасти в большую звезду. Не уверен, что такое может произойти в российском чемпионате. Нечего лукавить, уровень английской премьер-лиги или чемпионата Испании намного выше. Для того, чтобы не угробить Сашу, мы должны его отпустить. Но у нас нет на сегодняшний день никакого решения. Когда мы получаем предложение, то мы всегда стараемся вести переговоры открыто. Действительно, к нам приезжал вице-президент «Монако» Васильев и делал предложение по Головину.

«Челси»? Нет никакой закрытой договоренности с ними. Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти".

18 июля

ЦСКА не устроили условия, предложенные «Барселоной» за переход Головина

"Во время ЧМ-2018 каталонский клуб вышел на связь с руководством красно-синих и выразил готовность заплатить за хавбека 30 млн евро. Отмечается, что при этом "Барселона" заявила ЦСКА, что купит Александра Головина в том случае, если им не удастся договорится по трансферу других игроков. Футболист столичного клуба числился в списке испанцев на вторых ролях. Москвичей не устроили данные условия, и они предпочли изучить все варианты. На тот момент на игрока реально претендовало более 10 крупных европейских клубов, а наиболее предметный интерес проявляли «Челси», «Монако» и «Ювентус». Сейчас в борьбе находятся именно эти три команды".

20 июля

«Монако» предложил ЦСКА 35 миллионов евро за трансфер Головина

"Согласно информации портала Le 10 Sport, руководство «Монако» отправило в ЦСКА предложение о покупке 22-летнего полузащитника армейцев за 35 миллионов евро. Как отмечает издание, московский клуб рассчитывал получить за Головина не менее €30 миллионов".

24 июля

«Монако» и «Челси» сделали предложение ЦСКА по Головину

"Футбольные клубы «Монако» и «Челси» сделали конкретные предложения ЦСКА по переходу полузащитника Александра Головина, сообщает RMC Sport. По данным издания, «Ювентус», который ранее был фаворитом в борьбе за полузащитника сборной России, следит за ситуацией. Ранее сообщалось, что «Монако» предложил ЦСКА 35 миллионов евро за трансфер Головина. Стоит отметить, что авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает стоимость 22-летнего игрока в 25 млн евро".

25 июля

Головин отправится на медосмотр в «Монако»

